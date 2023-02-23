Очарование Марбельи: Ferrari 296 GTS

Они предлагают водителю эклектичное и идеально сбалансированное сочетание морских и горных пейзажей, где скалистые и живописные горные хребты сливаются с синевой, светом и яркостью Средиземного моря.

В декабре группа клиентов смогла ощутить сердцебиение нового Ferrari 296 GTS в незабываемом путешествии, где роскошь, изысканность и красота проявлялись даже в мельчайших деталях.

В первый день город Малага, известный своими престижными музеями, такими как Музей Пикассо, Центр Помпиду и музей Кармен Тиссен, приветствовал группу в одном из своих самых знаковых мест — отеле Gran Hotel Miramar.

Двенадцать Ferrari 296 GTS, расставленные в идеальном порядке, ожидали нас в саду. После вкусного обеда настало время брифинга, проведенного командой инструкторов и водителей Ferrari, которые подробно объяснили все технические и динамические характеристики автомобиля, включая детали маршрута, по которому мы собирались проехать.