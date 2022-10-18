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В интерьерах Ferrari появилась палитра из двенадцати новых привлекательных оттенков кожи, которая предлагает практически бесконечное количество комбинаций на выбор
Трудно переоценить значение цвета для Ferrari. От красного Rosso Corsa, которым был покрыт первый настоящий «Гарцующий жеребец» 125 S 1947 года, до желтых гоночных машин цвета Modena, появившихся в 50-х годах, палитра Ferrari за последние 75 лет совершенствовалась и включает в себя металлические, однотонные, традиционные цвета и почти безграничный диапазон различных конфигураций.

Verde Bellagio — новый яркий цвет в палитре: здесь зеленая кожа присутствует на SF90 Spider

Конечно, не только внешний вид «Гарцующего жеребца» заслуживает внимания. Кожаный салон ручной работы также является неотъемлемой частью наследия Ferrari, а дюжина новых цветов теперь доступна для заказа благодаря программе персонализации Специальное оборудование.

В то время как красный цвет, присутствующий в оттенках Rosso Bologna и Rosso Ducale, отражает жизнерадостность Болоньи и цвет стен вилл Тосканы, другие классические цвета также вдохновлены захватывающими итальянскими пейзажами и элементами природы, например, Terra Antica, основанный на смешении коричневых тонов почвы.

Двенадцать новых цветов на выбор благодаря программе персонализации Специальное оборудование: от серого до зеленого, от красного до синего

От насыщенной зелени Verde Venaria, вдохновленной садами, окружающими дворцы и виллы Италии, до искрящейся синевы моря на острове Липари - новая палитра предлагает еще более широкий выбор сочетаний практически на любой вкус.

Пожалуй, самое сложное решение - это выбрать, какой из новых цветов вы хотите видеть на модели Roma в стиле ретро или, может быть, на SF90 Spider. Что же, на самом деле это приятная задача.

Серебристый цвет экстерьера этого SF90 Spider резко контрастирует с новым кожаным салоном Verde Venaria