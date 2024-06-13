Феерический Ле-Ман

В прошлом году новый Ferrari 499P одержал впечатляющую победу на 100-летнем юбилее самой известной и продолжительной в мире гонки на выносливость спортивных автомобилей. Эта 10-я по счету победа стала одной из лучших для Ferrari. Джеймс Каладо, Антонио Джовинацци и Алессандро Пьер Гуиди лидировали на протяжении большей части гонки, преодолевая яростное противостояние болидов Toyota, Porsche, Peugeot и Cadillac. Кроме того, болид 499P стартовал с поул-позиции, подчеркнув впечатляющий дебют в Ле-Мане нового гибридно-электрического гиперкара Ferrari.
Именно в Ле-Мане Ferrari впервые заявила о себе во всем мире. Только что созданная Энцо Феррари компания по производству спортивных автомобилей выиграла первую послевоенную гонку Ле-Ман в 1949 году. Шрамы войны все еще были заметны. Дальняя часть поля была пока ещё закрыта из-за опасности наткнуться на мины.
Победивший в Ле-Мане Ferrari 166 MM был небольшим автомобилем по меркам предыдущих стандартов и имел двигатель самого маленького объема, когда-либо побеждавший в гонке, - всего 2,0 литра. Это также был первый двигатель V12, который победил: предыдущие победители обычно оснащались более мощными четырех- и шестицилиндровыми двигателями.
Ferrari 166 MM стал образцом для будущих Ferrari и будущих победителей Ле-Мана. Его двигатель V12 станет фирменным знаком Ferrari. Легкий, аэродинамически эффективный кузов повлияет на каждый автомобиль, который впоследствии испытает вкус победы.
Та победа в 1949 году тоже была героической. Луиджи Чинетти провел за рулем почти 23 часа 24-часовой гонки, после того как его товарищ по команде Питер Митчелл-Томсон, более известный как лорд Селсдон, почувствовал себя плохо. Впоследствии Чинетти станет североамериканским импортером Ferrari.
Вторая победа Ferrari была одержана в 1954 году, и эта победа также считается одной из лучших. Новый Jaguar D-Type был самым популярным автомобилем в мире. Ferrari 375 Plus Хосе Фройлан Гонсалеса лидировал на протяжении большей части гонки, но его постоянно атаковал целый рой болидов D-Types, включая самый популярный автомобиль Стирлинга Мосса. Аутсайдер Ferrari держался героически, в том числе и под проливным дождем, чему способствовала его высочайшая надежность и великолепное вождение Гонсалеса.
К 1958 году Jaguar одержал хет-трик побед в Ле-Мане и стал фаворитом гонки. Также большой интерес вызывали новый Aston Martin DB3S и новый Porsche 718 RSK. Производитель из Маранелло представил свой проверенный временем автомобиль 250 TR (Testa Rossa). Гонка была омрачена ужасной погодой: 15 часов шёл дождь, три из них - проливной. В одном из своих величайших выступлений за Скудерию, Фил Хилл провел свой 250 TR через бурю, при умелом содействии второго пилота Оливье Гендебьена, и победил британские автомобили, опередив на 12 кругов болид Aston Martin, занявший второе место. Это была первая победа в Ле-Мане для гонщика американского происхождения. В дальнейшем Хилл трижды побеждал в Ле-Мане и в 1961 году стал первым американским чемпионом мира Формулы-1, выступая за Ferrari.
Ferrari доминировала в Ле-Мане в 1960-1964 годах. Ни одна победа не была более убедительной и значимой, чем победа 1963 года. Модель 250 P одержала первую в истории победу среди автомобилей с задним расположением двигателя. Это был также первый триумф итальянцев: Лоренцо Бандини и Людовико Скарфиотти победили с преимуществом 16 кругов у Ferrari 250 GTO. Болиды Ferrari заняли первые шесть мест.
В 1965 году появился новый фаворит. В предыдущем году Ford не удалось обойти Ferrari, но они вернулись с еще большим бюджетом, более многочисленной командой машин и высококлассными гонщиками, включая Фила Хилла. Новый GT40 был мощным и быстрым. В соревнованиях участвовало 11 автомобилей Ford, включая монструозную 7,0-литровую версию GT40.
Им противостояла новая Ferrari 330 P2, а также несколько старых P1 и Ferrari 250 LM частных лиц, участвовавших в гонках. На первых кругах за лидерство боролись автомобили GT40 и P2. К седьмому часу все Форды вышли из гонки. Затем у болидов P2 возникли проблемы. Ferrari испытывала новые дисковые тормоза с радиальной вентиляцией, которые вскоре получат широкое распространение в автоспорте. К сожалению, новые экспериментальные диски начали трескаться.