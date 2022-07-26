Начальные этапы линии полностью автоматизированы, учитывая что машины поднимают шасси в нужное положение с помощью огромных «C-образных крюков». На этом этапе автомобили по существу разделены на верх и низ. Нижняя часть будет оснащена силовым агрегатом, поступающим с конвейера сборки двигателя, а верхняя часть оснащается электрооборудованием, после чего верхняя часть соединяется с нижней.

Далее следует тщательно продуманная серия этапов, от монтажа важных деталей экстерьера, таких как знаменитая эмблема Scudetto, до установки тяжелых, обтянутых кожей приборных панелей. Сложная задача, требующая направления вручную специализированного робота в небольшое пространство салона, осторожно устанавливая приборную панель, чтобы не повредить салон.

На большинстве этапов сборочной линии каждый высококвалифицированный специалист обеспечивает затяжку всех винтов и креплений и проверку качества перед переходом к следующему автомобилю.

Технологичные рулевые колеса и сиденья тщательно устанавливаются техническими специалистами с помощью специальных инструментов, для обеспечения правильной посадки, продолжается работа над экстерьером автомобиля, на бамперы крепятся датчики, устанавливаются передние и задние фары.

Тем временем, опытные рабочие, под ритмичный звук швейных машин, берут широкие полоски кожи, маркируют их, помечая дефектные участки, а затем переносят на раскройный станок, обеспечивая использование только лучших частей для обшивки салона автомобиля.

В конце линии готовый автомобиль величественно откатывается, готовый для прохождения тщательного тестирования и контроля качества. Затем, на следующий день, прибывают новые незавершённые машины, и танец начинается снова…



