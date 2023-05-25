Блестящий успех в Монако

Команда Ferrari — это самая легендарная и успешная команда Формулы-1. А Гран-при Монако — это самая гламурная и знаменитая из всех гонок Формулы-1. Так что, возможно, это была счастливая случайность, что 21 мая 1950 года Скудерия Феррари дебютировала в Формуле-1 именно в Монако, а Альберто Аскари на своем Ferrari 125 S занял в той гонке второе место.
С тех пор победы Ferrari в Монако занимают особое место в наследии Формулы-1. В общей сложности Ferrari 9 раз выигрывала гонки по узким улочкам княжества, в том числе три из пяти гонок с 1997 по 2001 год (все с Михаэлем Шумахером).
Последняя победа Скудерии была одержана в 2017 году после доминирующего выступления «красных машин»: они вышли в финал со счетом 1-2, где лидировали на каждом круге и видели, как Себастьян Феттель обошёл Кими Райкконена. Это был третий финиш Ferrari со счетом 1-2 в самой престижной гонке Формулы-1.
В этом видео мы вспоминаем некоторые из наиболее известных побед Ferrari в самой престижной гонке
Но давайте подробнее рассмотрим три из самых известных побед Скудерии в Монако.
Ожидалось, что на Гран-при Монако 1955 года будет доминировать Mercedes-Benz. У него был самый большой бюджет, самая быстрая машина и, возможно даже, два самых лучших гонщика в лице Хуана-Мануэля Фанхио и Стирлинга Мосса. После диктующих сезонов 1952 и 1953 годов Ferrari переживала трудные времена. В 1954 году Скудерия выиграла только две гонки и уступила своего лучшего гонщика и двукратного чемпиона мира Альберто Аскари итальянским соперникам Lancia.
Первую гонку 1955 года в Аргентине выиграл главный фаворит Фанхио. Ferrari была на втором месте. Спустя четыре месяца во второй гонке сезона в Монако Фанхио был на поуле. На половине дистанции гонки он уверенно опередил своего товарища по команде Mercedes Мосса.
На первом круге Гран-при 1950 года на трассу на повороте Tabac неожиданно обрушилась волна воды, из-за которой Джузеппе Фарина, Хуан Мануэль Фанхио и девять других гонщиков сошли с дистанции
Аутсайдер команды, француз Морис Трентиньян на Ferrari 625, квалифицировался девятым и значительно отставал. Затем Фанхио сошёл с гонки, и Мосс тоже. Это оставило экс-пилота Ferrari Аскари в лидерах, прежде чем, преодолев крутой поворот на выходе из туннеля, его Lancia врезалась в тюки соломы и мешки с песком и упала в залив. Это была самая зрелищная авария в истории Монако. Машина моментально окуталась клубами пара. К счастью, пилот смог доплыть до безопасного места. (Бедный Аскари разбился насмерть четыре дня спустя во время испытаний в Монце.)
После гибели Аскари Трентиньян на своей аутсайдерской Ferrari неожиданно унаследовал лидерство и выиграл свою первую гонку Формулы-1. (Он снова одержит победу в Монако в 1958 году. Это будет его вторая и последняя победа в Гран-при за всю 14-летнюю карьеру в Формуле-1. Удивительно долгий срок для такой опасной эпохи. Он умер в возрасте 87 лет в 2005 году.)
Ferrari больше не выигрывала в Монако в течение 20 лет. Триумф в 1975 году стал первой победой в гонке Ники Лауды, завоевавшего в этом сезоне титул чемпиона, и первой победой нового Ferrari 312 T. После модернизации гоночные автомобили серии 312 T одержали 27 побед в гонках, выиграли три чемпионата пилотов (1975, 1977 и 1979 год) и четыре конструкторских титула.
К тому времени, как он добрался до Гран-при Испании, у Вильнёва уже был отличный сезон. Его победа в Монако показала перспективность как гонщика, так и нового мощного турбодвигателя Ferrari
В той памятной гонке Монако Лауда лидировал от старта до финиша, не считая его пит-стопов. Ему никогда не бросали серьезных вызовов.
В 1979 году Джоди Шектер лидировал в княжестве с первого по последний круг, заняв поул-позицию. В своем памятном сезоне на 312 T4 южноафриканец воспользовался уходом Жака Лаффита и стал лидером чемпионата. Он никогда больше не проиграет, выиграв титул с историческим один-два в Монце, когда он пересек финишную черту первым, а за ним последовал его товарищ по команде Жиль Вильнёв.
Победа Жиля Вильнева в Монако в 1981 году была гораздо менее уверенной и, по мнению маленького канадца, одной из его наименее зрелищных побед. Скорее, она продемонстрировала разум Вильнева, одного из любимых гонщиков Энцо Феррари, и это также оказалось переломным моментом: первая победа в Гран-при для Ferrari с турбонаддувом.
Тогда, в 1981 году, турбонаддув на такой трассе, как Монако, был скорее помехой, чем подспорьем. Турбины были мощными, но работали рывками; ими было трудно управлять, особенно на узких, медленных трассах Монако. Настоящими фаворитами были доминирующие автомобили с безнаддувными двигателями Ford Cosworth, которые были очень послушными.
В 2018 году Себастьян Феттель боролся за первое место, несмотря на грязный воздух и разочаровывающие решения команд в пит-стопе. Он смог занять второе место с долей секунды
Вильнёв стартовал с неожиданной второй позиции на стартовой решетке на своем новеньком Ferrari 126 CK. После того, как прежний лидер Нельсон Пике попал в аварию, канадец стал вести борьбу за лидерство с действующим чемпионом мира Аланом Джонсом.
Пожалуй, Ferrari с турбонаддувом был сложнее в управлении, чем Williams Джонса с двигателем Cosworth, но он обладал большей мощностью. Вильнев в полной мере воспользовался этим, промчавшись мимо незадачливого Джонса, у которого за четыре круга до финиша возникли проблемы с низким давлением топлива.
Это была не просто первая победа Ferrari с турбонаддувом. Это была первая победа вообще автомобиля с турбонаддувом в Монако. В следующем году Ferrari на 126 C2 приняла участие в чемпионате конструкторов. Ferrari выиграла этот титул снова в 1983 году. Это было началом шестилетнего периода доминирования турбо-автомобилей в Формуле-1, пока они не были запрещены в 1989 году.