La Prova: Путешествие во времени

История и эволюция Ferrari представлены в новом прекрасном фильме, созданном творческой командой Blackbird, который объединяет 75-летнюю годовщину марки с использованием трех очень разных автомобилей трех разных эпох и снят очень необычным образом.

Фрэнк Лью - режиссер-сценарист из Гонконга, который также занимается импортом «Гарцующих жеребцов» в страну для концессионеров Blackbird, и его страсть ко всему, начиная от Маранелло, проявляется в короткометражном фильме под названием «La Prova» или «Доказательство».

Фильм снимался в жаркие летние месяцы 2022 года, но пожалуй, самым удивительным аспектом десятиминутного фильма является то, что при съемке вообще не использовалось профессиональное съёмочное оборудование.