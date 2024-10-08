Триумф Ferrari GTO

После прошлогоднего дебютного тура Ferrari Legacy Tour, во время которого избранная группа моделей Ferrari F40 совершила тур по живописной тосканской сельской местности, в октябре этого года на фоне великолепных итальянских Доломитовых Альп состоялось второе подобное мероприятие, на этот раз посвященное 40-летию первого суперкара из Маранелло - легендарного Ferrari GTO.
Представленный на Женевском международном автосалоне в 1984 году, Ferrari GTO мог похвастаться 2,8-литровым турбированным двигателем V8, потрясающим дизайном от Pininfarina и усовершенствованным кузовом из композитных материалов, что в совокупности позволило создать «Гарцующего жеребца», получившего высокую оценку как автомобильной прессы, так и широкой публики. Изначально Ferrari планировала выпустить всего 200 экземпляров Ferrari GTO - количество, необходимое для получения омологации для участия в гонках группы B, но серьезные изменения в правилах привели к тому, что Ferrari отказалась от участия в чемпионате. Однако разработка автомобилей Ferrari GTO продолжалась, и в результате появился первый в истории Ferrari суперкар. Всего до окончания производства было построено 272 экземпляра.
Таким образом, увидеть 25 безупречных экземпляров этого особенного автомобиля на GTO Legacy Tour 2024 оказалось самым запоминающимся событием. Водители со своими автомобилями и гости собрались в эксклюзивном отеле Lefay Resort & Spa в красивом городке Пинцоло, расположенном в горнолыжной зоне Мадонна-ди-Кампильо в долине Рендена. Там они провели три великолепных дня, путешествуя по потрясающим горным перевалам итальянских Доломитовых Альп и наслаждаясь изумительными пейзажами этого региона.
В первый день участники тура GTO посетили Сенале, одну из самых высокогорных деревушек в итальянских Альпах, и Аппьяно в регионе Южный Тироль, проезжая по долинам с пышной зеленью мимо романтических замков и виноградников. Второй день подарил еще больше впечатлений от вождения в типично итальянском стиле: на этот раз колонна автомобилей GTO поднялась по извилистым дорогам Монте-Бондоне, затем направилась в живописный город Рива-дель-Гарда, расположенный в северной части озера Гарда, и завершила день поздним спринтерским заездом в Пинцоло.
На третий заключительный день тура процессия автомобилей GTO покинула Пинцоло и отправилась на юг в Маранелло, проехав через живописную деревню Костермано-суль-Гарда и исторический, богатый культурой город Мантова, где их встретили в знаменитой штаб-квартире Ferrari.
В последний день тура специалисты компании из отдела Classiche, а также из оригинальной команды разработчиков Ferrari GTO, рассказали собравшимся водителям этих автомобилей о некоторых секретах и нерассказанных инженерных историях, связанных с этим особенным автомобилем «Гарцующего жеребца», после чего автомобили проехали по заводу Ferrari и были ненадолго выставлены на всеобщее обозрение.
Кульминацией мероприятия стал парад по эксклюзивной трассе Ferrari Фьорано, после чего на следующий день автомобили и их водители разъехались. Три незабываемых дня за рулем по прекрасным дорогам среди великолепных пейзажей и заключительное паломничество к месту рождения Ferrari GTO. Более чем достойная дань уважения самому первому суперкару Ferrari и его долгожданное возвращение на родину.