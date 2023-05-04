Освещая путь

Понятно, что машинам Ferrari Formula One фары не нужны. Но если вы управляете дорожным спортивным автомобилем, очень важно, чтобы вы могли чётко видеть перед собой дорогу днем или ночью, в любую погоду. И, как и в любой области технологий, Ferrari всегда вкладывала максимум усилий в дизайн, исследования и разработки, чтобы в буквальном смысле освещать путь вперед.
Начиная с самого первого Ferrari 125 S 1947 года, инженеры и дизайнеры Маранелло никогда не переставали внедрять инновации. Еще в 1953 году такие спортивные модели Ferrari, как 500 Mondial и 340 MM, использовали скрытые фары из соображений аэродинамики и защиты. Многие дорожные автомобили «Гарцующего жеребца» последовали их примеру, в том числе 250 GT California со стилизованными фарами плавной формы, а после и знаменитая модель 365 GTB4 «Daytona» с передней панелью из плексигласа. («Daytona» перешла на выдвижные «всплывающие» фары в 1971 году из-за изменений в правилах США.)
Еще в 1947 году на Ferrari 125 S передние фары были приоритетом, и инженеры стремились сделать их как можно более эффективными и стильными
Идея скрытых фар была реализована Ferrari еще в 1954 году, когда производитель из Маранелло построил уникальный 375 «Mille Miglia» для культовой шведской актрисы Ингрид Бергман. Всплывающие фары впоследствии появились на многих моделях Ferrari, от шоу-кара 512 S Pininfarina Speciale 1969 года до Ferrari 512 S, производство которого было прекращено в 1994 году; заменившая его модель 512 M перешла на фиксированные огни. Сегодняшний Ferrari Daytona SP3, фары которого частично скрыты подвижными «веками» - это дань классической эпохе харизматичных всплывающих фар.
Новинкой, получившей большое распространение в 1960-х годах, стала идея четырех передних фар вместо двух. Первым Ferrari с «четверными» фарами был великолепный 330 GT 2+2 1964 года. Несмотря на то, что эта модель вскоре вернулась к одинарным фарам, многие другие модели Ferrari впоследствии имели четыре передних фары, включая 365 GTC4 и 365 GT4 BB.
У P3 1966 года четыре фары эффектно располагались вертикально друг над другом, и несколько последующих моделей Ferrari следовали этой схеме
Одним из ярких примеров был Ferrari 330 P3 1966 года, в котором четыре фары эффектно располагались вертикально друг над другом. В 21 веке вертикально расположенные передние фары вновь стали характерной чертой таких моделей, как Ferrari 458 Italia (2009), Ferrari FF (2011) и Ferrari LaFerrari 2013 года.
Большинство инноваций Ferrari начинается на гоночной трассе. Так было и в 1962 году, когда галогенные фары с парами йода были впервые испытаны на синусоидальном Ferrari 330 TR Оливье Гендебьена и Фила Хилла. С тех пор лучевая технология сделала большой рывок вперед. Ксеноновые лампы высокой интенсивности были взяты на вооружение на Ferrari 575M Maranello 2002 года, а светодиоды появились на модели 599 GTB Fiorano 2006 года.
512 TR, производство которого было прекращено в 1994 году, стала последней моделью, произведенной в Маранелло и оснащенной столь полюбившимися «всплывающими» фарами
Адаптивные фары нового поколения стали доступными на Ferrari California 2008 года, позволяя автоматически регулировать угол наклона луча в зависимости от угла поворота рулевого колеса, скорости автомобиля и бокового ускорения, обеспечивая тем самым более широкое освещение при прохождении поворотов.
С выходом Ferrari F12berlinetta в 2012 году светодиодная технология продвинулась еще дальше. Яркие горизонтально расположенные фары автомобиля SF90 Stradale стали первым примером использования компанией Ferrari матричных светодиодных фар. Данная передовая технология позволяет обнаруживать другие транспортные средства в пределах диапазона автомобиля, а затем автоматически отключает область луча света, которая в противном случае могла бы ослепить водителей. Эта система работает даже при наличии светоотражающих знаков дорожного движения.
Светодиодные фары появились в линейке Ferrari на модели 599 GTB Fiorano в 2006 году
Инженеры из Маранелло гениально поняли, что дизайн фар можно адаптировать для использования в других областях. Например, дизайнеры Ferrari F8 Tributo хотели, чтобы фары были как можно меньше, поэтому они внедрили новую светодиодную технологию, позволяющую освободить место над фарами для установки воздухозаборников для охлаждения тормозов.
На новом Purosangue это достигло нового уровня сложности: то, что выглядит как фары, на самом деле является двумя воздухозаборниками, окружающими дневные ходовые огни; сами фары «спрятаны» в нижней решетке радиатора.