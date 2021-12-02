В Формуле-1 есть очень успешные и известные всей Европе гонщики, которые все еще могут ходить по улицам Нью-Йорка совершенно неузнанными. Хуан Пабло Монтойя не из таких.
Выступая в Формуле-1, 46-летний колумбиец завоевывал поулы в Монако, Монце и Сильверстоуне. Как пилот Indycar, он выиграл Indy 500, причем дважды. В чемпионате NASCAR он провел девять сезонов и был назван «новичком года» в 2007 году. Он один из самых узнаваемых гонщиков в мире.
Хуан Пабло Монтойя за рулем F2008, с которым Ferrari выиграла Чемпионат Конструкторов в 2008 году
Монтойя никогда не участвовал в гонках за Ferrari и сталкивался со Скудерией только как с соперником, находясь за рулем Williams и McLaren. Однако это не помешало ему забраться в кокпит F2008, когда-то пилотируемого Фелипе Массой, в рамках недавнего шоу «Formula 1 Clienti» на Finali Mondiali в Муджелло.
Пилотирование Ferrari после стольких лет соперничества в Формуле-1, должно быть, стало для вас интересным опытом.
Трасса, украшенная красным и заполненная фанатами Ferrari, была невероятным зрелищем. Это еще и потому, что я всегда видел в Ferrari соперника, которого необходимо победить на трассе, и когда вы постоянно соревнуетесь, вы начинаете принимать это почти на свой счет. Но сейчас это были сплошные положительные эмоции. Кроме того, управлять болидом в этом контексте, в окружении этой страсти было просто волшебно.
Монтойя был желанным гостем на недавнем шоу «Formula 1 Clienti» на Finali Mondiali в Муджелло
Ferrari выиграла чемпионат конструкторов с F2008, а это значит, что вы были за рулем особенного болида в истории Скудерии…
Верно. Я буквально разрывался, когда вел его: С одной стороны, я хотел утопить педаль и разогнать его до предела, а с другой — не хотел рисковать, как люди боятся поцарапать машину, которая им не принадлежит. Думаю, мне удалось найти правильный баланс.
Ваш 16-летний сын Себастьян не новичок в Муджелло: он участвует в гонках итальянской Формулы-4. Как он в сравнении со своим отцом?
Он лучше меня. Он очень сильный во всем. Он хочет быть первым, даже когда надо вспомнить название песни по радио, что уж говорить о гонках! Его цель — попасть в Формулу 1, но он также очень серьезный молодой человек, когда дело касается учебы и тренировок. Так что как отец я не могу жаловаться.
«Я хотел утопить педаль и разогнать его до предела», — Монтойя пилотирует F2008 на трассе Муджелло
Паулина без ума от Формулы-1. Она знает о сегодняшних гонках и гонщиках больше, чем я. Она большая поклонница Лэндо Норриса, несмотря на то, что в качестве заставки на ее телефоне стоит фотография Чарльза Леклера.
Ferrari выиграла два титула в категории WEC в этом году и вернется в гонки прототипов в 2023-м. Как человек, участвовавший в трех гонках «24 часа Ле-Мана», можете ли вы объяснить, что делает гонки на выносливость такими особенными?
Когда я участвовал в Формуле-1, я действительно не понимал, что такого хорошего в гонках на выносливость. Соревноваться в течение 24 часов и делить машину с другими водителями казалось смешным. Потом я попробовал и понял. Например, очарование Ле-Мана неописуемо. Это опыт, который необходим любому гонщику.
И что еще более захватывающе, так это гонка по Ле-Ману ночью. Затем, когда начинается рассвет, и солнце медленно восходит и освещает трек... Просто поразительно! Кроме того, поскольку трасса имеет длину почти 14 км, на длинных прямых может не быть других машин, а из-за отсутствия освещения вы даже не видите ограждение, не включив свет в этой кромешной тьме. Вы смотрите в зеркало: никого. Вы смотрите вперед: никого — ни души! Однажды я проехал два круга в таких условиях и в какой-то момент спросил по радио: «Куда все подевались? Что-то случилось? Я ведь жив? Или я умер и был приговорен вечно гонять по пустой трассе? И я успокоился, только когда получил ответ по радио».