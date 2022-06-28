Не зря ведь философия работы на заводе - «ручная сборка, автоматическое управление». Другими словами, люди используют мастерство и концепцию создания двигателя, а компьютеры измеряют и анализируют данные, чтобы избежать ошибок. Роботы также играют важную роль, работая там, где требуется нескончаемое количество точных повторяющихся операций, таких как добавление смазки к компонентам двигателя.

Люди и их квалификация играют основополагающую роль при сборке двигателя. Двигатель - это сердце автомобиля. Настройка зажигания, фазеры распределительного вала, турбины, кинетическое движение и новые электродвигатели - это лишь часть сложностей, которые гарантируют тот факт, что Ferrari работает с максимально возможной производительностью и то, что невозможно создать полностью автоматизированный процесс, который мог бы учесть все нюансы без исключения.

Но как только двигатель будет полностью собран, останется только одна конечная станция, на которой могут работать только роботы: стенд для холодных испытаний, которые должен пройти каждый отдельный двигатель V8 Ferrari.

Холодные испытания - это по сути диагностический тест работающего двигателя без использования топлива, когда двигатель работает за счёт присоединения вала электродвигателя к коленчатому валу двигателя.

Цель состоит не в проверке производительности (для этого требуется сгорание топлива), а в том, чтобы убедиться, что каждый компонент двигателя работает в пределах, допустимых для Ferrari. Внутренние и внешние датчики измеряют тысячи параметров, прежде чем двигатель будет считаться способным пройти испытание.





Идеальное заключение философии цеха сборки двигателей: ручная сборка и автоматическое управление.

