Учимся вместе

Но деятельность Ferrari в этой области направлена не только вовне. Обучение, особенно «непрерывное обучение», - это концепция, очень близкая сердцу генерального директора Бенедетто Винья. «Я исхожу из концепции, что в жизни «стать» - важнее, чем «быть», - говорит он. - Личностный рост является основой для роста сообщества или, в данном случае, компании. Учиться означает устранять препятствия, это значит преодоление догм, укрепление способности адаптироваться к изменениям, особенно в такие неопределенные времена, как сейчас.

Точно так же я твердо верю в прозрачность и в обмен собственными знаниями. Предоставить их в распоряжение других означает немного «опустошить» себя, чтобы затем подготовить себя к наполнению еще раз, чтобы учиться снова. Это непрерывный цикл».

Он добавляет: «Я бы сказал, что самым важным символом нашей жизни является вопросительный знак: если вы хотите получить ответы и хотите продолжать учиться, вы должны всегда задавать себе вопросы».

Винья также считает, что общение является ключевым для людей на всех должностях, говоря: "В иерархической организации обмены вертикальны и, следовательно, ограничены: те, кто выше, разговаривают только с теми, кто находится непосредственно под их подчинением, и наоборот. Но если эти коммуникации становятся открытыми и динамично развивающимися, количество обменов увеличивается, происходит обмен информацией и знаниями. Это все до��авленная стоимость. Вы что-то знаете? Поставьте это на службу другим, и когда другие делают то же самое, ваш собственный личностный рост тоже получает преимущества».