Достаточно всего шести поворотов по завораживающей дороге Panoramica Zegna за рулем Ferrari 296 GTB, чтобы по вашей спине пробежал холодок восторга, а на лице появилась широкая улыбка. Число шесть является символическим; в реальности же азарт захватывает вас практически мгновенно, и вскоре вы уже хотите, чтобы эти виражи продолжались бесконечно.
Почему? Причиной тому новый шестицилиндровый двигатель 296 GTB, который стал первым в истории марки V6, установленным в серийном автомобиле и таким образом создавшим совершенно новый сегмент в модельном ряду Ferrari. Всем, кого хоть немного озадачит идея оснащения Ferrari таким «небольшим» двигателем, следует напомнить, что автомобили «Формулы-1», выпускаемые производителем из Маранелло, также укомплектованы шестицилиндровыми силовыми установками.
296 GTB оправдывает маневренность. Его линии не запятнаны какими-либо аэродинамическими элементами, что еще больше усиливает чистоту дизайна и ощущение компактности
Любые оставшиеся сомнения будут развеяны техническими характеристиками этого нового силового агрегата: V6 объемом 2992 куб. см развивает мощность 663 л. с., а в сочетании с 167 л. с. электродвигателя общая мощность достигает впечатляющего показателя в 830 л. с.
Однако уже сам дизайн двигателя, предусматривающий шесть цилиндров с революционным углом развала 120 градусов между рядами, указывает на его легкость и компактные размеры. Кроме того, автомобиль отличается очень низким центром тяжести. Для тех, кому посчастливилось оказаться за рулем 296 GTB, все эти характеристики мгновенно превращаются в потрясающую мощность и захватывающий дух азарт вождения, напоминающий езду на карте.
За кулисами эксклюзивных съемок 296 GTB
Даже при первом взгляде на 296 GTB вы можете сразу ощутить его маневренность. Он оснащен самой короткой колесной базой в модельном ряду Ferrari, проводя таким образом параллели с некоторыми из в высшей степени великолепных автомобилей с короткой колесной базой из славного прошлого марки. Несмотря на то что рельефная кормовая часть модели получила исключительно современный облик, подчеркнутый габаритной центральной выхлопной трубой, она также напоминает о легендарной Ferrari 250 LM. Линии автомобиля не отягощены какими-либо аэродинамическими элементами, что еще больше акцентирует внимание на чистоте его дизайна и ощущении компактности.
Для того чтобы испытать головокружительную маневренность модели, мы выпустили 296 GTB на свободу на дороге Panoramica Zegna — великолепном серпантине, прорезающим горы Пьемонта и возвышающимся на 900 метров над плоской Паданской равниной, которая простирается внизу, насколько хватает глаз.
Ветровое стекло в форме козырька визуально выдвигает кабину вперед; каплевидные фары — новинка; полностью цифровой интерфейс дополняется гибридным eManettino
Дорога была построена по указанию Эрменеджильдо Дзенья, основателя прославленной суконной фабрики, который хотел создать туристический маршрут по оазису, полному рододендронов, азалий и гортензий. В 1930-е годы эта дорога стала величайшим достижением инженерной мысли: она была прорублена в скале людьми, орудовавшими кирками и взрывчаткой и следовавшими лишь за изгибами гор и собственным чистым инстинктом.
Именно инстинкт просыпается в вас в первую очередь, когда вы нажимаете на газ в этом автомобиле. 296 GTB мгновенно внушает огромную уверенность — модель настолько отзывчива, что, как кажется, она сверхъестественным образом предугадывает и дорогу, и намерения водителя. Проще говоря, она исполняет все ваши желания. С каждым поворотом автомобиль становится все более стремительным благодаря сочетанию кажущейся безграничной мощности и великолепного крутящего момента.
Съемка проходила на завораживающей дороге Panoramica Zegna в природном заповеднике Oasi Zegna в Альпах Бьелла на северо-западе Италии
Затем при резком торможении на входе в поворот вы слышите характерные выстрелы из выхлопной трубы, благодаря чему этот V6 становится более похожим на 12-цилиндровый двигатель, а в вашу кровь выбрасывается еще больше адреналина. Наконец, после того как вы доберетесь до высшей точки 26-километровой панорамной дороги, опьяненные счастьем, настанет время перевести дух, развернуться и поехать обратно, на этот раз получив возможность полюбоваться великолепными окрестностями.
Единственным вашим спутником в полной тишине станет только хриплое стрекотание электромотора. Но он также мгновенно разгонится до 120 км/ч, если вы не сможете устоять перед соблазном нажать на газ.