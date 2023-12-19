Невероятные Гаражи со Swizz Beatz

Культовый Razor House, спроектированный Уоллесом Каннингемом, является домом продюсера, диджея, рэпера и автора песен, известного под сценическим именем Swizz Beatz. Музыкант считает, что обстановка дома на побережье Калифорнии служит идеальным фоном для его коллекции Ferrari, которая включает в себя автомобили Monza SP1 и SP2. «Моя цель состоит в том, чтобы иметь все модели SP», — говорит Битц, добавляя, что он видел много коллекций, но лишь немногие коллекционеры «в действительности коллекционируют как положено».