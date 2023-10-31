Венгерская Рапсодия

Всего будет выпущено пять Ferrari 296 GTB Assetto Fiorano в этой специальной конфигурации, объединяющей историю, инновации и эксклюзивность, чтобы отдать дань уважения одному из самых успешных автомобилей марки в Гран-при в 2023 году. Это гармоничное и энергичное сочетание былой славы, современного видения и новейших технологий силовых агрегатов. Как и одноместный F2004, этот автомобиль со средним расположением двигателя является последним словом техники, рожденным в Маранелло. Автомобиль ателье Ferrari не просто рассказывает историю культового автомобиля, он оживляет его. Это ода неустанному стремлению компании Ferrari к производительности, которая гарантирует, что наследие этой славной главы в истории Скудерии Феррари останется таким же ярким, как и прежде.

Первый из пяти автомобилей был представлен в Будапеште перед избранной группой страстных поклонников Ferrari и в присутствии руководителя команды Скудерии Феррари Фредерика Вассёра. Примечательно, что доминирующая победа Ferrari 19 лет назад совпала с открытием семьей Липпи первого дилерского центра Ferrari в столице Венгрии. Все пять автомобилей предварительно проданы венгерским клиентам.