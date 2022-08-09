К 34 годам его мечта о собственном Ferrari сбылась. Он купил свой первый Ferrari, 512 BBi. Это было сорок лет назад. «Мой первый Ferrari был самым потрясающим. Двигатель с системой впрыска топлива был быстроходным и в то же время тихим, — вспоминает он. — И я был удивлен тем, насколько комфортной была поездка с шинами новой марки».

Особое восхищение у него вызывал дизайн Фьораванти. Не отказываясь от модели 512 BBi, он купил Ferrari Daytona 365 GTB/4 1971 года и получал удовольствие от его тяжёлого руля и педали сцепления. Этот 12-цилиндровый Ferrari с передним расположением силового агрегата имел совершенно иное очарование по сравнению с моделью с центральным положением двигателя.





«Им трудно управлять на низких скоростях, — признаёт он. — Но как только вы наберете достаточную скорость, вы сможете насладиться удобством вождения и звуком двигателя V12». «Это действительно великолепный дорожный автомобиль», — добавляет он восхищенно. Тем не менее, мальчишеская страсть обладать моделью 250 GTO не ушла, оставаясь с ним «словно сон во сне».



