Всё началось с эскиза

Когда 25-летний гонщик снял очки и отряхнул пыль сорока четырех километровой дороги, все, что он планировал, это получить трофей на Гран-при Circuito del Savio 1923 года на севере Италии.

Это была самая первая победа за рулём малоизвестного молодого гонщика Энцо Феррари.

Но Гран-при Савио сыграл решающую роль в его жизни и карьере и по другим причинам. Именно там он впервые встретил некоего графа Энрико Баракка.

Между ними сразу же завязалась крепкая дружба, и в какой-то момент, спустя несколько лет, его супруга, графиня Паолина Бьянколи, лично убедила многообещающего молодого гонщика перенять эмблему, которая, как известно, красовалась на биплане её любимого сына Франческо. Он был прославленным летчиком Первой мировой войны и погиб в бою в 1918 году.

Еще скорбя по умершему сыну, графиня заверила Энцо, что эта эмблема принесет ему удачу. Драматической эмблемой на фюзеляже был вздыбленный черный жеребец.