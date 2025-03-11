Специальная ручка в честь Энцо Феррари и его родного города

Чаще всего первые слова, которые приходят на ум при мысли о Ferrari, - это страсть, скорость, производительность, целеустремлённость. И сразу представляешь себе красивые машины, выезжающие из знаменитых заводских ворот, радующие не только глаз, но и слух, благодаря величественному звучанию мощных двигателей.

И хотя владельцы никогда не устают от своего драгоценного четырехколесного предмета обладания, автомобиль, каким бы великолепным он не был, невозможно всегда и повсюду иметь с собой. Новый проект, родившийся в результате многолетнего партнерства компаний Ferrari и Montblanc, решил эту задачу, создав специальную коллекцию письменных принадлежностей, посвященную основателю автомобильной марки и его родному городу, и содержащую всю уникальную ДНК бренда Ferrari. Этот предмет достаточно мал, чтобы его можно было носить с собой повсюду, и он всегда будет поддерживать связь своего владельца с маркой, ее энтузиазмом, историей и наследием. Иными словами, Ferrari на все случаи жизни.