Начинаем игру…

Сама арена, первая в мире площадка киберспорта в стиле Ferrari, отличается элегантной черно-красной отделкой от пола до потолка, а также игровыми станциями высочайшего уровня, оснащенными высокопроизводительными компьютерами и новейшими консолями. В целом, это идеальный рецепт для создания увлекательного и захватывающего игрового процесса и незабываемого, невероятно реалистичного приключения в стиле Формулы-1.

А 5 декабря обещает еще больше острых ощущений, так как на киберарене Ferrari проходит грандиозный финал LAN-турнира Ferrari HP Esports Series 2024 - самое зрелищное событие в мире гонок на симуляторах.