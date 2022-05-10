За 75 лет инноваций завод в Маранелло призван поставлять одни из самых технологически совершенных машин, которые только есть в мире. Невзирая на сложность программного обеспечения, которое является неотъемлемой частью каждого нового «Гарцующего жеребца», одна вещь остается неизменной на протяжении трех четвертей века: Ferrari выпускаются в красном цвете.

На самом деле, вы можете заказать Ferrari практически любого цвета, который вы пожелаете. Инновации не обошли стороной и краски на водной основе, и теперь клиенты имеют практически безграничный выбор вариантов внешнего оформления автомобиля. И это без учета матового или глянцевого покрытия, а также того, что автомобиль может быть окрашен в несколько цветов.

Существует 21 этап прохождения Ferrari через покрасочный цех - от первоначальной поставки до полностью окрашенного автомобиля. Этот процесс становится ещё дольше, если клиент выбирает специальную ливрею).