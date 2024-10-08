Триумф Ferrari GTO

Таким образом, увидеть 25 безупречных экземпляров этого особенного автомобиля на GTO Legacy Tour 2024 оказалось самым запоминающимся событием. Водители со своими автомобилями и гости собрались в эксклюзивном отеле Lefay Resort & Spa в красивом городке Пинцоло, расположенном в горнолыжной зоне Мадонна-ди-Кампильо в долине Рендена. Там они провели три великолепных дня, путешествуя по потрясающим горным перевалам итальянских Доломитовых Альп и наслаждаясь изумительными пейзажами этого региона.

В первый день участники тура GTO посетили Сенале, одну из самых высокогорных деревушек в итальянских Альпах, и Аппьяно в регионе Южный Тироль, проезжая по долинам с пышной зеленью мимо романтических замков и виноградников. Второй день подарил еще больше впечатлений от вождения в типично итальянском стиле: на этот раз колонна автомобилей GTO поднялась по извилистым дорогам Монте-Бондоне, затем направилась в живописный город Рива-дель-Гарда, расположенный в северной части озера Гарда, и завершила день поздним спринтерским заездом в Пинцоло.