Это один из самых успешных режиссеров Голливуда. Он снял кинофильмы, сериалы и документальные фильмы, такие как «Меня зовут Мохаммед Али» или ожидаемые фильмы о Майкле Джексоне или Нельсоне Манделе. Он работал с такими звездами, как Дензел Вашингтон (который не только был главным героем трилогии «Эквалайзер», но и получил премию «Оскар» за лучшую мужскую роль в 2002 году), Марк Уолберг («Стрелок»), Джерард Батлер («Атака на власть — Падение Олимпа»), Джейк Джилленхол («Левша»), и этот список можно продолжать и дальше.
И все же Антуан Фукуа ведёт себя не как суперзвезда. Наоборот. Американский режиссер, который на прошлых неделях находился в Италии для оценки будущих проектов, снял в Маранелло небольшой эпизод. Там же он встретился с вице-президентом Пьеро Феррари и посетил некоторые помещения завода, прежде всего мастерскую Ferrari Classiche, где был очарован некоторыми моделями прошлого.
«Скорость, элегантность, стиль: я считаю, что Ferrari — это настоящее произведение искусства и что некоторые модели навсегда останутся в истории. Я знаю, что такое сравнение может показаться несколько преувеличенным, но мне кажется, что они приводят в восторг так же, как пирамиды. А их будоражащий звук способен разбудить вас и улучшить настроение, как первый утренний кофе. Одним словом, наследие, оставленное Энцо Феррари, уникально».
После мастерской Classiche было время совершить небольшую экскурсию и полюбоваться снаружи архитектурой различных зданий, в том числе последнего здания e-building. После этого Антуан Фукуа отправился выполнять свои обязательства дальше. Но осталось такое чувство, что он не прощается.