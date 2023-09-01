Шарль и Карлос в Ferrari Store

Огромное скопление людей из-за Шарля Леклера и Карлоса Сайнса в Ferrari Store в Милане. Вечером 30 августа, за несколько дней до ожидаемого Гран-при Монцы, два гонщика команды Скудерии встретились в центре города с болельщиками и любителями гонок. Также была возможность полюбоваться выставкой некоторых культовых костюмов, которые носили великие бывшие и современные гонщики Ferrari: от гоночных костюмов Фелипе Масса и Фернандо Алонсо до желтого костюма Леклера, который он использовал в прошлом году в Монце в честь празднования 75-летия «Гарцующего жеребца».

