Мой повседневный Ferrari: Оливер Плассманн

Одних гонщиков трасса привлекает гламуром, других скоростью, а третьих тем, что им понравился фильм со Стивом МакКуином. А есть ещё Оливер Плассманн. Его привлекли «крылья».

Он объясняет: «Моя жена Анна питает слабость к автомобилям с «крыльями»». Еще в 2018 году, когда Оливер слонялся по автосалону Ulrich Frankfurt, взгляд Анны упал на «вон ту машину с крыльями». «О нет, — сказал дилер, — чтобы сесть за руль этого автомобиля, вы должны принять участие в Ferrari Challenge», — вспоминает Оливер.



Так он и поступил год спустя, заняв приз Trofeo Pirelli. В настоящее время он проводит на трассе больше времени, чем когда-либо это делал мистер Маккуин, при поддержке гоночной команды Rinaldi, базирующейся недалеко от Нюрбургринга.