Вдохновленный Прошлым

Новая машина Пьеро Феррари Daytona SP3, окрашенная в цвета автомобиля 250 LM
«Настраивая свой автомобиль Daytona SP3, я думал, или сделать его красным, как мои суперкары, или создать воспоминания о прошлом. В конце концов, я выбрал последнее». Пьеро Феррари сидит в своем кабинете рядом с историческим входом, за письменным столом, которым пользовался его отец Энцо. Он рассказывает нам, что вдохновило его на выбор цвета, ливреи и интерьера его последнего автомобиля.
Выше: посмотрите на новый Daytona SP3 Пьеро Феррари в действии на трассе Ferrari во Фьорано…
«Был ноябрь 1965 года, и я только начал работать в компании. Годом ранее Ferrari выиграла чемпионат мира Формулы -1 с Джоном Сёртисом. Одноместный автомобиль был белого цвета с синей ливреей команды NART Луиджи Чинетти. Этот успех был связан и с другим автомобилем. Pininfarina фактически выпустила единственную модель автомобиля 250 LM с бело-синей ливреей и красным интерьером. Это послужило источником вдохновения для моей Daytona SP3: дань прошлому от модели с очень современным и спортивным дизайном, оснащенной потрясающим 12-цилиндровым двигателем».
Вверху слева направо: Daytona SP3 Пьеро Феррари вдохновлена моделью 250 LM с бело-синей раскраской NART, но при этом отличается совершенно современными деталями и дизайном
Пьеро Феррари также хотел смотреть на это вдохновение и в своем кабинете, на картине, которая висит за его столом: «Когда я выбрал эту ливрею, я попросил своего друга художника, Энрико Гинато, нарисовать её для меня. Он прислал мне картину прямо перед тем, как я получил свою Daytona SP3».
Вверху: Пьеро Феррари в своем офисе с портретом автомобиля 250 LM, вдохновившего его на создание Daytona SP3
Получив новую машину, Пьеро Феррари воспользовался возможностью провести тест-драйв на домашней трассе. «Фьорано стала хорошим крещением. Протестировать автомобиль в таких свободных и безопасных условиях было просто фантастикой. Теперь я поставил его обратно в гараж и думаю, что в будущем буду использовать его для важных случаев».