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Майами

В минувшие выходные сообщество Ferrari съехалось в Майами, чтобы отпраздновать Формулу-1, дебют последней модели, гоночное наследие марки и саму сущность «Гарцующего жеребца»
Текст: Люк Понсфорд
Чтобы отпраздновать 70-летнее присутствие Ferrari в США, как на гоночной арене, так и в качестве производителя, марка приехала в залитую солнцем Южную Флориду на неделю необычных мероприятий, кульминацией которых стал воскресный Гран-при Майами Формулы- 1.

Посмотрите самые яркие моменты удивительной недели мероприятий Ferrari в Майами и южных штатах США…

Неделя началась в воскресенье 28 апреля с Cavalcade International, эксклюзивного четырехдневного автопробега, участниками которого стали самые важные клиенты Ferrari. Владельцы Ferrari со всего мира собрались вместе, чтобы проехать по красивым шоссе и дорогам Теннесси и Флориды, а затем устроить грандиозный парад на знаменитой Оушен-Драйв в Майами-Бич к большому удовольствию собравшихся фанатов. Кульминацией кавалькады стало посещение клиентами Международного автодрома Майами, где 5 мая состоялся Гран-при Майами, и где они в полной мере ощутили на себе гостеприимство компании Ferrari.

Слева направо: Автомобили Ferrari со всего мира собрались на четырехдневное соревнование по вождению Cavalcade International, которое проходило по прекрасным дорогам Теннесси и Флориды

Четверг 2 мая стал знаменательной датой первой в истории Ferrari мировой премьеры, состоявшейся в Америке, где были представлены новые переднемоторные модели Ferrari с двигателем V12 - 12Cilindri и спайдер 12Cilindri. Это блистательное событие освещало Майами-Бич в течение двух вечеров подряд, и на нём присутствовали международные клиенты компании, которые смогли насладиться эксклюзивными выступлениями балерины Элеоноры Аббаньято и всемирно известной танцевальной труппы Марты Грэм.

Слева направо: Майами-Бич стал блестящим местом для презентации новых переднемоторных Ferrari 12 Cilindri и 12 Cilindri Spider – первой мировой премьеры Ferrari, состоявшейся в США

В ходе насыщенной событиями недели также были представлены два совершенно новых исторических цвета - Azzurro La Plata и Azzurro Dino. Эти оттенки напоминают о впечатляющем наследии Ferrari и ее гоночном прошлом, прославляя исторические победы марки и культовых героев гонок - пилотов и механиков, - которые с гордостью носили эти цвета во время первых гоночных побед Ferrari в 1950-х и 60-х годах.

Слева направо: показ модной одежды Ferrari на выходных, эксклюзивный показ капсульной коллекции Miami в очаровательном отеле Faena в Саут-Бич

Оба цвета были включены в специальную ливрею болида SF-24 Формулы-1, который был представлен в Майами и использовался исключительно для гонок Формулы-1, проходивших в выходные. Униформа, которую команда Ferrari носила во время гонки, также содержала эти цвета, вдохновлённые 1960-ми и 70-ми годами. В то же время были представлены две уникальные модели Atelier 296 GTS, каждая из которых была выполнена на заказ в этих исторических синих цветах. Оба автомобиля возглавили парад из 30 специальных моделей Ferrari кавалькады, среди которых были Monza SP2, 812 Competizione и LaFerrari Aperta, проехавший по автодрому Формулы-1 перед большой гонкой в воскресенье.

Слева направо: программа мероприятий США завершилась Гран-при Майами Формулы-1, который прошел 5 мая на Международном автодроме Майами

Помимо празднования 70-летнего юбилея, было еще много поводов для радости: Гран-при Майами ознаменовал начало нового многолетнего партнерства между Скудерией Феррари и компанией HP, которая стала титульным гоночным спонсором марки.

В минувшие выходные мода Ferrari также была в полном разгаре. Креативный директор Ferrari Рокко Ианноне представил эксклюзивную капсульную коллекцию Майами, вдохновленную как историей гонок Ferrari в США, так и яркой энергией самого Майами. Идеальным местом для этого был выбран пентхаус отеля Faena в Майами на Саут-Бич. Культовая сумка Maranello Clutch также была представлена в цветах Azzurro Dino и Azzurro La Plata, а компания Puma представила капсульную коллекцию лимитированной серии Скудерия Феррари Майами, в которую вошли куртка в стиле varsity, реплика футболки команды и кроссовки Speedcat Pro - также в классическом гоночном оттенке Azzurro Dino.