Он был знаком с Энцо Феррари, обнимал гонщика 1950-х годов Джиджи Виллорези, подружился с легендой гонки Mille Miglia Пьеро Таруффи. И приглашал на обед Фанхио. Познакомьтесь с Альбертом Обристом, говорящим столпом истории Ferrari.
Всё началось в 1961 году. Его компания — новатор в области литья под давлением упаковки — процветала. «Таким образом, как только у меня появились деньги, я купил Ferrari», - у Монтеверди, тогдашнего дилера в Базеле, который потом стал выпускать свои собственные автомобили. «Это был 250 GTE», который «являлся сугубо дорожным, а не гоночным автомобилем»,- замечает он. Обристу тогда было 24 года.
Альберт «Альби» Обрист со своими автомобилями: справа великолепно отреставрированный Ferrari 330 America, а слева виднеется SF90 Stradale
После того, как он купил свою первую Ferrari, он понял, что не может остановиться. «Это болезнь», - говорит он, широко улыбаясь. Завершает шестидесятилетнюю историю, охватывающую более восьмидесяти Ferrari, его последняя покупка 812 Competizione, за которой последует уже заказанная 296 GTB. В самом начале, чтобы осуществить свой «проект» Ferrari, ему пришлось распродать высокопроизводительные автомобили других марок. «Я пожертвовал ими, чтобы создать «коллекцию, которую не подумал сделать сам господин Феррари», - смеется он.
Вместе с тем, он явно сторонится слова «коллекция». Для этого швейцарского джентльмена с приятным голосом, который вежливо избегает называть собеседника по имени, говорит «телевидение», а не «ТВ», и мило называет себя «стариканом», слово «коллекция» слишком отдаёт коммерциализацией и инвестированием.
«Я называю это своим «проектом». Я никогда и не думал, что разбогатею», - говорит он. «Меня привлекала культурная составляющая. Автомобиль — очень важная часть современной культуры. Для меня он изменил мир, изменил способ передвижения и образ жизни людей. Я просто обожаю машины».
Ливрея 330 America — ностальгическая дань уважения его первому Ferrari, 250 GTE, купленному 60 лет назад
Частые поездки в Модену привели к дружбе на всю жизнь с водителями и опытными мастерами, которых он называет «замечательными людьми», а также с ведущими автопроизводителями той эпохи. В Маранелло он несколько раз встречался с господином Феррари. «В первый раз он заставил меня ждать полчаса. Но он мог заставить ждать целый час короля, так что можно сказать, что он отнёсся ко мне лучше, чем к королю!» - шутит он.
«Проект» продолжался в течение тридцати лет, охватив самые первые автомобили Ferrari, довоенные модели, автомобили начала создания Скудерии до самого конца жизни господина Феррари, включая болид 8C 2300 Monza 1932 года Скудерии Alfa Romeo Ferrari.
Но одно злополучное автомобильное «партнерство» в 1993 году обошлось ему невероятно дорого и закончилось тем, что Обрист потерял право собственности на всю коллекцию. Понятное дело, он был очень расстроен и должен был пересмотреть свои приобретения. До случайной встречи спустя десять лет «в баре в Базеле» с Ники Хаслер из дилерского центра Basel Ferrari. «Он один из лучших продавцов автомобилей в мире, способный продать вам машину, а вы этого даже не осознаете», - говорит в восторге Обрист. «До того момента, пока не получите счет!» - он язвительно улыбается. «Это был 599. Потом еще один. Я снова заболел», - говорит он, подавляя смех.
SF90 Stradale является частью коллекции, которая за шестьдесят лет охватила более восьмидесяти приобретений Ferrari
В феврале прошлого года Директор по продажам и маркетингу Ferrari Энрико Гальера встретил его во Фьорано, где он забирал свой новый 812 Competizione по случаю неожиданной презентации, которая также включала его автомобили 599 GTO и F12tdf, собранные для памятной фотосессии.
В гараже Обриста в настоящее время находится Ferrari 330 America, отреставрированная «по ностальгическим причинам», которая по цвету напоминает его первую Ferrari, модель 250 GTE. Но когда мы просим выбрать свой самый любимый автомобиль всех времен, он вздыхает: «315 S, который привёл к победе Таруффи в последнем соревновании гонки Mille Miglia, в 57-м». Поменяв несколько владельцев, эта красавица была продана за 55 миллионов долларов.
Мы просим его объяснить свою любовь к реставрации, включающую также яхты и дома: «Это творчество. Мне кажется, это важно, продлить жизнь прекрасным вещам». Он ещё и пурист. «Что касается автомобилей, я считаю, что если у автомобиля не было хороших тормозов, скажем, в 34-м, 35-м годах, и мы хотим его отреставрировать, то у него не должно быть хороших тормозов и сегодня».
Для Альберта «Альби» Обриста то, что имеет значение, - это оригинальность». И это понятие идеально подходит для джентльмена Ferrari, который сам является настоящим оригиналом.