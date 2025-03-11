Специальная ручка в честь Энцо Феррари и его родного города

Чаще всего первые слова, которые приходят на ум при мысли о Ferrari, - это страсть, скорость, производительность, целеустремлённость. И сразу представляешь себе красивые машины, выезжающие из знаменитых заводских ворот, радующие не только глаз, но и слух, благодаря величественному звучанию мощных двигателей.
И хотя владельцы никогда не устают от своего драгоценного четырехколесного предмета обладания, автомобиль, каким бы великолепным он не был, невозможно всегда и повсюду иметь с собой. Новый проект, родившийся в результате многолетнего партнерства компаний Ferrari и Montblanc, решил эту задачу, создав специальную коллекцию письменных принадлежностей, посвященную основателю автомобильной марки и его родному городу, и содержащую всю уникальную ДНК бренда Ferrari. Этот предмет достаточно мал, чтобы его можно было носить с собой повсюду, и он всегда будет поддерживать связь своего владельца с маркой, ее энтузиазмом, историей и наследием. Иными словами, Ferrari на все случаи жизни.
Действительно, новая коллекция Great Characters Enzo Ferrari Special Edition Giallo Modena - вторая коллекция Great Characters Enzo Ferrari, созданная Montblanc для Ferrari, - отдает дань уважения Энцо Феррари и его служению делу. Это прославление Энцо, у которого еще в детстве проявилась страсть к гонкам и который выиграл свою первую гонку всего в 25 лет на трассе Circuito del Savio в Равенне 17 июня 1923 года, а также Энцо, который основал небольшой завод в Маранелло, недалеко от своего родного города Модены, превратив его в мирового производителя роскошных автомобилей.
Отражая качество автомобилей, производимых в Маранелло, коллекция Great Characters Enzo Ferrari Special Edition Giallo Modena, в которую входит авторучка, ручка-роллер и шариковая ручка, отличается высочайшим мастерством исполнения. Каждый инструмент имеет колпачок и корпус яркого оттенка, который напоминает о второй душе Ferrari: желтый цвет «Giallo Modena» - это цвет города Модена, где родился Энцо Феррари и где он основал свою компанию. Силуэты вдохновлены дизайном легендарной модели Ferrari 500, победившей в первом чемпионате мира по Формуле-1 в команде Скудерии Феррари в 1952 году.
В письменных принадлежностях коллекции есть и другие детали, напоминающие об Энцо, его воспитании и карьере. Например, на зажиме ручки выгравирована одна из его самых известных цитат: «Невозможно описать страсть, ее можно только испытать». Шесть линий по обе стороны от металлического зажима с рутениевым покрытием символизируют двигатель Ferrari V12, который является отражением скорости и инженерного мастерства марки. На металлическом конусе с рутениевым покрытием ручки-роллера выгравированы две даты: день рождения Энцо Феррари (18-02-1898) и дата его первой победы на автодроме Савио в 1923 году. Перо авторучки, изготовленное из чистого золота 585 пробы и покрытое рутением, украшено тиснением в виде рулевого колеса Ferrari 250 GTO и словом «Pilota» - одним из знаменитых прозвищ Энцо.
Благодаря коллекции Great Characters Enzo Ferrari Special Edition Giallo Modena поклонники, владельцы и фанаты Ferrari во всём мире всегда смогут носить свою страсть к «Гарцующему жеребцу» близко к сердцу.