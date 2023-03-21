Марракеш Экспресс

Каждый раз, когда в одном месте собирается большое количество автомобилей Ferrari, это само по себе захватывающее зрелище, но «Cavalcade International» в этом году стало, пожалуй, одним из самых запоминающихся, поскольку владельцы «Гарцующего жеребца» собрались в Марокко, чтобы испытать драйв, который запомнится на всю жизнь. При мартовской температуре, достигающей 32°C, и под палящим солнцем, отражающемся от песков пустыни, спортивные автомобили пробирались сквозь засушливую местность, как это делали на протяжении веков странствующие подмастерья.

Список участвующих моделей Ferrari был обширным и включал в себя некоторые из самых стильных образцов, появившихся в Маранелло за последнее время. Среди них было несколько спайдеров SF90, Ferrari 296 GTB, Roma, LaFerrari, Daytona SP3 и даже один Ferrari F50, приехавший прямиком из Австралии.