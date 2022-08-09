Коичи Хойя учился во втором классе средней школы, когда впервые увидел Ferrari в японской книге под названием «Спортивные автомобили мира». «Я не мог оторвать глаз от длинноносой берлинетты», — вспоминает он. В то время Ferrari была не так хорошо известна в Японии, но именно изображение прототипа 250 GTO сделало его страстным любителем автомобилей, а точнее, Ferrari.
Хойя рядом со своим Ferrari 812 GTS
К 34 годам его мечта о собственном Ferrari сбылась. Он купил свой первый Ferrari, 512 BBi. Это было сорок лет назад. «Мой первый Ferrari был самым потрясающим. Двигатель с системой впрыска топлива был быстроходным и в то же время тихим, — вспоминает он. — И я был удивлен тем, насколько комфортной была поездка с шинами новой марки».
Особое восхищение у него вызывал дизайн Фьораванти. Не отказываясь от модели 512 BBi, он купил Ferrari Daytona 365 GTB/4 1971 года и получал удовольствие от его тяжёлого руля и педали сцепления. Этот 12-цилиндровый Ferrari с передним расположением силового агрегата имел совершенно иное очарование по сравнению с моделью с центральным положением двигателя.
«Им трудно управлять на низких скоростях, — признаёт он. — Но как только вы наберете достаточную скорость, вы сможете насладиться удобством вождения и звуком двигателя V12». «Это действительно великолепный дорожный автомобиль», — добавляет он восхищенно. Тем не менее, мальчишеская страсть обладать моделью 250 GTO не ушла, оставаясь с ним «словно сон во сне».
Хойя посетил Маранелло, потому что был одним из немногих японцев, заказавших F40. «Сидя на пассажирском сиденье прототипа F40, я дважды проехал по трассе Фьорано»
Он купил 275 GTB4, чтобы приблизиться к этой легендарной модели. Поворотным моментом в его отношениях с Ferrari стал его сорокалетний юбилей. Он узнал, что Ferrari выпускает к своему 40-летию новую модель. К тому же, по слухам, эта модель была напрямую связана с миром гонок, как это было с GTO.
Хойя твёрдо решил купить её. Это был идеальный способ отпраздновать своё собственное сорокалетие. «Я никогда не забуду, — говорит он. — Это было в мае 1988 года, за несколько месяцев до смерти Энцо. Я посетил Маранелло, потому что был одним из немногих японцев, заказавших F40. Сидя на пассажирском сиденье прототипа F40, я дважды проехал по трассе Фьорано». Хойя был в восторге от высокой производительности этого F40.
В кабине своего любимого 365 GTB/4 Daytona
В тот день он понял, что наступает новая эра высокопроизводительных дорожных автомобилей, напрямую связанных с автоспортом. С тех пор Хойя стал покупать лучшие редкие 12-цилиндровые модели, такие как F512 M и 550 Barchetta, которые практически недоступны в своих поколениях. Он также купил 599 GTB Fiorano — единственный Ferrari с двумя задними фонарями, не считая 488 Pista, которая, будучи моделью с двойным турбонаддувом V8, тесно связанной с гонками, представляла собой вторую версию F40.
Последней в семейном гараже Хойя стала модель 812 GTS. «Технический прогресс — это здорово, не так ли? — заявляет он. — Невероятно, как этот 812 GTS объединяет в себе все без исключения технологические инновации, разработанные в Маранелло. Мне очень нравится марка Ferrari, и я счастлив как-никогда».
По его словам, 812 GTS — «тихий и быстроходный». Такое же впечатление у него было 40 лет назад от модели 512 BBi. Он называет это «результатом накопленных инноваций». Описывая свою историю покупки автомобилей, он философски рассуждает. «Ferrari — это мечта. Но как только вы получаете одну мечту, вы надеетесь, что так будет продолжаться и дальше. В мире Ferrari мечта всегда имеет продолжение».