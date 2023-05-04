Освещая путь

Текст: Крис Рис



Понятно, что машинам Ferrari Formula One фары не нужны. Но если вы управляете дорожным спортивным автомобилем, очень важно, чтобы вы могли чётко видеть перед собой дорогу днем или ночью, в любую погоду. И, как и в любой области технологий, Ferrari всегда вкладывала максимум усилий в дизайн, исследования и разработки, чтобы в буквальном смысле освещать путь вперед.

Начиная с самого первого Ferrari 125 S 1947 года, инженеры и дизайнеры Маранелло никогда не переставали внедрять инновации. Еще в 1953 году такие спортивные модели Ferrari, как 500 Mondial и 340 MM, использовали скрытые фары из соображений аэродинамики и защиты. Многие дорожные автомобили «Гарцующего жеребца» последовали их примеру, в том числе 250 GT California со стилизованными фарами плавной формы, а после и знаменитая модель 365 GTB4 «Daytona» с передней панелью из плексигласа. («Daytona» перешла на выдвижные «всплывающие» фары в 1971 году из-за изменений в правилах США.)