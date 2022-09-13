На фоне ожиданий Ferrari представила могучий Purosangue - автомобиль, который обещает изменить панораму производительных автомобилей во всем мире. Он оснащён двигателем V12 с естественным впрыском топлива и обладает характерными чертами самых мощных спортивных автомобилей «Гарцующего Жеребца», но на этот раз в сочетании с практичностью и повышенной высотой вождения.
Театр тишины в Лаятико провинции Пизы стал впечатляющей декорацией для презентации принципиально нового автомобиля, в основе которого лежит ДНК Ferrari, а в его сущности - инновации.
Названный Purosangue, что в переводе с итальянского означает "чистокровный", этот автомобиль был предметом слухов и догадок в течение нескольких лет, поскольку общественность и СМИ гадали о том, какой козырь может иметь в рукаве Маранелло.
Ferrari Purosangue — первый четырехдверный четырехместный автомобиль в истории Ferrari, в котором удивительно большое пространство сочетается со знаменитой производительностью компании
И вот ответ на этот вопрос здесь, во всем своём полноприводном, переднемоторном великолепии, с большей мощностью, чем у любого другого автомобиля в сегменте кроссоверов. Ferrari Purosangue спроектирован с учетом максимальной аэродинамики и оснащён множеством инноваций, от новейших систем динамического управления автомобиля до мирового дебюта технологии активной подвески Ferrari с использованием системы True Active Spool Valve (TASV) компании Multimatic.
Одной из особенностей дизайна, о которой, вероятно, будут говорить все, является то, что Ferrari Purosangue оснащен задними пассажирскими распашными дверями, созданными для того, чтобы было удобнее садиться и выходить из автомобиля без необходимости увеличивать его размеры. Кроме этого, клиенты найдут самый большой багажник в истории Ferrari, подогрев сидений спереди и сзади и высококлассную аудиосистему Burmester в стандартной комплектации.
Уникальные двери с задними петлями, которые облегчают посадку и высадку пассажиров, сохраняя при этом компактность конструкции
Цифры производительности ошеломляют; разгон 0-62 миль/ч происходит всего за 3,3 секунды, а Ferrari Purosangue разгоняется с 0 до 125 миль/ч за невероятные 10,2 секунды. 6,5-литровый двигатель V12, тщательно разработанный с целью обеспечить водителю, казалось бы, бесконечное количество мощности под правой ногой, оснащён восьмиступенчатой коробкой передач с двойным сцеплением и головками блоков цилиндров, полученными от грозного 812 Competizione. Создаваемый саундтрек просто поражает воображение.
Устойчивое развитие стало ключевым фактором для Ferrari при разработке модели Purosangue. Фактически, 85% обшивки для запуска автомобиля в производство было произведено из экологически чистых материалов: тканевая обшивка верха изготовлена из переработанного полиэстера, роскошный ковер - из переработанного полиамида из старых рыболовных сетей, выловленных из океанов, а новая формула Alcantara® также получена из переработанного полиэстера.
Интерьер тщательно разработан, чтобы подарить водителю и пассажиру захватывающий опыт в окружении роскошных материалов и пространства
Между тем, интерьер Ferrari Purosangue представляет собой сочетание роскошных материалов и удивительного пространства, с акцентом на комфорт и элегантность. В салоне со стороны водителя, вдохновлённого моделью SF90 Stradale, по-прежнему присутствует ДНК спортивных автомобилей Ferrari, а передний пассажир будет чувствовать себя не менее вовлеченным в процесс вождения, поскольку его место оснащено специальным 10,2-дюймовым экраном, на котором отображаются показатели производительности по мере их появления.