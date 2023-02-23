Очарование Марбельи: Ferrari 296 GTS

Пабло Пикассо, всемирно известный художник из Малаги, часто говорил своему племяннику, находясь в своей резиденции во Франции: «Смотри, там, на юге, находится Малага». И именно там, на юге, в Малаге избранная группа клиентов, сидя за рулем Ferrari 296 GTS, наслаждалась впечатлениями, столь же уникальными, как и шедевры гения.
Провинция Малага, расположенная на юге Пиренейского полуострова на побережье Средиземного моря, известна не только побережьем Коста-дель-Соль, но и своей пересеченной гористой местностью, по которой пролегают одни из самых впечатляющих и захватывающих маршрутов.
Посмотрите на уникальный опыт 12 владельцев Ferrari, которые отправились по дорогам Марбельи на новом мощном 296 GTS
Они предлагают водителю эклектичное и идеально сбалансированное сочетание морских и горных пейзажей, где скалистые и живописные горные хребты сливаются с синевой, светом и яркостью Средиземного моря.
В декабре группа клиентов смогла ощутить сердцебиение нового Ferrari 296 GTS в незабываемом путешествии, где роскошь, изысканность и красота проявлялись даже в мельчайших деталях.
В первый день город Малага, известный своими престижными музеями, такими как Музей Пикассо, Центр Помпиду и музей Кармен Тиссен, приветствовал группу в одном из своих самых знаковых мест — отеле Gran Hotel Miramar.
Двенадцать Ferrari 296 GTS, расставленные в идеальном порядке, ожидали нас в саду. После вкусного обеда настало время брифинга, проведенного командой инструкторов и водителей Ferrari, которые подробно объяснили все технические и динамические характеристики автомобиля, включая детали маршрута, по которому мы собирались проехать.
Водители смогли ощутить полную мощность гибридного двигателя V6 830CV на извилистых горных дорогах Малаги
Мы быстро сели в машины и, покинув город, отправились по маршруту в сторону скалистых, суровых и похожих на лабиринт гор Ронды, которые вдохновили Жоржа Бизе на создание знаменитой оперы «Кармен».
Двигатель 296 GTS безошибочно отдавался эхом в горном ландшафте, словно ещё одна симфония. Это была идеальная среда, в которой клиенты могли насладиться боковым и продольным ускорением и получить максимальное удовольствие от вождения, любуясь чередой девственных, романтических и завораживающих пейзажей.
Помимо вождения новой машины, этот уникальный опыт Ferrari позволил встретиться с другими владельцами со всего мира и завести новые дружеские отношения
Из Ронды мы отправились по дороге в Марбелью, где бесчисленные повороты привели нас от горного и скалистого ландшафта к типичному средиземноморскому пейзажу в окружении дубовых и сосновых лесов, спускающихся к морю, пока мы не добрались до места назначения — легендарного роскошного отеля Marbella Club, уникального места для узкого круга избранных в Марбелье в 1980-х годах.
Второй день принес еще больше впечатлений и сюрпризов. Клиентов пригласили на завтрак на знаменитую шикарную частную пляжную виллу Villa del Mar, которая была переоборудована и получила название Casa Ferrari. Встреча носила технический характер, и наши инструкторы смогли дать более подробные и точные инструкции по вождению на трассе, сделав её ключевым моментом дня.
Безоблачное небо предоставило прекрасную возможность оценить плавные линии нового автомобиля и интерьер ручной работы
Всё сильнее ощущалось желание клиентов как можно скорее выехать на трассу, и мы без лишних слов отправились на автодром Аскари.
В Ferrari все ноу-хау, полученные в ходе участия в гонках во многих категориях, направлены на то, чтобы внедрить каждую из своих инноваций в серийные автомобили. Когда я приехал, я задался вопросом, есть ли лучшее место для знакомства со всеми предложениями 296 GTS, чем на такой исключительной трассе, как Аскари?
Ответ не заставил себя долго ждать, и я узнал об этом, когда мы уже сидели за рулем автомобиля и воочию убедились в исключительной управляемости и приливе адреналина, кот��рые может предложить только Ferrari. Чтобы убедиться в том, что впечатления от вождения отражают характерную для этой модели концепцию «удовольствия от вождения», клиентам был предложен ряд заданий, чтобы они смогли проверить свои навыки и характеристики автомобиля.
Прежде чем отправиться на трассу клиенты смогли расслабиться на пляжной вилле «Casa Ferrari», предназначенной специально для этого случая
В конце залитого солнцем дня, после обеда в великолепном загородном доме трассы, один из участников признался мне: «Трудно выразить, что чувствуешь за рулем Ferrari, часто очень сложно подобрать слова, когда тебя переполняют эмоции. Но это были два незабываемых дня, которые навсегда останутся в моей памяти, и я смогу рассказать, пересказать и подробно описать их. Это был поистине уникальный опыт Ferrari».
Мне сразу пришла на ум известная фраза знаменитого гения из Малаги, с которой я и начинал: «Действие — основополагающий ключ к любому успеху». И в эти незабываемые дни я могу заверить вас, что мы действовали в чистом виде. Знаете, об успехе можно судить по широкой улыбке до ушей, которую я видел на лице каждого клиента, когда они выходили из машины.