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Триумф Ferrari GTO

Оригинальный суперкар Ferrari GTO отмечает свое 40-летие, путешествуя по великолепным итальянским Доломитам
Текст: Люк Понсфорд

После прошлогоднего дебютного тура Ferrari Legacy Tour, во время которого избранная группа моделей Ferrari F40 совершила тур по живописной тосканской сельской местности, в октябре этого года на фоне великолепных итальянских Доломитовых Альп состоялось второе подобное мероприятие, на этот раз посвященное 40-летию первого суперкара из Маранелло - легендарного Ferrari GTO.

Выше: посмотрите на колонну из 25 автомобилей GTO, преодолевающую потрясающие горные перевалы итальянских Доломитовых Альп…

Представленный на Женевском международном автосалоне в 1984 году, Ferrari GTO мог похвастаться 2,8-литровым турбированным двигателем V8, потрясающим дизайном от Pininfarina и усовершенствованным кузовом из композитных материалов, что в совокупности позволило создать «Гарцующего жеребца», получившего высокую оценку как автомобильной прессы, так и широкой публики. Изначально Ferrari планировала выпустить всего 200 экземпляров Ferrari GTO - количество, необходимое для получения омологации для участия в гонках группы B, но серьезные изменения в правилах привели к тому, что Ferrari отказалась от участия в чемпионате. Однако разработка автомобилей Ferrari GTO продолжалась, и в результате появился первый в истории Ferrari суперкар. Всего до окончания производства было построено 272 экземпляра.

Вверху: участники GTO Legacy Tour после трехдневной программы вождения посетили музей Ferrari в Модене

Таким образом, увидеть 25 безупречных экземпляров этого особенного автомобиля на GTO Legacy Tour 2024 оказалось самым запоминающимся событием. Водители со своими автомобилями и гости собрались в эксклюзивном отеле Lefay Resort & Spa в красивом городке Пинцоло, расположенном в горнолыжной зоне Мадонна-ди-Кампильо в долине Рендена. Там они провели три великолепных дня, путешествуя по потрясающим горным перевалам итальянских Доломитовых Альп и наслаждаясь изумительными пейзажами этого региона.

В первый день участники тура GTO посетили Сенале, одну из самых высокогорных деревушек в итальянских Альпах, и Аппьяно в регионе Южный Тироль, проезжая по долинам с пышной зеленью мимо романтических замков и виноградников. Второй день подарил еще больше впечатлений от вождения в типично итальянском стиле: на этот раз колонна автомобилей GTO поднялась по извилистым дорогам Монте-Бондоне, затем направилась в живописный город Рива-дель-Гарда, расположенный в северной части озера Гарда, и завершила день поздним спринтерским заездом в Пинцоло.

Вверху слева направо: 25 GTO готовятся к предстоящему приключению на пункте сбора в Пинцоло; процессия проходит через горные деревни на фоне Доломитовых Альп

На третий заключительный день тура процессия автомобилей GTO покинула Пинцоло и отправилась на юг в Маранелло, проехав через живописную деревню Костермано-суль-Гарда и исторический, богатый культурой город Мантова, где их встретили в знаменитой штаб-квартире Ferrari.

В последний день тура специалисты компании из отдела Classiche, а также из оригинальной команды разработчиков Ferrari GTO, рассказали собравшимся водителям этих автомобилей о некоторых секретах и нерассказанных инженерных историях, связанных с этим особенным автомобилем «Гарцующего жеребца», после чего автомобили проехали по заводу Ferrari и были ненадолго выставлены на всеобщее обозрение.

Вверху, слева направо: три дня захватывающих гонок завершились посещением завода Ferrari в Маранелло и финальным парадом по эксклюзивной трассе компании во Фьорано

Кульминацией мероприятия стал парад по эксклюзивной трассе Ferrari Фьорано, после чего на следующий день автомобили и их водители разъехались. Три незабываемых дня за рулем по прекрасным дорогам среди великолепных пейзажей и заключительное паломничество к месту рождения Ferrari GTO. Более чем достойная дань уважения самому первому суперкару Ferrari и его долгожданное возвращение на родину.