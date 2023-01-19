Учимся вместе

«Я не могу насытиться чтением книг». Об этом почти 700 лет назад говорил итальянский учёный эпохи Возрождения Франческо Петрарка. И использование глагола «насыщать» приводит к мысли о необходимости «питания» собственных знаний и о неудержимом желании знать.
Потребовались столетия на то, чтобы распространить идею о необходимости обеспечения доступности школьного образования для всех, но ещё многое предстоит сделать для достижения этой цели, особенно в слаборазвитых странах. Тем не менее, иногда у нас складывается впечатление, что достижение цели доступа к знаниям вызывает достаточное удовлетворение, что человек может быть удовлетворен своим текущим состоянием знаний.
На этих фотографиях мы представляем людей Ferrari, которые посетили Global MBA и Scuola dei Mestieri. Слева направо: Маттео Анджелуччи, Эмануэль Эразмо Тинервиа, Леонильде Яннуцци, Филиппо Петруччи, Рокко Пичерно, Данило Ди Бонито, Бруно Петрини, Татьяна Селонья, Мануэль Джакинто, Джулио Камилетти, Джонатан Сколаро, Анджело Фумарола, Микеле Орландин, Аннализа Вессия, Олимпия Феррара, Франческо Ди Маттео, Лавиния Негроманти, Доменико Чиккарелли, Кристиан Империале, Гийом Сиго де Бреск, Алессио Фумато, Джузеппе Дель Гаудио
В Ferrari, где просто «чувство удовлетворения» не предполагается, все обстоит иначе. И не так было в послевоенный период, когда некто Энцо Феррари, еще до основания своего завода в Маранелло, занялся созданием профессиональных вечерних курсов, а в 1963 году основал школу, которая по сей день носит имя Дино Феррари.
В последнее время ситуация изменилась, о чем свидетельствует ряд образовательных инициатив, которые Ferrari продвигает в Италии, таких как реконструкция школы в Аматриче после землетрясения 2016 года, и за рубежом, в сотрудничестве с гуманитарной организацией «Save the Children».
И сегодня, более чем когда-либо, это не наш способ ведения дел. Стоит только подумать о безвозмездной передаче компьютерного оборудования школам региона во время пандемии; о проекте «Образовательный архипелаг» в сотрудничестве с Фондом Аньелли и организацией «Save the Children», который гарантирует проведение уроков для детей, находящихся в неблагоприятном положении; об открытии всего несколько недель назад онлайнового учебного центра при школе Фермо Корни в Модене, - школьной лаборатории, которая предоставит старшеклассникам и преподавателям региона инновационный опыт обучения по таким дисциплинам, как математика, естественные науки и технологии.
Слева направо: Доменико Фикарелла, Анна Маццукко, Анджело Балистрери, Бартоло Виоланте, Федерика Ротондаро, Альберто Вирджилло, Франческо Мильоре, Джованни Д'Агостино, Джованни Руфоло, Козимо Де Паоли, Паоло Бенемия, Мартина Роволон, Франческо Спиццика, Лоренцо Натали, Никола Тердич , Моника Лучани, Стефано Лупария, Катерина Ядичикко, Бьяджо Ворзилло, Джузеппе Шакка
Но деятельность Ferrari в этой области направлена не только вовне. Обучение, особенно «непрерывное обучение», - это концепция, очень близкая сердцу генерального директора Бенедетто Винья. «Я исхожу из концепции, что в жизни «стать» - важнее, чем «быть», - говорит он. - Личностный рост является основой для роста сообщества или, в данном случае, компании. Учиться означает устранять препятствия, это значит преодоление догм, укрепление способности адаптироваться к изменениям, особенно в такие неопределенные времена, как сейчас.
Точно так же я твердо верю в прозрачность и в обмен собственными знаниями. Предоставить их в распоряжение других означает немного «опустошить» себя, чтобы затем подготовить себя к наполнению еще раз, чтобы учиться снова. Это непрерывный цикл».
Он добавляет: «Я бы сказал, что самым важным символом нашей жизни является вопросительный знак: если вы хотите получить ответы и хотите продолжать учиться, вы должны всегда задавать себе вопросы».
Винья также считает, что общение является ключевым для людей на всех должностях, говоря: "В иерархической организации обмены вертикальны и, следовательно, ограничены: те, кто выше, разговаривают только с теми, кто находится непосредственно под их подчинением, и наоборот. Но если эти коммуникации становятся открытыми и динамично развивающимися, количество обменов увеличивается, происходит обмен информацией и знаниями. Это все до��авленная стоимость. Вы что-то знаете? Поставьте это на службу другим, и когда другие делают то же самое, ваш собственный личностный рост тоже получает преимущества».
Слева направо: Валерио Ринальдини, Летиция Беллетти, Винченцо Парлато, Альберто Буккола, Маурицио Гальяно, Валерио Симонини, Сесилия Сакки, Раффаэле Рисоло, Алессио Рубино, Лаура Сгарбаццини, Маринелла Монтекки, Франческа Минчигруччи, Джузеппина Буонайуто, Симоне Лис, Федерико Расуло, Лючия Чириелло , Марианна Мильяччо
Вот почему непрерывное обучение имеет основополагающее значение. Тот, кто готов учиться - растет и развивается. Работа в команде даёт возможность расти, а также обогащает компанию. И тот, кто действует таким образом, не боится вопросов или критики, потому что его способности не ставятся под сомнение. Наоборот, это просто попытка взглянуть на ситуацию с другой стороны.
А Винья считает, что важно опираться на прошлое и распознавать события, говоря: «Мы должны распознавать даты, когда происходит что-либо, что меняет наш стиль работы, что заставляет нас расти. Первая дата, которую мы выделили, это первое августа, когда команда блестяще решила механическую проблему, которая доставляла нам некоторую головную боль. Решение этой проблемы позволило команде выйти из ситуации более сильной, с более тяжелым портфолио опыта, и возросшей уверенностью в себе. Вы всегда учитесь, у всех и везде. Потому что ум никогда не устает учиться».
Непрерывное обучение. Именно.