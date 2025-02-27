Основные Достижения Ferrari на Выставке

В Музее Энцо Феррари в Модене открылась долгожданная новая выставка, посвященная роли суперкаров в развитии марки.

Первой моделью, получившей название «суперкар», стала Ferrari GTO 1984 года выпуска.

Затем появилась модель F40, разработанная в 1987 году в честь сорокалетия завода. Каждое последующее десятилетие к этой самой эксклюзивной лимитированной серии добавлялось еще одно уникальное творение: Ferrari F50, Enzo Ferrari, а затем Ferrari LaFerrari. Каждый из этих автомобилей воплощает в себе высочайшие технологические стандарты своих эпох.

Собрав их все вместе на одной впечатляющей выставке, посетителям даётся исключительная возможность поближе познакомиться с уникальными вехами в развитии марки.