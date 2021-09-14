В отличие от LaFerrari с постоянно работающей системой KERS, в моделях SF90 Stradale и 296 GTB используется подключаемая гибридная технология, которая обеспечивает эти автомобили 25-километровым запасом хода на чистом электричестве. Но самое интересное начинается тогда, когда электричество объединяется с внутренним сгоранием.





V-образная «восьмерка» SF90, первого гибридного Ferrari с подзарядкой от электросети, работает в связке не с одним, а с тремя электромоторами, два из которых независимы и расположены на передней оси, а третий — сзади, между двигателем и коробкой передач.





Даже без помощи электричества устанавливаемый на SF90 турбированный V8 представляет собой совершенное произведение инженерной мысли. Его 780 лошадиных сил являются самой высокой выходной мощностью среди всех 8-цилиндровых двигателей в истории Ferrari. Три аккумуляторные батареи обеспечивают дополнительные 220 л.с., и, если добавить к ним V8, то уже 1000 л.с. будут разгонять SF90 с нуля до 100 км/ч за 2,5 секунды и далее до 339 км/ч.