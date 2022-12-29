Длинный заезд

Ле-Ман - это место, где марка Ferrari создала свою международную репутацию. После победы в 1949 году она была принята в премьер-лигу спортивных автомобилей.
Были и более ранние победы новой даровитой компании Энцо Феррари, выпускающей гоночные болиды. Всего через год после того, как первый Ferrari покинул новый завод в Маранелло в 1947 году, автомобили «Гарцующего жеребца» выиграли гонку Targa Florio, проводимую на Сицилии и Mille Miglia – сложнейшую 1000-мильную шоссейную гонку от Брешии до Рима и обратно. Это были гонки на элитных спортивных автомобилях, даром что участники были в подавляющем большинстве итальянцами.
Гонка же в Ле-Мане была по-настоящему интернациональной, собрав лучшие команды не только из Италии, но также из Франции, Германии и Великобритании. Позже за славой погонятся американцы и японцы (и достигнут её).
Посмотрите историю успеха Ferrari в Ле-Мане и узнайте о ее долгожданном возвращении в следующем году
Тогда, как и сейчас, это была величайшая в мире гонка спортивных автомобилей: круглосуточный скоростной марафон на изнурительной трассе, включающей знаменитую длинную прямую, где в настоящее время скорость автомобилей обычно превышает 320 км/ч. В 1949 году победивший Ferrari преодолел за сутки ошеломительные 3178 км. (В прошлом году победитель преодолел дистанцию в 5177 км со средней скоростью 215 км/ч). Суровые условия 24-часовой гонки оказали неоценимую помощь при разработке автомобилей, особенно в плане силовых агрегатов, тормозов и шин.
Старейшей в мире гонке на спортивных автомобилях на выносливость в Ле Мане в следующем году исполнится 100 лет. Наряду с Гран-При Монако и Indianapolis 500, это, вероятно, самая известная автогонка в мире.
Чемпионат 1949 года стал первой послевоенной гонкой в Ле-Мане. Трасса была тщательно восстановлена после массированных бомбардировок (во время войны Люфтваффе использовали ее в качестве взлетно-посадочной полосы). Дальняя часть поля все еще была закрыта из-за опасности наткнуться на мины.
Луиджи Кинетти поднимает клетчатый флаг в Ле-Мане в 1949 году, знаменуя этим как первую победу Ferrari так и первую победу автомобиля с двигателем V12
Заявки поступили в основном от известных французских и британских марок. Стартовали два Ferrari 166MM. Это были небольшие по своей конструкции автомобили для потенциального победителя Ле-Мана, необычным был и двигатель: V12 небольшого объема (всего 2,0 л), в то время как соперники обычно использовали более мощные четырех- или шестицилиндровые двигатели.
Вскоре после наступления темноты Ferrari, которой управлял Луиджи Кинетти, вырвалась вперед. Гонщик не упустил свою возможность. Ближе к концу дистанции Кинетти сбросил скорость из-за проскальзывающего сцепления, но все же одержал победу с преимуществом в один круг. Он героически управлял автомобилем почти 23 из 24 часов. Партнер по команде Питер Митчелл-Томсон, более известный как Лорд Селсдон, почувствовал себя плохо и провёл за рулем всего 1 час 12 минут.
Победоносная модель 166 MM Barchetta стала первым автомобилем с двигателем V12, выигравшим гонку в Ле-Мане. Её 2-литровый двигатель имел наименьшую мощность среди всех победителей Ле-Мана, и этот рекорд сохранялся до 2015 года.
Фил Хилл мчится по трассе Ле-Мана в 1961 году на своем 250 TR на пути к своей второй победе за Ferrari
Это была первая из девяти побед Ferrari в Ле-Мане. В течение двух предстоящих десятилетий она станет самой успешной гонкой Ferrari. Победы последовали в 1954 и в 1958 годах, а затем шесть побед подряд с 1960 по 1965 год. Среди них были героические заезды будущего чемпиона мира Фила Хилла, который в 1958 году в ужасных условиях довел свой 250 TR (Testa Rossa) до победы, а четырьмя годами ранее Хосе Фройлан Гонсалес за рулем 375 Plus едва не опередил новые высоко оцениваемые Jaguar D-type. Последняя победа в 1965 году также была особенной: Йохен Риндт и Мастен Грегори обошли новые высокобюджетные Ford GT40 на своих п��актически немыслимых (и полностью превосходящих по мощности) 250 LM.
Теперь, спустя 50 лет после последнего участия в Ле-Мане, Ferrari готовится вернуться на вершину спорта с новым гиперкаром 499P, изображенным здесь на Finali Mondiali 2022 года
Теперь, спустя 50 лет после того, как Скудерия Феррари в последний раз участвовала в Ле-Мане (когда в 1973 году 312P финишировал вторым), «Гарцующий жеребец» вернулся. С тех пор Ferrari регулярно участвуют в гонках на трассе в Сарте, часто одерживая победы в классе. Действительно, только в прошлом году автомобиль Ferrari 488 GTE победил в классе GTE Pro.
Однако в следующем году новый потрясающий 499P Ferrari будет бороться за полную победу. Он выступает в элитном классе LMH (гиперкар Ле-Мана) в чемпионате мира по гонкам на выносливость, включая Ле-Ман, и использует авангардный гибридный электрический силовой агрегат: среднеразмерный двигатель на базе V6 296 GT3 с двойным турбонаддувом и передним электродвигателем. Полная мощность - 680 л.с.
Футуристический автомобиль, своего рода испытательный стенд для новых технологий Ferrari. Тем не менее, он пропитан наследием, включая цветовую гамму 50-летней модели 312P и выдающийся рекорд Ле-Мана, восходящий к знаменитой победе 73 года тому назад.