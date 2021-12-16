Энцо Феррари родился 18 февраля 1898 года в Модене, Италия. В возрасте двадцати пяти лет он воплотил в реальность свою любовь к скорости, став гонщиком и выиграв свою первую гонку на трассе Circuito del Savio в Равенне, выступая за команду Costruzioni Meccaniche Nazionali.

В 1929 году, приняв участие более чем в сорока гонках, Энцо основал собственную гоночную команду «Скудерия Феррари», а в 1949 году производитель из Маранелло выпустил свой первый автомобиль под маркой Ferrari — модель 125 S с 12-цилиндровым двигателем объемом 1500 куб. см.

Почему эти детали важны? Потому что компания Montblanc педантично включила их (и многое другое) в свои уникальные письменные инструменты, воздающие дань уважения великой личности. Например, серия Limited Edition 1898 посвящена модели 125 S: металл, украшающий колпачок и корпус ручки, напоминает поверхность двигателя этого автомобиля.