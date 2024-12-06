Как кофе по утрам

И все же Антуан Фукуа ведёт себя не как суперзвезда. Наоборот. Американский режиссер, который на прошлых неделях находился в Италии для оценки будущих проектов, снял в Маранелло небольшой эпизод. Там же он встретился с вице-президентом Пьеро Феррари и посетил некоторые помещения завода, прежде всего мастерскую Ferrari Classiche, где был очарован некоторыми моделями прошлого.

«Скорость, элегантность, стиль: я считаю, что Ferrari — это настоящее произведение искусства и что некоторые модели навсегда останутся в истории. Я знаю, что такое сравнение может показаться несколько преувеличенным, но мне кажется, что они приводят в восторг так же, как пирамиды. А их будоражащий звук способен разбудить вас и улучшить настроение, как первый утренний кофе. Одним словом, наследие, оставленное Энцо Феррари, уникально».