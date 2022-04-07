Но определённо, темп стал быстрее, чем во времена Скальетти. Сборочная линия выпускает 62 автомобиля в день, которые разделены на модели V8 (а теперь V6 296 GTB) и V12. Каждый автомобиль проходит через 36 станций, на каждый этап отведено 16 минут, хотя в зависимости от размера цилиндра уровни автоматизации производственного процесса немного различаются.

Сварка кузова состоит из трёх основных этапов: Lastratura, Ferratura и Revisione. Первый этап включает в себя установку базового шасси и сварку конструктивных элементов боковых панелей и крыши. Второй этап начинается с проверки сварных швов и очистки всех поверхностей, затем устанавливаются подвижные части - двери и передний капот. Третий этап — это окончательный контроль качества. Автомобиль моют и помещают под специальное освещение для проверки допусков (например, для некоторых моделей зазор между дверью и боковой панелью может составлять всего 3,5 мм), а также для проверки эстетичности поверхностей после сварки.

Все автомобили на конвейере должны пройти эти три этапа, однако между процессами V8 и V12 существует большое различие, которое заключается в зоне, известной как OP40, где находятся четыре робота. В моделях V8 вся сборка задней боковой панели выполняется этими роботами, которые работают в два этажа, устанавливая требуемые детали в зависимости от шасси и затем приваривая их на место.

Процесс сварки моделей V12, наоборот, не автоматизирован. Сварка выполняется специалистами, от которых требуется высокоточное эстетическое мастерство, чем принципиально отличается от всех других сварочных работ, выполняемых в мастерской. Цель состоит в том, чтобы при креплении кузов создавал единую законченную конструкцию, а не выглядел как две соединенные между собой части.





И возможно, именно этот ручной подход является определяющим фактором ремесленной приверженности к сварке кузова, которая существует на протяжении многих поколений. Во времена Скальетти монотонный звук работы молотков сварщика и металлических сварочных прессов ознаменовал появление еще одного кумира Ferrari; сегодня имеет значение именно эстетическая работа, выполняемая вручную, а не роботом.

