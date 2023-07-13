Мой повседневный Ferrari: Хервиг Малленс

Вероятно, все началось с Мюррея Уокера. Распевная интонация всеми любимого комментатора BBC «и Найджел Мэнселл первым пересекает финишную черту» для подростка Хервига Малленса в 1990-х годах стала частью легенды Формулы-1. «Чемпионат показывали на BBC на английском языке, но мы всегда следили за ним из Бельгии», — вспоминает он, улыбаясь.
Этот живой интерес к автоспорту подтверждается сегодня его участием во втором сезоне серии Ferrari Club Challenge после того, как он прошел обучение Corso Pilota: «Вы должны упомянуть моего замечательного инструктора Марко Дидайо», — настаивает он. В прошлом месяце житель Хасселта участвовал в гонках на знаменитой австрийской трассе Спилберг. Гораздо дольше он водил Ferrari на дороге.
В 2012 году он купил Ferrari F12berlinetta. «Он до сих пор у меня. Вы никогда не продадите свой первый Ferrari». У него двое взрослых детей и оба они говорят: «Нет-нет, папа, не продавай его», — смеется он. К своей «конюшне Ferrari» Малленс применяет тот самый прямолинейный подход, благодаря которому этот учтивый пятидесятилетний человек добился огромного успеха в мире недвижимости: «Жизнь слишком коротка, чтобы ездить на скучных машинах», — считает он.
В его нынешнем «повседневном» великолепном Ferrari 812 Superfast, изящные линии которого подчеркнуты шикарной ливреей «Grigio Silverstone», на самом деле нет ничего «повседневного». «Я не возражаю против увеличения пробега, — настаивает Малленс. — Я считаю, что если у вас есть автомобиль Ferrari, то вы не должны просто держать его в гараже, чтобы любоваться. Эти автомобили созданы для езды». И когда он говорит «езда», он имеет в виду именно это. Его любимый F12 проехал уже 35 000 километров. Ferrari F8 Tributo достиг пробега 10 000 км за два года, в то время как Ferrari 812 легко проехал 25 000 километров за тот же период.
Малленс явно влюблён в своего нынешнего скакуна. «Это модель GT с линиями классической Daytona. Длинный нос. Короткий хвост. Четырёхколёсное рулевое управление позволяет чувствовать себя в безопасности, а при поворотах - это главное преимущество». Он давно преодолел все опасения по поводу использования такого привлекательного автомобиля повседневно: «Вам нужно преодолеть себя и сделать этот первый шаг», — говорит он в качестве совета более осторожным поклонникам Ferrari. — Что касается того, что скажут об этом люди? Знаете, мне 54 года, и нравится вам это или нет, это то, на чем я езжу».
Малленс поддерживает растущую тенденцию появления Ferrari в более обычных условиях, а не только в особых случаях. Без исключений. «На 812 мы ездим в отпуск, там много места для багажа. Я езжу на нём в офис. Моя жена ездит в магазин за продуктами. Никаких проблем с использованием подземных парковок, где бы они ни находились.
Это же не музей. В этом вся суть». Несколько смущённо он делает одно признание. Иногда, припарковав свой Ferrari 812 Superfast возле офиса, он ловит себя на том. что время от времени подходит к окну и смотрит на него сверху. Боитесь, что украдут?
«Нет, — говорит он с усмешкой. — Припарковав машину, я всегда оборачиваюсь. Просто, чтобы полюбоваться».