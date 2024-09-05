Гибридные гиперкары

Компания Ferrari одной из первых осознала, что использование бензинового и электрического двигателя имеет еще одно преимущество. Наличие двух двигателей вместо одного также обеспечивает большую мощность, повышенную производительность и превосходную управляемость.

На первом гибридном автомобиле Ferrari, культовом LaFerrari 2013 года выпуска, электродвигатель мощностью 163 HP дополнял ревущий 800-кубовый двигатель V12, обеспечивая в общей сложности мощность в 960 HP. Это был самый мощный и самый быстрый дорожный Ferrari на тот момент (максимальная скорость 350 км/ч, разгон от 0 до 200 км/ч за 6,9 секунды).