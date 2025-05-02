Автомобили
12Cilindri Завоёвывает Золото
«В очередной раз Ferrari чудесным образом удалось создать форму, которая одновременно волнует и вселяет уверенность». Так заявила судейская коллегия премии iF Design Awards, когда не так давно Ferrari 12Cilindri и спайдер 12Cilindri получили заветную золотую награду iF Design Award Gold в Берлине - шестую подобную награду для Ferrari за последние девять лет.
Эта премия, учреждённая в 1953 году компанией iF International Forum Design GmbH, является одной из самых престижных наград в области дизайна. Радиоприемник и проигрыватель пластинок Braun SK 4 стал одним из первых победителей, пионером минималистского дизайна, чье влияние сохраняется в технологических продуктах и по сей день.
В этом году независимое экспертное жюри, состоящее из 131 человека, оценило более 10 500 работ в категориях, открытых для всего: от самолетов до архитектуры. Все они оценивались по пяти критериям. Наибольшее внимание уделялось форме и дифференциации, остальное приходилось на идею, устойчивость и функции.
На церемонии, состоявшейся 28 апреля в Берлине, было вручено 75 золотых наград, присуждаемых исключительно за величайшие инновации и совершенство дизайна, который, по мнению судей, указывает на будущие тенденции. Модели Ferrari 12Cilindri и спайдер 12Cilindri были единственными автомобилями в списке.
Комментируя новейшие модели с передне-средним расположением двигателя V12 от «Гарцующего жеребца», члены жюри отметили: «Ferrari всегда олицетворяли собой максимальное выражение автомобиля, и 12Cilindri - не исключение. Дизайн этого автомобиля напоминает Ferrari 1950-х и 60-х годов, но при этом он бесспорно современен, начиная с продвинутой аэродинамики и заканчивая оригинальным использованием графических элементов, украшающих его трёхмерные поверхности».
На той же церемонии новый суперкар Ferrari F80 был удостоен награды iF Design Award - свидетельства творческого видения главного дизайнера Ferrari Флавио Манцони и его команды из Центра дизайна Ferrari, разработавших дизайн моделей F80 и 12Cilindri.
Благодаря этим победам общее количество наград iF Design Awards, завоёванных Ferrari, шесть из которых - золотые, достигло впечатляющих 28 призов. Эта победа ставит «Гарцующего жеребца» в один ряд с прорывными технологическими разработками, радикальными транспортными решениями и даже с одним из самых стильных велосипедных звонков, которые когда-либо видел мир.