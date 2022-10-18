Verde Bellagio — новый яркий цвет в палитре: здесь зеленая кожа присутствует на SF90 Spider
Конечно, не только внешний вид «Гарцующего жеребца» заслуживает внимания. Кожаный салон ручной работы также является неотъемлемой частью наследия Ferrari, а дюжина новых цветов теперь доступна для заказа благодаря программе персонализации Специальное оборудование.
В то время как красный цвет, присутствующий в оттенках Rosso Bologna и Rosso Ducale, отражает жизнерадостность Болоньи и цвет стен вилл Тосканы, другие классические цвета также вдохновлены захватывающими итальянскими пейзажами и элементами природы, например, Terra Antica, основанный на смешении коричневых тонов почвы.
От насыщенной зелени Verde Venaria, вдохновленной садами, окружающими дворцы и виллы Италии, до искрящейся синевы моря на острове Липари - новая палитра предлагает еще более широкий выбор сочетаний практически на любой вкус.
Пожалуй, самое сложное решение - это выбрать, какой из новых цветов вы хотите видеть на модели Roma в стиле ретро или, может быть, на SF90 Spider. Что же, на самом деле это приятная задача.
Серебристый цвет экстерьера этого SF90 Spider резко контрастирует с новым кожаным салоном Verde Venaria