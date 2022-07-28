Одной из самых блестящих жемчужин является модель 212 1951 года, приобретенная в 2018 году, которая стала победительницей конкурса красоты Amelia Concours d'Elegance 2019 года. «Это очень красивая машина. Когда я впервые увидел её, я был просто поражён её профилем. Что меня удивило, так это качество кузова. Модели 212, особенно изготовленные на экспорт, по сути, были гоночными автомобилями. Можно было выбрать либо гоночный, либо дорожный кузов».





Он рассказывает свою интересную историю, как автомобиль пересёк Атлантику, участвовал в соревнованиях в Ле-Мане и подвергся реставрации в 1980 году. На вопрос, водил ли он этот автомобиль, он отвечает: «О, постоянно. Но мне потребовалось время, чтобы научиться водить его. Что мне нравится в этой машине, так это то, что когда я опускаю верх, люди всегда хотят понять, где водитель! Водитель с правой стороны, - смеется он. - Все показывают мне поднятый вверх большой палец». Каликова часто можно увидеть за рулём в лиственном парке в штате Нью-Йорк, где он живет. «Я езжу на ней в Монток каждое лето».





На вопрос, почему он до сих пор покупает Ferrari, он делает паузу. «Я купил свою первую Ferrari еще до встречи с женой. Помимо жены и детей, Ferrari была единственной постоянной вещью в моей жизни». Это важное утверждение. «Да, это так», - задумчиво соглашается он. Вдруг он просиял: «Ferrari всегда была моей субботней машиной, даже когда я работал изо всех сил».

Так что же стало с тем подростком, который обожал журналы? Он стал «коллекционером», «инвестором» или «ферраристом»? «Мне больше нравится последний», - он иронически улыбнулся. Мало кто заслуживает этого эпитета больше, чем он.