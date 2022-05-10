За 75 лет инноваций завод в Маранелло призван поставлять одни из самых технологически совершенных машин, которые только есть в мире. Невзирая на сложность программного обеспечения, которое является неотъемлемой частью каждого нового «Гарцующего жеребца», одна вещь остается неизменной на протяжении трех четвертей века: Ferrari выпускаются в красном цвете.
На самом деле, вы можете заказать Ferrari практически любого цвета, который вы пожелаете. Инновации не обошли стороной и краски на водной основе, и теперь клиенты имеют практически безграничный выбор вариантов внешнего оформления автомобиля. И это без учета матового или глянцевого покрытия, а также того, что автомобиль может быть окрашен в несколько цветов.
Существует 21 этап прохождения Ferrari через покрасочный цех - от первоначальной поставки до полностью окрашенного автомобиля. Этот процесс становится ещё дольше, если клиент выбирает специальную ливрею).
Загляните в эксклюзивный покрасочный цех Маранелло
Работу начинают с тщательного обезжиривания для очистки поверхностей шасси, после чего его подготавливают к погружению в ёмкость для катафорезного грунтования для защиты от коррозии. После катафорезной обработки команда приступает к покраске: роботизированные устройства и люди, работая бок о бок, окрашивают 62 кузова в день.
Роботы играют неоценимую роль, но человеческий фактор является неотъемлемой частью производственного процесса. Например, внутреннее базовое покрытие наносится вручную в местах, недоступных для роботов, поскольку человеческий глаз может увидеть то, чего не видит робот.
Именно благодаря такой командной работе шасси может пройти через две автоматические станции и выйти полностью окрашенным за 22 минуты (по 11 минут на каждую станцию). Для одного красного Ferrari требуется 4 килограмма краски, объем которой зависит от цвета: металлизированной краски требуется чуть меньше, чем, например, чёрной. После покраски компьютер собирает данные с десяти-двенадцати отдельных точек автомобиля, чтобы обеспечить правильность цвета по всему шасси.
В процессе персонализации по-прежнему в значительной степени используется ремесленный подход. На кузове нет никаких наклеек; малярный скотч клеится для защиты окрашенных участков, затем краска наносится вручную. Это сложная работа. Ливреей будет покрыт весь автомобиль, часто состоящий из нескольких цветов и материалов, таких как углеродное волокно, и эта работа займет у команды около шести часов.
После окончания работ автомобили отправляются на склад, завершая таким образом уникальный заводской процесс, который по сути остается неизменным на протяжении 75 лет.