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Гибридная технология Ferrari позволила создать несколько самых быстрых и инновационных серийных спорткаров, которые когда-либо видел свет, — от LaFerrari до 296 GTB
Текст: Росс Браун
Видео: Оливер Макинтайр

Рассвет гибридного привода в автогонках пришел с появлением системы рекуперации кинетической энергии (KERS), полностью введенной в Формулу-1 в сезоне 2009 года.

Идея оказалась сложной для своего времени, и поначалу, за возможность использовать электричество для своих проверенных и хорошо зарекомендовавших себя гоночных силовых агрегатов ухватились лишь четыре команды: McLaren, Renault, BMW и, наконец, Ferrari.
Для Скудерии результаты не заставили себя ждать, и Кими Райкконен стал первым, кто выиграл гонку на болиде с оборудованием KERS, когда его Ferrari пересекла финишную черту на Гран-при Бельгии в том же году.

От передовых технологий Формулы-1 до инновационных интегрированных силовых установок: гибридные технологии Ferrari выводят разгон на новый уровень

Несмотря на свой младенческий возраст, система KERS показала, что электричество будет играть важную роль в успехе Ferrari, и всего четыре года спустя, на Женевском автосалоне в 2013 году, Ferrari представила LaFerrari, самый мощный серийный спорткар, который когда-либо был создан.

Сочетающий двигатель V12 с отсечкой на 9250 об/мин и систему HY-KERS, пришедшую из Формулы-1, этот 963-сильный дорожный автомобиль ограниченной серии был невероятно быстрым, достигая с места отметку 200 км/ч за 6,9 секунд и продолжая ускоряться вплоть до 350 км/ч. Ставка на электричество оказалась верной, и LaFerrari открыл двери для следующего поколения гибридных спорткаров Ferrari: SF90 Stradale и 296 GTB.

Сочетание двигателя V12 с системой HY-KERS, позаимствованной из Формулы-1, делает LaFerrari самым быстрым серийным спорткаром, когда-либо созданным Ferrari

В отличие от LaFerrari с постоянно работающей системой KERS, в моделях SF90 Stradale и 296 GTB используется подключаемая гибридная технология, которая обеспечивает эти автомобили 25-километровым запасом хода на чистом электричестве. Но самое интересное начинается тогда, когда электричество объединяется с внутренним сгоранием.

V-образная «восьмерка» SF90, первого гибридного Ferrari с подзарядкой от электросети, работает в связке не с одним, а с тремя электромоторами, два из которых независимы и расположены на передней оси, а третий — сзади, между двигателем и коробкой передач. 

Даже без помощи электричества устанавливаемый на SF90 турбированный V8 представляет собой совершенное произведение инженерной мысли. Его 780 лошадиных сил являются самой высокой выходной мощностью среди всех 8-цилиндровых двигателей в истории Ferrari. Три аккумуляторные батареи обеспечивают дополнительные 220 л.с., и, если добавить к ним V8, то уже 1000 л.с. будут разгонять SF90 с нуля до 100 км/ч за 2,5 секунды и далее до 339 км/ч. 

Первый спорткар Ferrari с PHEV на заднем приводе: турбо-V6 интегрирован с задним электромотором, развивающим 830 л.с.

Но если гибридная технология SF90, как и у его предшественника LaFerrari, нацелена на пиковую производительность, то 296 GTB, представленный этим летом, ориентирован на чистые эмоции. Четкая связь между дорожным спорткаром и гоночным бэкграундом Ferrari прослеживается в двигателе V6 с турбонаддувом: именно турбированный V6 позволил шасси 126 C2 выиграть чемпионат мира Формулы-1 в 1982 году, а гибридная архитектура V6 с турбонаддувом стала стандартной для всех болидов Формулы 1 с 2014 года. 


Но в этот раз речь идет о первом дорожном спорткаре Ferrari с PHEV на заднем приводе: в новом автомобиле турбированный V6 объединен с задним электромотором. В сочетании с мгновенным электрическим ускорением двигатель выдает 830 л.с., что обеспечивает разгон до сотни за 2,9 секунды и максимальную скорость 330 км/ч. 

Первый в истории Ferrari спорткар с системой PHEV: турбированная «восьмерка», установленная на SF90, работает в связке не с одним, а с тремя  электромоторами, что дает в совокупности 1000 л.с.

Стоит отметить, что в такие моменты по своему звучанию V6 полностью воспроизводит V12. Мгновенное ускорение в сочетании со звуком V12 наделяют эту короткобазную берлинетту запредельными возможностями и доставляют максимум эмоций от вождения.


От передовых технологий формульных трасс до инновационных интегрированных силовых агрегатов дорожных спорткаров, все говорит об одном: гибридные технологии Ferrari всегда будут быстрыми. Очень быстрыми. 