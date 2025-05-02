12Cilindri Завоёвывает Золото

«В очередной раз Ferrari чудесным образом удалось создать форму, которая одновременно волнует и вселяет уверенность». Так заявила судейская коллегия премии iF Design Awards, когда не так давно Ferrari 12Cilindri и спайдер 12Cilindri получили заветную золотую награду iF Design Award Gold в Берлине - шестую подобную награду для Ferrari за последние девять лет.

Эта премия, учреждённая в 1953 году компанией iF International Forum Design GmbH, является одной из самых престижных наград в области дизайна. Радиоприемник и проигрыватель пластинок Braun SK 4 стал одним из первых победителей, пионером минималистского дизайна, чье влияние сохраняется в технологических продуктах и по сей день.