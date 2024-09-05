Гибридные гиперкары

Компания Ferrari одной из первых осознала, что использование бензинового и электрического двигателя имеет еще одно преимущество. Наличие двух двигателей вместо одного также обеспечивает большую мощность, повышенную производительность и превосходную управляемость.
На первом гибридном автомобиле Ferrari, культовом LaFerrari 2013 года выпуска, электродвигатель мощностью 163 HP дополнял ревущий 800-кубовый двигатель V12, обеспечивая в общей сложности мощность в 960 HP. Это был самый мощный и самый быстрый дорожный Ferrari на тот момент (максимальная скорость 350 км/ч, разгон от 0 до 200 км/ч за 6,9 секунды).
Оба двигателя слаженно работают вместе. В инновационном Ferrari LaFerrari огромный крутящий момент электродвигателя на низких оборотах повышает тягу и улучшает реакцию дроссельной заслонки. Это также означало, что двигатель V12 можно было настроить на дополнительную мощность и увеличить обороты. Это был самый мощный атмосферный двигатель, использовавшийся на дорожных автомобилях Ferrari, и он мог развивать скорость до 9250 оборотов в минуту.
Как это часто бывает у Ferrari, гибридная система KERS была инновацией Формулы-1, адаптированной для дорог общего пользования. Ferrari была одной из первых команд Формулы-1, использовавших эту систему, и первой, кто выиграл Гран-при благодаря использованию системы KERS: Кими Райкконен выиграл Гран-при Бельгии 2009 года на болиде Формулы-1 F60, на знаменитой скоростной трассе Спа. К 2011 году система получила широкое распространение в Формуле-1.
KERS (система рекуперации кинетической энергии) использует кинетическую энергию автомобиля при торможении и сохраняет ее для питания электродвигателя, чтобы увеличить производительность. Более сложная версия, которая теперь известна как ERS, или система рекуперации энергии, по-прежнему используется в Формуле-1 и в гонках спортивных автомобилей высшего уровня, в том числе на болиде Ferrari 499P, дважды побеждавшем в Ле-Мане.
Федерация FIA, руководящий орган мирового автоспорта, особенно заинтересована в гибридных автомобилях. По мере того как дорожные автомобили становятся все более электрифицированными, разработка гибридных автомобилей в Формуле-1 и гонках спортивных автомобилей становится полезным испытательным полигоном. Это главная причина, почему так много автопроизводителей сейчас участвуют в элитном автоспорте, причём их число продолжает расти. Автоспорт уже давно помогает совершенствовать дорожные автомобили.
Следующий гибридный автомобиль Ferrari использовал другую систему. Модели SF90 Stradale и Spider демонстрируют гибридную технологию подключаемых модулей и они стали первыми моделями Ferrari, которые частично питались от розетки, то есть от электричества из сети.
Система плагин и более емкая аккумуляторная батарея позволяют накапливать больше электроэнергии, увеличивая мощность электродвигателя. Это также означает, что спортивный автомобиль Ferrari может проехать небольшое расстояние (25 км) на бесшумном, экологически чистом электроприводе - первый в истории Ferrari, сделавший это.
Автомобиль SF90 стал первым дорожным Ferrari, чья суммарная мощность достигла 1000 л.с. - 780 л.с. от турбомотора V8 и 220 л.с. от трех электромоторов (два на передней оси и один на задней, между двигателем V8 и восьмиступенчатой коробкой передач с двойным сцеплением). По умолчанию в гибридном режиме автомобиль использует как бензин, так и электричество, автоматически и плавно переключаясь между ними, оптимизируя эффективность. В самом быстром режиме Qualify оба двигателя работают вместе, максимально используя свой потенциал и обеспечивая невероятную суммарную мощность в 1000 л.с. Неудивительно, что автомобиль SF90 является одним из самых быстрых и потрясающих спортивных автомобилей, когда-либо созданных.
В общем, Ferrari использует гибридные технологии, чтобы увеличить производительность и обеспечить ещё большее удовольствие от вождения. Но есть и ещё одно преимущество. Помимо бесшумного и экологически чистого режима eDrive, автомобиль SF90 Stradale отличается экономичным расходом топлива. Теперь к нему присоединился плагин-гибрид 296 GTB (и спайдер 296 GTS), способный развивать мощность до 830 л.с.
Конечно, как гласит ещё одна поговорка, технологии не стоят на месте, и это, безусловно, относится к Ferrari. Новейший гибридный автомобиль «Гарцующего жеребца» SF90 XX, максимальная мощность которого преодолела барьер в 1000 л.с. и составляет 1030 л.с., является самым мощным дорожным автомобилем Ferrari в истории.