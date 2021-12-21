С годами о моем маленьком «музее Ferrari» — «логове Ferrari», как в шутку прозвал его один из моих сыновей, — распространились слухи, и многие друзья и члены семьи приходили посмотреть на него. Когда мои сыновья были маленькими, я помню, как они просили меня показать мою коллекцию их друзьям. Я всегда был рад побаловать их, потому что это был отличный способ поделиться моим страстным увлечением Ferrari.

Вы можете подумать, что, находясь в окружении такой невероятной красоты под маркой «Гарцующего жеребца», для меня сложно выбрать «любимую» Ferrari.





Но это не так. Хоть все они и являются произведениями искусства, моя любимая rossa — это F40. Это была последняя модель, которую компания выпустила под руководством самого Энцо Феррари. Я помню, что в то время она считалась самым быстрым дорожным автомобилем в истории. Ее дизайн был и остается легендой. Это моя любимая модель, в том числе с точки зрения коллекционирования. У меня есть несколько версий в масштабе от 1:43 до 1:8. Это настоящий шедевр, к которому я возвращаюсь снова и снова.