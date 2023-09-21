Знакомство с Ferrari Enzo

Когда этот автомобиль был впервые представлен на стенде Ferrari в Париже, он вызвал больше восхищённых возгласов, чем все остальные. И дело было не в красоте или изяществе автомобиля: на мой взгляд, было много более красивых Ferrari. (Хотя другие с этим не согласны.) Скорее, это произошло потому, что машина выглядела слишком эффектно. Это был потрясающий пример технологий и функциональности. Недостаточно изящные линии с лихвой компенсировал харизматичный дизайн, в котором беззастенчиво отдавалось предпочтение производительности. Дело было не сколько в ощущениях, столько в цифрах; наука важнее чувственности; инженерия важнее стиля. Никогда раньше (и вообще) дорожный Ferrari не демонстрировал такой функциональности.

Он был задуман как техническое проявление силы и должен был продемонстрировать одну из самых передовых технологий быстрых автомобилей, которые Ferrari, мастер своего дела, могла продемонстрировать в дорожном суперкаре ограниченной серии, разрешенном для использования на дороге. (Было запланировано всего 399 экземпляров: 400-й экземпляр, который последовал за ними, был передан Ватикану на благотворительность.) Неудивительно, что большая часть технологий пришла из Формулы-1, источника многих дорожных инноваций Ferrari.

Среди других примечательных фактов - название автомобиля: это единственный Ferrari, названный в честь основателя компании.