Благодаря передовым цифровым технологиям, которых нет ещё ни в одном другом парке аттракционов LEGOLAND, LEGO Ferrari Build and Race — это опыт, полностью приспособленный к индивидуальным потребностям посетителей, дающий им возможность модифицировать двигатель, шины, мощность и аэродинамику.
Автомобиль находится в центре нового аттракциона в LEGOLAND-Калифорния
Они даже могут персонализировать номерной знак. После того, как тонкая настройка завершена, автомобили сканируются в цифровом виде, и начинаются виртуальные гонки, позволяя игрокам установить лучшее время на трассе Ferrari Фьорано в Маранелло.
Оригинальный Ferrari F40 был построен в 1987 году в честь 40-летия Ferrari, и это была последняя презентация нового автомобиля, на которой смог присутствовать Энцо Феррари до своей смерти. Сочетание легкого шасси и двигателя V8 с двойным турбонаддувом позволяло двухместной берлинетте разгоняться с 0 до 100 км/ч за 4,1 секунды до скорости 324 км/ч, неслыханной для серийного автомобиля того времени.
Посмотрите, как LEGO F40 оживает, благодаря команде, которая за 1900 часов собрала его из 358 000 деталей
Разработанный в соответствии с философией экстремальных машин, заложенной его предшественником GTO, F40 потребовал всего одиннадцать месяцев для своей концептуализации, изготовления и доставки, что является своего рода рекордом для суперкара. Для сравнения, на разработку LEGO F40 у команды разработчиков и строителей ушло более 1800 часов, а затем еще 1900 часов на создание высокопроизводительного ультра-роскошного спортивного автомобиля в знаменитом красном цвете Ferrari.
LEGO Ferrari Build and Race — это опыт, полностью приспособленный к индивидуальным потребностям посетителей, дающий им возможность собирать, тестировать и участвовать в гонках на собственных автомобилях
С точки зрения сборки, в разработке настоящего F40 1988 года был использован спартанский подход. Большой единый передний блок и съемный элемент задней части кузова, который насчитывал всего одиннадцать кузовных панелей, а внутри было так мало элементов, что даже дверная защелка была просто тросом в полых дверных карманах. Версия LEGO по размеру похожа на настоящую модель; она имеет 14 футов в длину, более шести футов в ширину, четыре фута в высоту, а колесная база составляет восемь футов.
После модификации двигателя, шин и аэродинамики гонка начинается
На протяжении более тридцати пяти лет F40 был легендой автомобилей, теперь новое поколение водителей и любителей Ferrari может сесть в новинку LEGOLAND-Калифорния, узнать о «Гарцующем жеребце», сфотографироваться и, самое главное, вдохновиться автомобилем LEGO в натуральную величину.