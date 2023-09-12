Всё началось с эскиза

Когда 25-летний гонщик снял очки и отряхнул пыль сорока четырех километровой дороги, все, что он планировал, это получить трофей на Гран-при Circuito del Savio 1923 года на севере Италии.
Это была самая первая победа за рулём малоизвестного молодого гонщика Энцо Феррари.
Но Гран-при Савио сыграл решающую роль в его жизни и карьере и по другим причинам. Именно там он впервые встретил некоего графа Энрико Баракка.
Между ними сразу же завязалась крепкая дружба, и в какой-то момент, спустя несколько лет, его супруга, графиня Паолина Бьянколи, лично убедила многообещающего молодого гонщика перенять эмблему, которая, как известно, красовалась на биплане её любимого сына Франческо. Он был прославленным летчиком Первой мировой войны и погиб в бою в 1918 году.
Еще скорбя по умершему сыну, графиня заверила Энцо, что эта эмблема принесет ему удачу. Драматической эмблемой на фюзеляже был вздыбленный черный жеребец.
Вариант этой эмблемы всё-же появился на автомобиле Alfa Romeo, выступающем за команду Скудерия Феррари в Спа-Франкоршам в 1932 году, и по имеющимся сведениям, ее разработал Джино Кроари. Но только в 1947 году, примерно через двадцать четыре года после той счастливой встречи на Гран-при Савио, Энцо Феррари увидел, как первый автомобиль его нового завода, Ferrari 125 S, ставший теперь легендарным, вышел из ворот Маранелло с характерной эмблемой гарцующего жеребца. В мае того года ему предстояло впервые участвовать в гонках в Пьяченце.
Двумя годами ранее, в 1945 году, когда Энцо начал создавать свой завод, он решил, что новая компания будет иметь отличительную эмблему. Вероятно, у него были некоторые ранние собственные разработки.
Однако, будучи убеждённым перфекционистом, Энцо разыскал в Милане одного из величайших итальянских гравёров двадцатого века, Элиджо Джероза.
Их пути, несомненно, уже пересекались, когда Энцо выступал за Alfa Romeo, для которой фирма Джерозы поставляла эмалированные значки в виде скрученной змеи. Кроме того, они оба восхищались Бараккой, а Джероза основал Ассоциацию Баракка, чтобы сохранить память о пилоте. Следует отметить, что ранее Джероза разработал для Ассоциации символ черного жеребца Баракка, придав ему высоко поднятый хвост.
В 1949 году компания Джерозы перешла во владение компании OMEA (Officine Meccaniche E Artistiche), принадлежавшей миланскому семейству Кандиани, которая до сих пор является ведущей дизайнерской фирмой. Сегодня из архивов компании OMEA видно, насколько тесным было сотрудничество между Феррари и Джерозой, который умер в 1978 году. Материалы содержат захватывающие свидетельства эволюции того, что впоследствии стало знаменитой эмблемой компании Ferrari. Сейчас руководителю компании Эмилио Кандиани уже за восемьдесят, но он хорошо помнит визиты Энцо в мастерскую и многочисленные обеды с основателем компании Ferrari в ресторане «Il Cavallino» в Маранелло на протяжении их тридцатилетнего сотрудничества.
Одним из ключевых архивных документов является эскиз Джерозы, где в тонком, нарисованном от руки наброске явно проявляется перспектива да Винчи.
Старшие сотрудники мастерской Кандиани говорят, что сам Энцо Феррари лично попросил добавить к рисунку рукописную заметку. Важнейшая инструкция, которую до сих пор можно увидеть в правом нижнем углу рисунка Джерозы, гласит: «Invertire il cavallo» (повернуть лошадь). На нём запечатлён тот самый момент, когда зарождающаяся эмблема компании была окончательно повернута влево, как это было с самых первых лет, и с тех пор она с гордостью красуется на дорожных автомобилях Ferrari и на гоночных автомобилях по всему миру.
«Эволюция дизайна привела к тому, что лошадь постепенно стала стройнее и элегантнее», — объясняет сын Луиджи Кандиани, Эмилио, вице-президент компании. «Она произошла от ранней, гораздо более коренастой лошади, можно сказать, романьольской версии, - смеется он, имея в виду знаменитую восхитительную кухню Эмилии-Романьи, родного региона компании Ferrari.
Действительно, фон зарождающейся эмблемы намеренно был окрашен в характерный ярко-желтый цвет, чтобы ассоциироваться с официальным цветом расположенного рядом города Модены. «Но в основном, именно идеи Энцо двигали всем», — вспоминает сегодня Эмилио Кандиани. Например, первое предложение эмблемы для Ferrari 125 S имело вверху три изогнутые линии в национальных цветах Италии. «Но я помню, как Энцо сказал Джерозе: ”Нет, мне не нужны изгибы, они напоминают мне решетки радиатора Bugatti. Сделай мне прямые линии!”»
Морда лошади также постепенно становилась более утончённой. «В какой-то момент Энцо захотел, чтобы копыто было поднято в воздух, а не опиралось на надпись. Он потребовал от Джерозы: «me la faccia che voli» (сделай так, чтобы он летел), — усмехнулся Эмилио. Настенная мемориальная доска в честь талантливых ремесленников Кандиани теперь установлена возле исторической мастерской на улице Виа Альбани в Милане. Эмилио Кандиани удостоен почетного звания «Кавалер» (рыцарь промышленности).
Едва сдерживая эмоции, Кавалер Кандиани говорит: «В свою очередь, мы очень гордимся тем, что внесли свой вклад в создание одной из самых известных эмблем в мире. И это полностью итальянская история. Как человек, Энцо всегда был очень профессионален и хорошо подготовлен. Я помню что он очень сильно верил в свой проект. Это было потрясающе. И он всегда смотрел вперед».