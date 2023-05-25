Блестящий успех в Монако

Текст: Гэвин Грин



Команда Ferrari — это самая легендарная и успешная команда Формулы-1. А Гран-при Монако — это самая гламурная и знаменитая из всех гонок Формулы-1. Так что, возможно, это была счастливая случайность, что 21 мая 1950 года Скудерия Феррари дебютировала в Формуле-1 именно в Монако, а Альберто Аскари на своем Ferrari 125 S занял в той гонке второе место.

С тех пор победы Ferrari в Монако занимают особое место в наследии Формулы-1. В общей сложности Ferrari 9 раз выигрывала гонки по узким улочкам княжества, в том числе три из пяти гонок с 1997 по 2001 год (все с Михаэлем Шумахером).

Последняя победа Скудерии была одержана в 2017 году после доминирующего выступления «красных машин»: они вышли в финал со счетом 1-2, где лидировали на каждом круге и видели, как Себастьян Феттель обошёл Кими Райкконена. Это был третий финиш Ferrari со счетом 1-2 в самой престижной гонке Формулы-1.