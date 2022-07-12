Частые поездки в Модену привели к дружбе на всю жизнь с водителями и опытными мастерами, которых он называет «замечательными людьми», а также с ведущими автопроизводителями той эпохи. В Маранелло он несколько раз встречался с господином Феррари. «В первый раз он заставил меня ждать полчаса. Но он мог заставить ждать целый час короля, так что можно сказать, что он отнёсся ко мне лучше, чем к королю!» - шутит он.

«Проект» продолжался в течение тридцати лет, охватив самые первые автомобили Ferrari, довоенные модели, автомобили начала создания Скудерии до самого конца жизни господина Феррари, включая болид 8C 2300 Monza 1932 года Скудерии Alfa Romeo Ferrari.

Но одно злополучное автомобильное «партнерство» в 1993 году обошлось ему невероятно дорого и закончилось тем, что Обрист потерял право собственности на всю коллекцию. Понятное дело, он был очень расстроен и должен был пересмотреть свои приобретения. До случайной встречи спустя десять лет «в баре в Базеле» с Ники Хаслер из дилерского центра Basel Ferrari. «Он один из лучших продавцов автомобилей в мире, способный продать вам машину, а вы этого даже не осознаете», - говорит в восторге Обрист. «До того момента, пока не получите счет!» - он язвительно улыбается. «Это был 599. Потом еще один. Я снова заболел», - говорит он, подавляя смех.