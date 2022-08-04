Креативный персонал программы всегда находится в поиске контента, который может быть включен в их обширное предложение. Именно так началось сотрудничество между Центром стиля в Маранелло и Cool Hunting, онлайн-журналом о стиле жизни, созданным 19 лет назад и посвященным творчеству и инновациям в области искусства, дизайна и технологий.

Главный дизайнер Ferrari Флавио Мандзони назвал проект «слиянием нашего бренда с опытом традиционного японского мастерства, идею которого они сумели воплотить в автомобиле».

Все началось в Нью-Йорке со встречи в выставочном зале Ferrari Tailor Made на Манхэттене в 2019 году, сразу после запуска модели Ferrari Roma. Эван Оренстен и Джош Рубин, исполнительный редактор и исполнительный креативный директор журнала Cool Hunting соответственно, только что вернулись из исследовательской поездки в Японию, где они сумели открыть для себя традиционные ремесла и ремесленные методы производства, передаваемые из поколения в поколение.