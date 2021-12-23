Возможности практически безграничны. Различные материалы отделки, фактуры, лакокрасочные покрытия и цвета можно комбинировать, чтобы создать поистине уникальный автомобиль, который полностью отличается от любой другой машины на дороге.
Неудивительно, что это может быть довольно пугающей перспективой, поэтому, чтобы сопроводить своих клиентов на протяжении всего выбранного ими пути, Ferrari разделила «Tailor Made» на три коллекции: Scuderia, Classica, и Inedita.
«Tailor Made» — это гораздо больше, чем просто выбор расцветок, и Ferrari F8 Tributo был выбран, чтобы продемонстрировать, какого результата можно достичь
Жестких границ не предусмотрено, и клиенты могут выбирать элементы из разных коллекций, однако их использование в качестве отправных точек поможет им получить сбалансированный и гармоничный облик автомобиля.
При этом «Tailor Made» — это гораздо больше, чем просто выбор расцветок. Для того чтобы продемонстрировать, какого результата можно достичь, Ferrari создала собственную интерпретацию автомобиля «Tailor Made»: показанный здесь F8 Tributo.
Сердце F8 Tributo — 3,9-литровый двигатель V8 с двойным турбонаддувом, который удостаивался престижной премии International Engine of the Year (международная премия «Двигатель года») четыре года подряд. Для того чтобы воздать дань уважения этому уникальному достижению, двигатель послужил источником вдохновения для модификации автомобиля в рамках программы «Tailor Made»; она наиболее заметна в интерьере, как рассказывает Сильвия Кавалларо, руководитель отдела Colour & Trim компании Ferrari.
3,9-литровый двигатель V8 с двойным турбонаддувом послужил источником вдохновения для модификации автомобиля в рамках программы «Tailor Made»
«Окраска впускных коллекторов двигателя красного цвета с декоративной сеткой трещин перекликается с аналогичной фактурой красной кожи в кабине, — объясняет она. — Эта фактура была создана с помощью специально разработанного способа механической обработки под давлением; такой кожей обтянуты сиденья, карманы дверей, дверные скобы и нижняя часть приборной панели, из нее также изготовлены вставки напольных ковриков. Она дополнена черной кожей Nero и ковровым покрытием из алькантары».
Кресла тоже уникальны. Обычно персонализировать можно только боковые валики, но в этом особенном автомобиле мы также изменили вставки сидений, использовав ту же красную кожаную отделку и добавив лампасы. В продолжение гоночной темы цвет Grigio Nart и углеродное волокно придают поверхностям скорее матовую, чем глянцевую отделку.
По той же причине для экстерьера использована краска Rosso Corsa Opaco (матовая версия классического цвета Ferrari Racing Red), а крыша и оконные стойки окрашены в черный матовый цвет, а именно Nero DS 1250 Opaco.
Для экстерьера использована краска Rosso Corsa Opaco (матовая версия классического цвета Ferrari Racing Red)
Для того чтобы общий эффект не был слишком тяжелым, для легкосплавных ободьев выбран не черный цвет, а Grigio Corsa, что помогает привлекать внимание к их деталям, в то время как глянцевое углеродное волокно внешней отделки дополняет матовую версию, использованную в салоне.
Звучит сложно? К счастью, каждому клиенту, который назначает встречу в рамках программы «Tailor Made», предоставляются услуги двух дизайнеров: один из них рекомендует возможные варианты персонализации, а второй воплощает эти опции на компьютере в режиме реального времени. Многие заказчики Ferrari любят посещать штаб-квартиру и духовный центр компании в Маранелло, однако филиалы «Tailor Made» также работают в Нью-Йорке и Шанхае.
Этот демократичный аспект программы «Tailor Made» также отражается в моделях Ferrari, выбранных для модификации. В то время как автомобили ограниченных серий, например Monza SP1 и SP2, являются очевидными кандидатами для дальнейшей персонализации, каждый из автомобилей текущего модельного ряда Ferrari может тоже поучаствовать в программе «Tailor Made», а владельцы машин изъявляют желание персонализировать совершенно разные модели. Это эксклюзивный клуб, который при этом открыт для каждого.