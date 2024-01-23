Невероятные Гаражи с Томасом Кабреризо

Предприниматель в сфере недвижимости из Майами Томас Кабреризо говорит, что его идея и идея его отца заключалась в том, чтобы в своей коллекции «Гарцующих жеребцов», которая включает в себя такие культовые модели, как F40 Competizione, спортивный прототип 333 SP и FXX Evo, отдать приоритет моделям ограниченного выпуска, а в последнее время, гоночным моделям. Их площадка для автомобилей служит одновременно галереей и местом, где семья собирается вместе и наслаждается вкусными блюдами на крыше, приготовленными их семейным шеф-поваром.