Достаточно всего шести поворотов по завораживающей дороге Panoramica Zegna за рулем Ferrari 296 GTB, чтобы по вашей спине пробежал холодок восторга, а на лице появилась широкая улыбка. Число шесть является символическим; в реальности же азарт захватывает вас практически мгновенно, и вскоре вы уже хотите, чтобы эти виражи продолжались бесконечно.





Почему? Причиной тому новый шестицилиндровый двигатель 296 GTB, который стал первым в истории марки V6, установленным в серийном автомобиле и таким образом создавшим совершенно новый сегмент в модельном ряду Ferrari. Всем, кого хоть немного озадачит идея оснащения Ferrari таким «небольшим» двигателем, следует напомнить, что автомобили «Формулы-1», выпускаемые производителем из Маранелло, также укомплектованы шестицилиндровыми силовыми установками.