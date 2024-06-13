Феерический Ле-Ман

Именно в Ле-Мане Ferrari впервые заявила о себе во всем мире. Только что созданная Энцо Феррари компания по производству спортивных автомобилей выиграла первую послевоенную гонку Ле-Ман в 1949 году. Шрамы войны все еще были заметны. Дальняя часть поля была пока ещё закрыта из-за опасности наткнуться на мины.

Победивший в Ле-Мане Ferrari 166 MM был небольшим автомобилем по меркам предыдущих стандартов и имел двигатель самого маленького объема, когда-либо побеждавший в гонке, - всего 2,0 литра. Это также был первый двигатель V12, который победил: предыдущие победители обычно оснащались более мощными четырех- и шестицилиндровыми двигателями.

Ferrari 166 MM стал образцом для будущих Ferrari и будущих победителей Ле-Мана. Его двигатель V12 станет фирменным знаком Ferrari. Легкий, аэродинамически эффективный кузов повлияет на каждый автомобиль, который впоследствии испытает вкус победы.