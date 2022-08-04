Ferrari — это всегда что-то очень особенное. Но этот автомобиль может стать уникальным творением, отражающим личность и подчёркивающим индивидуальность своего владельца, часто добавляя большую ценность благодаря своей эксклюзивности. Эти преимущества обеспечиваются программой Tailor Made, которая предлагает клиентам Ferrari почти безграничные возможности персонализации своих автомобилей.
Посмотрите на мастерство, которое делает этот Ferrari Roma уникальным
Креативный персонал программы всегда находится в поиске контента, который может быть включен в их обширное предложение. Именно так началось сотрудничество между Центром стиля в Маранелло и Cool Hunting, онлайн-журналом о стиле жизни, созданным 19 лет назад и посвященным творчеству и инновациям в области искусства, дизайна и технологий.
Главный дизайнер Ferrari Флавио Мандзони назвал проект «слиянием нашего бренда с опытом традиционного японского мастерства, идею которого они сумели воплотить в автомобиле».
Все началось в Нью-Йорке со встречи в выставочном зале Ferrari Tailor Made на Манхэттене в 2019 году, сразу после запуска модели Ferrari Roma. Эван Оренстен и Джош Рубин, исполнительный редактор и исполнительный креативный директор журнала Cool Hunting соответственно, только что вернулись из исследовательской поездки в Японию, где они сумели открыть для себя традиционные ремесла и ремесленные методы производства, передаваемые из поколения в поколение.
Медные детали окантовки кулисы переключения передач; деталь символа Kamon на защитной пластине; деталь модифицированного символа Kamon; крупный план одного из колесных дисков из матовой меди
Они пришли на встречу в Манхэттене с несколькими образцами уникальных материалов. Возникла идея применить эти материалы, используя опыт Ferrari, и превратить их в элементы, отвечающие требованиям долговечности и функциональности, которые предъявляются к современному высокопроизводительному автомобилю, сохранив при этом всю их культурную привлекательность.
Основатели журнала Cool Hunting ухватились за эту возможность. Затем они встретились с самим Флавио Мандзони и руководителем отдела Colour & Trim Сильвией Кавалларо, которая возглавляет также направления Range, Tailor Made и One-Offs.
Оренстен объясняет: «Мы хотели разработать весь дизайн так, чтобы сделать что-то действительно особенное, и благодаря им это стало возможным. Мы эффективно использовали контакты, установленные с мастерами, с которыми мы познакомились в Японии, и хотели поделиться своим опытом».
Ключевым выражением этого опыта является индиго — краситель, полученный путем ферментации растения, повсеместно распространенного в японской культуре. Его выращивают в основном в японском регионе Токусима.
Крыша кабины соткана и расписана вручную полосами из кожи высшего качества
«Все начинается с синего индиго, — говорит Мандзони. — Лейтмотив проекта в том, чтобы запечатлеть красоту автомобиля Roma и улучшить его форму. Это автомобиль, состоящий из основных объемов, форма которых оживает благодаря отражению цвета». Кавалларо объясняет характеристики краски для внешней поверхности под названием Indigo Metal: «Она содержит очень мелкие частицы алюминия, которые придают ей блестящий вид, а в качестве цветовой точки используется индиго». Этот оттенок выглядит очень естественно и свежо, он не такой холодный, как другие оттенки синего цвета. Матовые медные колесные диски подчеркивают блеск поверхности кузова, создавая гармоничный контраст, который повторяется во всем дизайне.
Мандзони, в свою очередь, рассказал о том, как он был поражен вакуумной чайной банкой Kaikado, которую два креативщика привезли из Киото в качестве идеи для изготовления медных элементов автомобиля, в частности, окантовки кулисы переключения передач. Традиционная обработка меди заключается в том, что при длительном обращении поверхность приобретает патину уникального цвета, которая в случае механизма переключения передач защищена прозрачной отделкой.
В отличие от обычного проекта Tailor Made, данный автомобиль не имеет конкретного владельца. «Этот экземпляр является многогранным выражением нашего с Эваном видения, — говорит Рубин. «Мы сыграли роль клиента, несмотря на то, что нам не дадут ключи!» — шутит он. Излишне говорить, что ключ от машины сам по себе является изысканным и эксклюзивным предметом.