От передовых технологий Формулы-1 до инновационных интегрированных силовых установок: гибридные технологии Ferrari выводят разгон на новый уровень
Несмотря на свой младенческий возраст, система KERS показала, что электричество будет играть важную роль в успехе Ferrari, и всего четыре года спустя, на Женевском автосалоне в 2013 году, Ferrari представила LaFerrari, самый мощный серийный спорткар, который когда-либо был создан.
Сочетающий двигатель V12 с отсечкой на 9250 об/мин и систему HY-KERS, пришедшую из Формулы-1, этот 963-сильный дорожный автомобиль ограниченной серии был невероятно быстрым, достигая с места отметку 200 км/ч за 6,9 секунд и продолжая ускоряться вплоть до 350 км/ч. Ставка на электричество оказалась верной, и LaFerrari открыл двери для следующего поколения гибридных спорткаров Ferrari: SF90 Stradale и 296 GTB.
Сочетание двигателя V12 с системой
HY-KERS, позаимствованной из Формулы-1, делает LaFerrari самым быстрым серийным
спорткаром, когда-либо созданным Ferrari
Первый спорткар Ferrari с PHEV на заднем приводе: турбо-V6 интегрирован с задним электромотором, развивающим 830 л.с.
Но если гибридная технология SF90, как и у его предшественника LaFerrari, нацелена на пиковую производительность, то 296 GTB, представленный этим летом, ориентирован на чистые эмоции. Четкая связь между дорожным спорткаром и гоночным бэкграундом Ferrari прослеживается в двигателе V6 с турбонаддувом: именно турбированный V6 позволил шасси 126 C2 выиграть чемпионат мира Формулы-1 в 1982 году, а гибридная архитектура V6 с турбонаддувом стала стандартной для всех болидов Формулы 1 с 2014 года.
Но в этот раз речь идет о первом дорожном спорткаре Ferrari с PHEV на заднем приводе: в новом автомобиле турбированный V6 объединен с задним электромотором. В сочетании с мгновенным электрическим ускорением двигатель выдает 830 л.с., что обеспечивает разгон до сотни за 2,9 секунды и максимальную скорость 330 км/ч.
Первый в истории Ferrari спорткар с системой PHEV: турбированная «восьмерка», установленная на SF90, работает в связке не с одним, а с тремя электромоторами, что дает в совокупности 1000 л.с.
Стоит отметить, что в такие моменты по своему звучанию V6 полностью воспроизводит V12. Мгновенное ускорение в сочетании со звуком V12 наделяют эту короткобазную берлинетту запредельными возможностями и доставляют максимум эмоций от вождения.
От передовых технологий формульных трасс до инновационных интегрированных силовых агрегатов дорожных спорткаров, все говорит об одном: гибридные технологии Ferrari всегда будут быстрыми. Очень быстрыми.