Жестких границ не предусмотрено, и клиенты могут выбирать элементы из разных коллекций, однако их использование в качестве отправных точек поможет им получить сбалансированный и гармоничный облик автомобиля.

При этом «Tailor Made» — это гораздо больше, чем просто выбор расцветок. Для того чтобы продемонстрировать, какого результата можно достичь, Ferrari создала собственную интерпретацию автомобиля «Tailor Made»: показанный здесь F8 Tributo.

Сердце F8 Tributo — 3,9-литровый двигатель V8 с двойным турбонаддувом, который удостаивался престижной премии International Engine of the Year (международная премия «Двигатель года») четыре года подряд. Для того чтобы воздать дань уважения этому уникальному достижению, двигатель послужил источником вдохновения для модификации автомобиля в рамках программы «Tailor Made»; она наиболее заметна в интерьере, как рассказывает Сильвия Кавалларо, руководитель отдела Colour & Trim компании Ferrari.