Мой повседневный Ferrari: Хервиг Малленс

В 2012 году он купил Ferrari F12berlinetta. «Он до сих пор у меня. Вы никогда не продадите свой первый Ferrari». У него двое взрослых детей и оба они говорят: «Нет-нет, папа, не продавай его», — смеется он. К своей «конюшне Ferrari» Малленс применяет тот самый прямолинейный подход, благодаря которому этот учтивый пятидесятилетний человек добился огромного успеха в мире недвижимости: «Жизнь слишком коротка, чтобы ездить на скучных машинах», — считает он.

В его нынешнем «повседневном» великолепном Ferrari 812 Superfast, изящные линии которого подчеркнуты шикарной ливреей «Grigio Silverstone», на самом деле нет ничего «повседневного». «Я не возражаю против увеличения пробега, — настаивает Малленс. — Я считаю, что если у вас есть автомобиль Ferrari, то вы не должны просто держать его в гараже, чтобы любоваться. Эти автомобили созданы для езды». И когда он говорит «езда», он имеет в виду именно это. Его любимый F12 проехал уже 35 000 километров. Ferrari F8 Tributo достиг пробега 10 000 км за два года, в то время как Ferrari 812 легко проехал 25 000 километров за тот же период.