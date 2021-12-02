Монтойя никогда не участвовал в гонках за Ferrari и сталкивался со Скудерией только как с соперником, находясь за рулем Williams и McLaren. Однако это не помешало ему забраться в кокпит F2008, когда-то пилотируемого Фелипе Массой, в рамках недавнего шоу «Formula 1 Clienti» на Finali Mondiali в Муджелло.

Пилотирование Ferrari после стольких лет соперничества в Формуле-1, должно быть, стало для вас интересным опытом.

Трасса, украшенная красным и заполненная фанатами Ferrari, была невероятным зрелищем. Это еще и потому, что я всегда видел в Ferrari соперника, которого необходимо победить на трассе, и когда вы постоянно соревнуетесь, вы начинаете принимать это почти на свой счет. Но сейчас это были сплошные положительные эмоции. Кроме того, управлять болидом в этом контексте, в окружении этой страсти было просто волшебно.