Знакомство с Ferrari Enzo

Двадцать один год назад (хотя кажется, что это было совсем недавно) Ferrari совершила самый большой технический прорыв в своей легендарной истории суперкаров. Точнее, новый автомобиль Ferrari Enzo продемонстрировал многочисленные технические прорывы (обратите внимание на множественное число).
Как журналист, освещавший Парижский автосалон 2002 года в день его открытия в конце сентября, я запланировал отдельные интервью со специалистами Ferrari по новейшим материалам (в первую очередь, это касалось передового использования в автомобиле углеродного волокна и сотовой конструкции), аэродинамике (самой совершенной из всех дорожных автомобилей, продававшихся на тот момент), трансмиссии (это было первое применение новейшего двигателя Ferrari V12 и нового подрулевого управления, обеспечивающего сверхбыстрое переключение передач) и новым инновационным углеродно-керамическим тормозным дискам. Я никогда не уделял столько времени одной единственной новой машине на автосалоне.
Когда этот автомобиль был впервые представлен на стенде Ferrari в Париже, он вызвал больше восхищённых возгласов, чем все остальные. И дело было не в красоте или изяществе автомобиля: на мой взгляд, было много более красивых Ferrari. (Хотя другие с этим не согласны.) Скорее, это произошло потому, что машина выглядела слишком эффектно. Это был потрясающий пример технологий и функциональности. Недостаточно изящные линии с лихвой компенсировал харизматичный дизайн, в котором беззастенчиво отдавалось предпочтение производительности. Дело было не сколько в ощущениях, столько в цифрах; наука важнее чувственности; инженерия важнее стиля. Никогда раньше (и вообще) дорожный Ferrari не демонстрировал такой функциональности.
Он был задуман как техническое проявление силы и должен был продемонстрировать одну из самых передовых технологий быстрых автомобилей, которые Ferrari, мастер своего дела, могла продемонстрировать в дорожном суперкаре ограниченной серии, разрешенном для использования на дороге. (Было запланировано всего 399 экземпляров: 400-й экземпляр, который последовал за ними, был передан Ватикану на благотворительность.) Неудивительно, что большая часть технологий пришла из Формулы-1, источника многих дорожных инноваций Ferrari.
Среди других примечательных фактов - название автомобиля: это единственный Ferrari, названный в честь основателя компании.
Ferrari Enzo почти полностью был спроектирован в аэродинамической трубе и выглядел, как болид Формулы-1. Заостренный, угловатый, с заметными воздухозаборниками и диффузорами для регулирования воздушных потоков, он явно был создан под влиянием современных Ferrari Формулы 1, которые в то время с завидной регулярностью выигрывали чемпионаты мира вместе с Михаэлем Шумахером и Скудерией.
Он обеспечивал рекордный уровень прижимной силы для дорожного автомобиля, что способствовало торможению и устойчивости на высокой скорости. Его усовершенствованная активная аэродинамика (запрещённая на Формуле-1) включала регулируемые клапаны основания кузова и незаметный автоматически активируемый задний спойлер. Как и в случае с автомобилем Формулы-1, большая часть аэродинамического чуда была размещена под автомобилем, чтобы обеспечить беспрецедентный уровень обвеса автомобиля, включая большой задний диффузор.
Мне посчастливилось управлять автомобилем Ferrari Enzo вскоре после его презентации. Его прижимная сила и аэродинамическое совершенство были заметны на скорости. Это была машина, которая по-настоящему соприкасалась с дорогой, чего не делал ни один суперкар раньше. Это был достойный преемник замечательных суперкаров ограниченного выпуска, таких как Ferrari 288 GTO, Ferrari F40 и Ferrari F50, но созданный на более высоком техническом уровне.
Это было очень заметно в его конструкции. В моделях Ferrari 288 GTO, Ferrari F40 и Ferrari F50 впервые были использованы современные композиты: Ferrari F40 имел кузов из карбона и кевлара, а Ferrari F50 - монокок из углеродного волокна в стиле Формулы-1. Но кузов Ferrari Enzo был поднят на новый уровень легкости, жесткости и прочности. (Я до сих пор помню, как на Парижском автосалоне инженер компании Ferrari буквально разрывался от гордости, рассказывая мне о новейшем углеродном волокне автомобиля Ferrari Enzo стандарта Формулы-1.) Сухой вес составлял всего 1255 кг, что удивительно мало для такого мощного (660 л.с.) суперкара с двигателем V12.
Новый V12 был самым мощным в мире безнаддувным двигателем. Силовая установка F140 теперь приводит в движение все автомобили Ferrari с двигателем V12 и остается самой знаковой современной трансмиссией Ferrari. Новая шестиступенчатая автоматизированная механическая коробка передач обеспечивала молниеносное переключение передач всего за 150 миллисекунд – удивительно быстро, учитывая, что это было 21 год назад.
Тормозная сила была феноменальной. Это был первый дорожный Ferrari, в котором использовались углеродно-керамические тормоза – знакомое зрелище на автомобилях Скудерии Формулы-1 того времени, но новаторское решение для дорог общего пользования.
Как и все флагманские суперкары Ferrari, выпущенные ограниченным тиражом, Ferrari Enzo стал испытательным стендом для новых передовых технологий. Большинство из них вскоре перешло на другие автомобили Ferrari. Он также станет отцом FXX, ограниченного выпуска 2005 года (было построено 30 автомобилей), прототипа, ориентированного на гоночную трассу, который мог похвастаться большей мощностью двигателя V12, улучшенной аэродинамикой, еще более быстрым переключением передач и лучшими тормозами.
И, в свою очередь, из него будут извлекать уроки для каждого последующего Ferrari.