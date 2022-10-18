Конечно, не только внешний вид «Гарцующего жеребца» заслуживает внимания. Кожаный салон ручной работы также является неотъемлемой частью наследия Ferrari, а дюжина новых цветов теперь доступна для заказа благодаря программе персонализации Специальное оборудование.

В то время как красный цвет, присутствующий в оттенках Rosso Bologna и Rosso Ducale, отражает жизнерадостность Болоньи и цвет стен вилл Тосканы, другие классические цвета также вдохновлены захватывающими итальянскими пейзажами и элементами природы, например, Terra Antica, основанный на смешении коричневых тонов почвы.