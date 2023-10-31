Венгерская Рапсодия

Скудерия Феррари одержала одну из своих самых ярких побед на Гран-при Венгрии 2004 года, обеспечив одновременно шестой подряд титул чемпиона мира среди конструкторов. Красные машины стартовали со счетом 1–2 на стартовой решетке, финишировали первой и второй в гонке и на 40 секунд опередили гонщика, занявшего третье место. Скудерия также показала лучший результат в гонке. Сегодня заслуживающий доверия автомобиль F2004, украшен специальной ливреей благодаря ателье Ferrari.
Посмотрите фильм о Гран-при-трибьют Венгрии 296 GTB Assetto Fiorano
Всего будет выпущено пять Ferrari 296 GTB Assetto Fiorano в этой специальной конфигурации, объединяющей историю, инновации и эксклюзивность, чтобы отдать дань уважения одному из самых успешных автомобилей марки в Гран-при в 2023 году. Это гармоничное и энергичное сочетание былой славы, современного видения и новейших технологий силовых агрегатов. Как и одноместный F2004, этот автомобиль со средним расположением двигателя является последним словом техники, рожденным в Маранелло. Автомобиль ателье Ferrari не просто рассказывает историю культового автомобиля, он оживляет его. Это ода неустанному стремлению компании Ferrari к производительности, которая гарантирует, что наследие этой славной главы в истории Скудерии Феррари останется таким же ярким, как и прежде.
Первый из пяти автомобилей был представлен в Будапеште перед избранной группой страстных поклонников Ferrari и в присутствии руководителя команды Скудерии Феррари Фредерика Вассёра. Примечательно, что доминирующая победа Ferrari 19 лет назад совпала с открытием семьей Липпи первого дилерского центра Ferrari в столице Венгрии. Все пять автомобилей предварительно проданы венгерским клиентам.
Модель 296 GTB, созданная в ателье Ferrari, окрашена в тот же красно-белый оттенок, что и автомобиль F2004 F1
Происхождение автомобиля видно по номеру 1 на его носовом обтекателе. Гоночный номер выполнен оригинальным шрифтом белого цвета Bianco King, как это было на F2004. Обратите также внимание на такой же оттенок Rosso Формулы-1 (трехслойный красный металлик) и детали цвета Bianco King спереди, сзади, на верху кабины пилота и внизу по бокам. Этот автомобиль является результатом эмоционального сотрудничества между Ателье Ferrari, производственным подразделением и командой Формулы-1.
Такая уникальная спецификация - это больше, чем то, что снаружи. Модель 296 GTB Assetto Fiorano была сконфигурирована для гоночной трассы, оснащена специальными гоночными амортизаторами Multimatic GT и оптимизированным передним спойлером из углеродного волокна с высокой прижимной силой. На сиденьях водителя и пассажира установлены четырехточечные ремни безопасности с логотипом Ferrari, а на обоих подголовниках вышиты контуры трассы Хунгароринг и венгерский флаг.
Мощное напоминание о доминировании Ferrari в гонках Гран-при в первые годы этого тысячелетия, 296 GTB Assetto Fiorano, отдающий дань уважения F2004, также является перспективным суперкаром, отражающим не только суть спортивного наследия Ferrari, но и абсолютный авангард науки и техники, создавая душевную берлинетту, преодолевающую время.