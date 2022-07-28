Мы находимся в конце 1950-х годов. Пятнадцатилетний нью-йоркский юноша, одержимый автомобильными журналами, пристаёт к отцу с просьбой посетить Манхэттенский автосалон, чтобы рассмотреть поближе Ferrari 250 PF Cabriolet. «Парень за верёвкой сказал, что хочет 13 тысяч долларов, - рассказывает он нам с сильным нью-йоркским акцентом. - Мой отец спросил: «Ты шутишь? Мой кадиллак стоил шесть, а он вмещает четырех человек. Эта машина вмещает всего двоих, так что она должна стоить вдвое дешевле». Я стою там со слезами на глазах, зная, что у меня никогда не будет такой машины. Мой отец был забавным».
Питер Каликов, коллекционер Ferrari с 1967 года, у себя дома в Перчезе, штат Нью-Йорк, со своим 812 GTS слева и редким 212 Export 1951 года справа
В июле 1963 года молодой человек, которому уже 20, отправился на пляж Джонс на Лонг-Айленде провести выходной день со своей девушкой. Но небо покрылось тучами. «Тогда мы отправились в Найак в округе Рокленд к одному парню, которого я знал, Бобу Гроссману, у которого была целая куча автомобилей Ferrari». Это была его первая поездка на Ferrari, на кабриолете SuperAmerica 400 SA 1962 года. «Боб сказал, что я могу взять машину, только чтобы не разбил». Это была любовь с первого взгляда, но денег у него не было. «Тогда я придумал план».
Сначала он убедил свою мать купить себе Rolls Royce Silver Cloud III. После такой экстравагантности перед настойчивыми просьбами сына купить Ferrari было трудно устоять, и в конце концов он стал счастливым владельцем 330 GTC в 1967 году. В возрасте всего 24 года. «Когда меня спрашивают, как я начал свою коллекцию Ferrari, я всегда отвечаю: «Имея отличных родителей!» Он громко засмеялся.
Каликов на своем 212 Export: «Когда я опускаю верх, люди всегда хотят знать, где водитель! Водитель справа»
Сегодня Каликов является очень успешным застройщиком и уважаемым филантропом, который спонсирует Нью-Йоркский музей Холокоста, Пресвитерианскую больницу, синагогу Эману-Эль, университет Хофстра и музей Второй мировой войны. В 2008 году он был награждён итальянским орденом за заслуги перед еврейской общиной Италии, и с гордостью носит на лацкане значок с зелёной лентой.
Десять лет назад он отпраздновал сорок пять лет с момента покупки своей первой Ferrari единичным экземпляром SuperAmerica 45. В сентябре этого года исполнится 55 лет коллекции, которая насчитывает около шестидесяти необычных моделей. «У нас все еще есть Rolls, и я храню его, потому что с него началась вся моя коллекция Ferrari».
Когда на земле лежит снег, моя любимая машина — F12berlinetta. А в солнечный день я беру 812 GTS (на фото)
Одной из самых блестящих жемчужин является модель 212 1951 года, приобретенная в 2018 году, которая стала победительницей конкурса красоты Amelia Concours d'Elegance 2019 года. «Это очень красивая машина. Когда я впервые увидел её, я был просто поражён её профилем. Что меня удивило, так это качество кузова. Модели 212, особенно изготовленные на экспорт, по сути, были гоночными автомобилями. Можно было выбрать либо гоночный, либо дорожный кузов».
Он рассказывает свою интересную историю, как автомобиль пересёк Атлантику, участвовал в соревнованиях в Ле-Мане и подвергся реставрации в 1980 году. На вопрос, водил ли он этот автомобиль, он отвечает: «О, постоянно. Но мне потребовалось время, чтобы научиться водить его. Что мне нравится в этой машине, так это то, что когда я опускаю верх, люди всегда хотят понять, где водитель! Водитель с правой стороны, - смеется он. - Все показывают мне поднятый вверх большой палец». Каликова часто можно увидеть за рулём в лиственном парке в штате Нью-Йорк, где он живет. «Я езжу на ней в Монток каждое лето».
На вопрос, почему он до сих пор покупает Ferrari, он делает паузу. «Я купил свою первую Ferrari еще до встречи с женой. Помимо жены и детей, Ferrari была единственной постоянной вещью в моей жизни». Это важное утверждение. «Да, это так», - задумчиво соглашается он. Вдруг он просиял: «Ferrari всегда была моей субботней машиной, даже когда я работал изо всех сил».
Так что же стало с тем подростком, который обожал журналы? Он стал «коллекционером», «инвестором» или «ферраристом»? «Мне больше нравится последний», - он иронически улыбнулся. Мало кто заслуживает этого эпитета больше, чем он.