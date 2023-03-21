Марракеш Экспресс

Каждый раз, когда в одном месте собирается большое количество автомобилей Ferrari, это само по себе захватывающее зрелище, но «Cavalcade International» в этом году стало, пожалуй, одним из самых запоминающихся, поскольку владельцы «Гарцующего жеребца» собрались в Марокко, чтобы испытать драйв, который запомнится на всю жизнь. При мартовской температуре, достигающей 32°C, и под палящим солнцем, отражающемся от песков пустыни, спортивные автомобили пробирались сквозь засушливую местность, как это делали на протяжении веков странствующие подмастерья.
Список участвующих моделей Ferrari был обширным и включал в себя некоторые из самых стильных образцов, появившихся в Маранелло за последнее время. Среди них было несколько спайдеров SF90, Ferrari 296 GTB, Roma, LaFerrari, Daytona SP3 и даже один Ferrari F50, приехавший прямиком из Австралии.
Для участия в мероприятии владельцы Ferrari привезли полный спектр моделей: Roma, 296 GTB и даже прекрасный красный F50, прилетевший прямиком из Австралии
Чтобы принять участие, гонщики съехались почти со всех уголков земного шара, приехав в Северную Африку из таких стран, как США, Австрия, Тайвань, Япония и, конечно же, Италия.
Прибыв в Марракеш и зарегистрировавшись в роскошном пятизвездочном отеле «Mandarin Oriental», участники соревнований смогли отдохнуть и пообщаться перед тем, как подготовиться к предстоящему путешествию.
И первый день мероприятия, безусловно, оправдал ожидания, поскольку Кавалькада отправилась в захватывающее семичасовое путешествие протяжённостью 461 км туда и обратно из Марракеша в портовый город Эс-Сувейра на атлантическом побережье Марокко.
Трехдневный маршрут пролегал среди самых впечатляющих пейзажей, которые может предложить Марокко, от горных хребтов и древних городов из красного кирпича до обширных участков пустыни Сахара
После того, как первая часть дня была закончена, Ferrari обогнули горные хребты Атласа и после обеда в прибрежных стенах старого города, крепостные валы которого с 18-го века охраняются медными пушками, гонщики отправились в обратный путь более прямым маршрутом с остановкой в городе Чичауа, чтобы выпить чашку свежесваренного кофе.
Во второй половине дня автомобили вернулись в Марракеш, петляя по горам Высокого Атласа; рёв двигателей V8 и V12 разносился по всей местности.
Второй день тура включал около 350 км пути в сторону берберской деревушки Телуэ, расположенной в Высоком Атласе, далее в город-крепость Айт-Бен-Хадду по перевалу Тичка и возвращение в Марракеш.
Горы Высокого Атласа, граничащие с Марракешем, обеспечили процессии потрясающий фон и сотни километров извилистых дорог
Но самым захватывающим был, пожалуй, третий день Кавалькады. Автомобили совершили 230-километровую четырехчасовую поездку в пустыню Агафай с высокими барханами песчаных дюн, которые пересекают кочевники на верблюдах.
По возвращении на базу автомобили прошли парадом по исторической Медине Марракеша и устроили легендарный показ в Джемаа-эль-Фна. Мероприятие было отмечено соответствующим образом. Роскошный гала-ужин и благотворительный аукцион в великолепном Дворце Бахия в Марракеше, дворце 19-го века, полном мозаик и произведений искусства.
Когда раздался стук молотка аукциониста, клиенты Ferrari получили коллекционные предметы бренда и эксклюзивные предложения, такие как Corso Pilota Classiche во Фьорано, а также возможность наблюдать за Гран-при Формулы-1 2023 года в прямом эфире из удаленного гаража штаб-квартиры Скудерии Феррари в Маранелло. Средства, вырученные от аукциона, будут пожертвованы фонду FMPS (Марокканский фонд содействия дошкольному образованию), некоммерческой ассоциации, которая способствует развитию дошкольного образования.
В очередной раз «Cavalcade International» предложило уникальный способ совместить острые ощущения от вождения Ferrari с культурой и духом товарищества групповой поездки в поистине прекрасную страну.