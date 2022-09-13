На фоне ожиданий Ferrari представила могучий Purosangue - автомобиль, который обещает изменить панораму производительных автомобилей во всем мире. Он оснащён двигателем V12 с естественным впрыском топлива и обладает характерными чертами самых мощных спортивных автомобилей «Гарцующего Жеребца», но на этот раз в сочетании с практичностью и повышенной высотой вождения.

Театр тишины в Лаятико провинции Пизы стал впечатляющей декорацией для презентации принципиально нового автомобиля, в основе которого лежит ДНК Ferrari, а в его сущности - инновации.

Названный Purosangue, что в переводе с итальянского означает "чистокровный", этот автомобиль был предметом слухов и догадок в течение нескольких лет, поскольку общественность и СМИ гадали о том, какой козырь может иметь в рукаве Маранелло.