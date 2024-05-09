Помимо празднования 70-летнего юбилея, было еще много поводов для радости: Гран-при Майами ознаменовал начало нового многолетнего партнерства между Скудерией Феррари и компанией HP, которая стала титульным гоночным спонсором марки.

В минувшие выходные мода Ferrari также была в полном разгаре. Креативный директор Ferrari Рокко Ианноне представил эксклюзивную капсульную коллекцию Майами, вдохновленную как историей гонок Ferrari в США, так и яркой энергией самого Майами. Идеальным местом для этого был выбран пентхаус отеля Faena в Майами на Саут-Бич. Культовая сумка Maranello Clutch также была представлена в цветах Azzurro Dino и Azzurro La Plata, а компания Puma представила капсульную коллекцию лимитированной серии Скудерия Феррари Майами, в которую вошли куртка в стиле varsity, реплика футболки команды и кроссовки Speedcat Pro - также в классическом гоночном оттенке Azzurro Dino.