Основные Достижения Ferrari на Выставке

В Музее Энцо Феррари в Модене открылась долгожданная новая выставка, посвященная роли суперкаров в развитии марки.
Первой моделью, получившей название «суперкар», стала Ferrari GTO 1984 года выпуска.
Затем появилась модель F40, разработанная в 1987 году в честь сорокалетия завода. Каждое последующее десятилетие к этой самой эксклюзивной лимитированной серии добавлялось еще одно уникальное творение: Ferrari F50, Enzo Ferrari, а затем Ferrari LaFerrari. Каждый из этих автомобилей воплощает в себе высочайшие технологические стандарты своих эпох.
Собрав их все вместе на одной впечатляющей выставке, посетителям даётся исключительная возможность поближе познакомиться с уникальными вехами в развитии марки.
Лимитированная серия суперкаров всегда была отражением воплощения начальной философии основателя компании, направленной на то, чтобы каждая новая модель была лучшей в своем классе, становясь примером подражания для других. «Выставка представляет то, что отличает марку Ferrari, - говорит директор музея Микеле Пиньятти Морано, - постоянное стремление к совершенству и инновациям».
Несколько интерактивных консолей дополняют впечатления посетителей. Простое нажатие пальца на большие плоские экраны открывает доступ к различным разделам архива Ferrari, большая часть которых никогда ранее не была представлена широкой публике.
Технические детали моделей прошлых лет, кадры гонок прежних десятилетий, архивные фотографии, рассказывающие о первых днях существования завода, и интересная личная переписка - все это позволяет получить богатый познавательный опыт.
Дополнительные функции, предназначенные для привлечения детей, позволят даже самым маленьким посетителям весело провести время. Игрушечные модели в натуральную величину снабжены кнопками для активации информационных панелей, старомодные телефонные трубки обеспечивают аудио сопровождение, и даже есть классический руль для имитации вождения.
Новейший суперкар этого года F80 представлен в уникальной манере. В первые месяцы выставки, которая продлится год, будет представлена модифицированная версия F80 «Mulotipo» в камуфляжном варианте. За ней последует модель «Prototipo» более поздней стадии разработки, - объясняет Пиньятти Морано. - Затем, наконец, появится готовая версия - сам суперкар F80. Это своего рода демонстрация того, как развивается такой автомобиль в процессе его проектирования и конструирования».
Среди других моделей, представленных на выставке - Ferrari FXX K, F40 LM, FXX, 126 CK и Ferrari 308 GTB.
О грандиозности последнего мероприятия музея, которое является несомненно одной из величайших выставок Ferrari, когда-либо проводившихся в мире, свидетельствует самый первый автомобиль, который появляется сразу же, как только посетители входят в футуристическое выставочное пространство: Ferrari 250 GTO 1962 года. Благодаря своей знаменитой обтекаемой форме многие считают его первым в истории марки «суперкаром».