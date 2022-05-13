Они даже могут персонализировать номерной знак. После того, как тонкая настройка завершена, автомобили сканируются в цифровом виде, и начинаются виртуальные гонки, позволяя игрокам установить лучшее время на трассе Ferrari Фьорано в Маранелло.

Оригинальный Ferrari F40 был построен в 1987 году в честь 40-летия Ferrari, и это была последняя презентация нового автомобиля, на которой смог присутствовать Энцо Феррари до своей смерти. Сочетание легкого шасси и двигателя V8 с двойным турбонаддувом позволяло двухместной берлинетте разгоняться с 0 до 100 км/ч за 4,1 секунды до скорости 324 км/ч, неслыханной для серийного автомобиля того времени.