La Prova: Путешествие во времени

История и эволюция Ferrari представлены в новом прекрасном фильме, созданном творческой командой Blackbird, который объединяет 75-летнюю годовщину марки с использованием трех очень разных автомобилей трех разных эпох и снят очень необычным образом.
Фрэнк Лью - режиссер-сценарист из Гонконга, который также занимается импортом «Гарцующих жеребцов» в страну для концессионеров Blackbird, и его страсть ко всему, начиная от Маранелло, проявляется в короткометражном фильме под названием «La Prova» или «Доказательство».
Фильм снимался в жаркие летние месяцы 2022 года, но пожалуй, самым удивительным аспектом десятиминутного фильма является то, что при съемке вообще не использовалось профессиональное съёмочное оборудование.
Посмотрите короткометражный фильм «La Prova» с участием классических Ferrari трех разных эпох
Вместо этого Apple предоставила пять iphone, которые были строго распределены графиком съемок, в том числе были привязаны к дрону для некоторых кадров с воздуха. И все же вам будет очень трудно поверить в это; результат выглядит кинематографичным не только по ощущению, но и по масштабу.
Не раскрывая сюжета, La Prova рассказывает историю молодого художника, одержимого Ferrari, который в ходе своей жизни находит связь с отцом, благодаря любви к вождению своего оригинального 250 GT, Testarossa и в конце, новейшего 296 GTB.
Вместо традиционных камер для съемок фильма использовались iPhone от Apple, а для съемки автомобилей были применены оригинальные новые методы
Фрэнк стремился подчеркнуть связанную с этим историю, говоря: «La Prova рассказывает о почитании прошлого, об извлеченных уроках, при этом с нетерпением ожидая того, что принесет будущее. Все ценности, которые, я думаю, также передаются из поколения в поколение в Ferrari, бренде, который стоит на плечах гигантов, будучи уже 75 лет лучшим в своей области».
Что касается последнего автомобиля, на котором ездили в фильме, 296 GTB, Фрэнк был особенно выразителен, сказав: «296 GTB представляет собой один из самых больших скачков в технологическом развитии бренда и является автомобилем, которому, я думаю, суждено стать классикой в будущем».
«Обладая первым в своем роде гибридным двигателем меньшего размера, он напичкан массой технологий, но в то же время сохранил много красивых дизайнерских черт культовых моделей прошлых лет. Когда я впервые увидел и испытал этот автомобиль, моим первоначальным ощущением было то, что это автомобиль, который усвоил все уроки своих предшественников».
Некоторое оборудование для съемок было изготовлено на принтере 3D, а членам съемочной группы было предложено поделиться идеями об использовании iPhone для съемки автомобилей
Хотя съёмки, безусловно, были необычными в том смысле, что в них отсутствовало крупногабаритное операторское оборудование, которое можно было увидеть в крупном бюджетном проекте, Фрэнк, несомненно, добавил к готовому фильму съёмочный опыт «только на телефон».
«Одним из замечательных моментов в съёмочном процессе было то, что ввиду того, что всем так удобно пользоваться телефоном, сложилась очень демократичная система, в которой почти все участники команды имели идеи о том, как круто они могли бы запечатлеть действие», — объясняет он.
«И было настолько приятно работать с этими автомобилями, что я могу честно сказать, единственный минус был в том, что я однажды получил довольно сильный солнечный ожог пальца, и что в двух старых машинах не было кондиционера. Так что, возможно вы увидите некоторое потоотделение в финальном кадре!»
Последняя версия Ferrari Berlinetta, 296 GTB с гибридным двигателем, была использована в качестве крещендо в фильме
От подготовки к съемкам до монтажа, весь продукт создавался в рамках экосистемы Apple, и Фрэнк очень хотел раздвинуть границы того, что можно было сделать. «Что мы хотели сделать в этот раз, так это посмотреть, сможет ли система iPhone и поддерживающая ее экосистема вписаться в профессиональную среду кинопроизводства», — поясняет он. — «Если она действительно может заменить привычные нам системы камер, нужно было посмотреть, как камера реагирует, если мы освещаем кадры так, как когда мы делаем это профессионально. Мы изготовили 3D-печатные крепления для использования телефона на дроне, что никогда раньше не делалось, и мы обнаружили, что телефон также смог запечатлеть большие размашистые кинематографические пейзажи и эмоциональные моменты, для которых нам обычно нужны внешние объективы». И он считает, что эти два бренда отлично подошли не только для фильма «La Prova», но и соответствуют идеалу. Он объясняет: «Известно, что Ferrari всегда раздвигала границы того, что было заведомо возможным, и реализация подобного проекта, показывающая людям реальный потенциал того, что они считали пределом, очень похожа на то, как они подходят к разработке собственного продукта».