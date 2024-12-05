Начинаем игру…

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Новая киберспортивная арена Ferrari - это идеальное место для фанатов Формулы-1 и любителей гонок
Текст: Люк Понсфорд
Новая ультрасовременная киберспортивная арена компании Ferrari, открывшаяся в августе прошлого года в тематическом парке Ferrari в Абу-Даби, является идеальной площадкой для поклонников Формулы-1 и любителей гонок на симуляторах. На киберспортивной арене установлено 20 симуляторов Grand Turismo, 14 из которых предназначено для взрослых, а шесть - для юных гостей. Также имеется три симулятора Формулы-1, которые переносят участников в кресло водителя болида Ferrari на нескольких трассах Гран-при Формулы-1, таких как Yas Marina Circuit, реальная версия которой, находится по соседству с ареной.

Вверху: Киберспортивная арена Ferrari оснащена тремя симуляторами Формулы-1, которые перенесут вас в водительское кресло болида Ferrari на нескольких трассах Гран-при Формулы-1 по всему миру

Сама арена, первая в мире площадка киберспорта в стиле Ferrari, отличается элегантной черно-красной отделкой от пола до потолка, а также игровыми станциями высочайшего уровня, оснащенными высокопроизводительными компьютерами и новейшими консолями. В целом, это идеальный рецепт для создания увлекательного и захватывающего игрового процесса и незабываемого, невероятно реалистичного приключения в стиле Формулы-1.

А 5 декабря обещает еще больше острых ощущений, так как на киберарене Ferrari проходит грандиозный финал LAN-турнира Ferrari HP Esports Series 2024 - самое зрелищное событие в мире гонок на симуляторах.