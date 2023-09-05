Мой повседневный Ferrari: Оливер Плассманн

Одних гонщиков трасса привлекает гламуром, других скоростью, а третьих тем, что им понравился фильм со Стивом МакКуином. А есть ещё Оливер Плассманн. Его привлекли «крылья».
Он объясняет: «Моя жена Анна питает слабость к автомобилям с «крыльями»». Еще в 2018 году, когда Оливер слонялся по автосалону Ulrich Frankfurt, взгляд Анны упал на «вон ту машину с крыльями». «О нет, — сказал дилер, — чтобы сесть за руль этого автомобиля, вы должны принять участие в Ferrari Challenge», — вспоминает Оливер.
Так он и поступил год спустя, заняв приз Trofeo Pirelli. В настоящее время он проводит на трассе больше времени, чем когда-либо это делал мистер Маккуин, при поддержке гоночной команды Rinaldi, базирующейся недалеко от Нюрбургринга.
В тот день в 2018 году Оливер уехал со своим первым «дорожным автомобилем» Ferrari. Он размышлял: «Я работаю всю свою жизнь, являюсь признанным специалистом в области промышленной недвижимости и мне 45 лет. А это Ferrari F12berlinetta, трёхлетней давности с нулевым пробегом».
Находясь в Ратингене недалеко от Дюссельдорфа, участие в гонках прекрасно сочетается с его коллекцией Ferrari, разрешённых к эксплуатации на дорогах, в которую также входят автомобили 812 GTS, 812 Competizione и SF90 Stradale. На черной Ferrari 488 Pista «Piloti Ferrari» - специальной версии Tailor Made, разработанной для клиентов, занимающихся автоспортом, он выезжает на все европейские трассы вместе со своим «вторым пилотом» Анной, которая постоянно рядом, чтобы участвовать в серии Club Competizioni GT на Ferrari 488 GT3.
«За шесть недель мы уже проехали 12 500 километров на Pista, 6 000 на SF90 Stradale с ноября по март и еще 5 000 на 812 Competizione», - рассказывает он, подробно описывая незабываемые поездки из Ратингена в Муджелло.
«Мы ночуем в Баварии, а затем на рассвете едем через перевал Бреннеро. Это замечательно». Существуют неподтверждённые истории о том, что патрули карабинеров догоняли машину, чтобы полюбоваться ливреей, и поднимали большие пальцы вверх, наблюдая за стремительным въездом немецкой пары на итальянскую территорию.
Оливер беседует между выходными в Хоккенхайме и предстоящей встречей в Шпильберге. В течение сезона они используют гоночный автомобиль две недели в месяц. Вне гонок он хвалит SF90. «Это особенный автомобиль, которым вы можете пользоваться каждый день благодаря полному приводу, - говорит он. - Как только вы разгоняетесь, появляется сцепление с дорогой. Им очень легко управлять. Это быстрая машина, не нужно бояться ездить на ней. Я переключаюсь на ручное управление, потому что мне нравится чувствовать машину».
SF90 Stradale, которым управляет и Анна, он называет «нашей зимней машиной, которая великолепна на снегу и в гололед». Его частые поездки на Ferrari 488 Pista «Piloti Ferrari» предполагают селфи и дружеские беседы с восхищенными зрителями на станциях технического обслуживания, разбросанных по всему маршруту от Ратингена до Имолы и обратно. «Иногда это похоже на пиар-акцию», - смеется он.
Прошлым летом после участия в Ferrari Finali Mondiali в Имоле простое посещение пиццерии закончилось тем, что вся пицца остыла, поскольку шеф-повар вывел десятки посетителей на улицу полюбоваться их автомобилем 812 Competizione. «Было здорово. Люди были очень милыми, - говорит Оливер. - Когда вы влюбитесь в этот бренд, вы получите много больше, чем только эффектные модели».