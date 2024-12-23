Вдохновленный Прошлым

Пьеро Феррари также хотел смотреть на это вдохновение и в своем кабинете, на картине, которая висит за его столом: «Когда я выбрал эту ливрею, я попросил своего друга художника, Энрико Гинато, нарисовать её для меня. Он прислал мне картину прямо перед тем, как я получил свою Daytona SP3».