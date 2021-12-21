Моя «первая» первая встреча с «Гарцующим жеребцом» произошла в 1960-х годах, когда, будучи маленьким мальчиком, я навещал родственников в Нью-Йорке. Шагая по одному из проспектов Манхэттена, я прошел мимо припаркованной красной Ferrari Daytona с черным кожаным салоном и рокочущим двигателем.
Я был очарован дизайном, цветом... и, конечно же, звучанием. Его издавала невероятная конструкция из четырех выхлопных труб! Никогда в жизни я не видел ничего подобного. Она больше походила на самолет, чем на автомобиль. Этот момент я не забуду никогда.
Йоахим Браунер посвятил своей коллекции целый этаж дома
Несколько лет спустя во время семейной поездки в Италию я наткнулся на мою «вторую» первую Ferrari: на этот раз ею оказалась не настоящая машина, а игрушка. Мой взгляд упал на модель Ferrari 312 T, которой управлял Ники Лауда во время чемпионата «Формулы-1», в сувенирном магазине, когда мы остановились в зоне отдыха на автостраде, чтобы перекусить. Я был так очарован этой машиной, что умолял родителей купить мне ее. Так зародилось мое увлечение коллекционированием моделей Ferrari.
Именно 312 T стала первой в коллекции, которая со временем превратилась в одно из крупнейших собраний коллекционных моделей автомобилей «Гарцующего жеребца». В моем доме в Мюнхене, превратившемся в музей, представлено 1700 моделей родстеров и спортивных автомобилей завода в Маранелло в масштабе от 1:43 до 1:8. Коллекция идет в ногу со временем: ее последними пополнениями стали модели Ferrari Monza SP1 и SP2.
Коллекция — это не просто автомобили, это все, что связано с Маранелло
Подавляющее большинство из них окрашено в «классические» цвета Ferrari, такие как красный и желтый. Но моя коллекция посвящена не только автомобилям: за 40 лет коллекционной деятельности моя страсть переросла в увлечение всем, что касается завода в Маранелло.
Я собираю плакаты, фотографии, памятные вещи. У меня даже есть телевизионная комната «Scuderia Ferrari», где с семьей и друзьями мы вместе смотрим гонки «Формулы-1». И, конечно же, я коллекционирую книги, особенно издания 1950-х и 1960-х годов, украшенные изысканными рисунками. Вооружившись этими иллюстрациями, около 20 лет назад я связался с одним из лучших изготовителей моделей, немецкой компанией под названием «One-Man-Factory», и мы начали создавать невиданные ранее модели в единственном экземпляре. Они представляют собой настоящие шедевры мастерства.
Коллекция включает около 1700 родстеров и спортивных автомобилей завода в Маранелло
С годами о моем маленьком «музее Ferrari» — «логове Ferrari», как в шутку прозвал его один из моих сыновей, — распространились слухи, и многие друзья и члены семьи приходили посмотреть на него. Когда мои сыновья были маленькими, я помню, как они просили меня показать мою коллекцию их друзьям. Я всегда был рад побаловать их, потому что это был отличный способ поделиться моим страстным увлечением Ferrari.
Вы можете подумать, что, находясь в окружении такой невероятной красоты под маркой «Гарцующего жеребца», для меня сложно выбрать «любимую» Ferrari.
Но это не так. Хоть все они и являются произведениями искусства, моя любимая rossa — это F40. Это была последняя модель, которую компания выпустила под руководством самого Энцо Феррари. Я помню, что в то время она считалась самым быстрым дорожным автомобилем в истории. Ее дизайн был и остается легендой. Это моя любимая модель, в том числе с точки зрения коллекционирования. У меня есть несколько версий в масштабе от 1:43 до 1:8. Это настоящий шедевр, к которому я возвращаюсь снова и снова.