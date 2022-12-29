Длинный заезд

Ле-Ман - это место, где марка Ferrari создала свою международную репутацию. После победы в 1949 году она была принята в премьер-лигу спортивных автомобилей.





Были и более ранние победы новой даровитой компании Энцо Феррари, выпускающей гоночные болиды. Всего через год после того, как первый Ferrari покинул новый завод в Маранелло в 1947 году, автомобили «Гарцующего жеребца» выиграли гонку Targa Florio, проводимую на Сицилии и Mille Miglia – сложнейшую 1000-мильную шоссейную гонку от Брешии до Рима и обратно. Это были гонки на элитных спортивных автомобилях, даром что участники были в подавляющем большинстве итальянцами.





Гонка же в Ле-Мане была по-настоящему интернациональной, собрав лучшие команды не только из Италии, но также из Франции, Германии и Великобритании. Позже за славой погонятся американцы и японцы (и достигнут её).



