Когда речь идет о мастерстве, говорят, что «дьявол и ангелы кроются в деталях», и прекрасным доказательством этого постулата является новая серия Great Characters Edition от Montblanc, посвященная Энцо Феррари и его страсти к гонкам.
Ручка Montblanc разработана в трех вариантах исполнения — Special edition, Limited Edition 1898 и Limited Edition 98 (эта версия будет выпущена всего в 98 экземплярах), — и чтобы в полной мере оценить каждую ювелирно выполненную деталь, нужно сначала совершить экскурс в жизнь и достижения этого человека.
Желтая смола олицетворяет цвет города Модена. Она вставлена в металлическую решетку, в свою очередь, навеянную решеткой винтажных автомобилей
Энцо Феррари родился 18 февраля 1898 года в Модене, Италия. В возрасте двадцати пяти лет он воплотил в реальность свою любовь к скорости, став гонщиком и выиграв свою первую гонку на трассе Circuito del Savio в Равенне, выступая за команду Costruzioni Meccaniche Nazionali.
В 1929 году, приняв участие более чем в сорока гонках, Энцо основал собственную гоночную команду «Скудерия Феррари», а в 1949 году производитель из Маранелло выпустил свой первый автомобиль под маркой Ferrari — модель 125 S с 12-цилиндровым двигателем объемом 1500 куб. см.
Почему эти детали важны? Потому что компания Montblanc педантично включила их (и многое другое) в свои уникальные письменные инструменты, воздающие дань уважения великой личности. Например, серия Limited Edition 1898 посвящена модели 125 S: металл, украшающий колпачок и корпус ручки, напоминает поверхность двигателя этого автомобиля.
Montblanc отдает дань уважения жизни и наследию Энцо Феррари своей последней серией Great Characters Edition
В верхней части колпачка ручки выгравирован адрес производителя из Маранелло, а эмблема Montblanc выполнена из снежного кварца, символизируя замерзшие окна, на которых Энцо тренировался ставить свою подпись в детстве, когда мечтал стать гонщиком. Те, кто ищут еще большую подлинность, по достоинству оценят чернила точно такого же фиолетового цвета, который предпочитал Энцо Феррари.
Возможно, самой заметной деталью серии Special Edition, напоминающей о Ferrari, является цвет колпачка и корпуса — великолепный красный, вдохновленный цветом Ferrari «Rosso 70 Anni», однако при ближайшем рассмотрении вы обнаружите гораздо больше.
На металлическом клипе ручки с рутениевым покрытием выгравированы лазером слова Энцо Феррари
Слова Энцо — «Страстную увлеченность невозможно описать, ею можно только жить» — выгравированы лазером на металлическом клипе с рутениевым покрытием, а исполнение перьевой ручки еще более роскошно: на ее пере из чистого золота с родиевым покрытием выгравировано колесо автомобиля Ferrari 250 GTO и слово «Pilota».
Добавьте к этому логотип «Гарцующего жеребца», вентиляционные отверстия вдоль клипа, которые символизируют знаменитый двигатель Ferrari V12, и четыре вентиляционных отверстия на каждой стороне колпачка ручки Limited Edition 98 (они напоминают боковые стенки кузова Ferrari 500 F2 1952 года — победителя первого чемпионата «Формулы-1», в котором приняла участие «Скудерия Феррари»), и вы получите серию Montblanc, которая является идеальным воплощением жизни и невероятных достижений Энцо Феррари.