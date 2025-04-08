Страсть
«Горячие» модели в миниатюре
История компаний Hot Wheels и Ferrari началась в 1969 году, когда производитель моделей автомобилей, принадлежащий корпорации Mattel, воссоздал модель болида 312 P в дань уважения последнему прототипу Ле-Мана Ferrari до победы суперкара 499P в 2023 и 24 годах. По сей день эта модель остаётся настоящим предметом коллекционирования.
Теперь, впервые за более чем десять лет, компании Ferrari и Hot Wheels воссоединяются, чтобы выпустить коллекцию знаковых спортивных и гоночных автомобилей Ferrari, среди которых и отлитая под давлением Ferrari 499P Modificata ограниченной серии.
В коллекции Hot Wheels Ferrari, включающей в себя самые доступные модели в масштабе 1:64, подходящие для трехлетних детей, а также модели ограниченной серии, отлитые под давлением, найдется что-то для каждого. Есть даже модель SF90 Stradale с дистанционным управлением в масштабе 1:64, которая может делать петли на игровых треках Hot Wheels.
Среди других культовых Суперкаров Ferrari под брендом Hot Wheels нужно выделить Ferrari LaFerrari и Ferrari F50. Автоспорт также играет ключевую роль: скоро появятся масштабные модели болидов 365 GTB4 Competizione, F40 Competizione и Ferrari 250 GTO - последняя в комплекте с масштабной моделью автомобиля Fiat 642 RN2 Bartoletti Transporter, который когда-то доставлял автомобили GTO в гоночные паддоки по всей Европе.
«Эта коллекция была разработана для всех поклонников Hot Wheels, от истинных ценителей Ferrari до начинающих автолюбителей, благодаря вниманию наших дизайнеров к деталям, - сказал Роберто Станичи, исполнительный вице-президент компании Hot Wheels и глава подразделения по выпуску игрушечных транспортных средств и конструкторов корпорации Mattel. - Поклонники всех возрастов теперь могут иметь дома частичку Ferrari, начиная от наших основных моделей, отлитых под давлением, доступных в розничной продаже по всему миру, и заканчивая самыми премиальными моделями, выпущенными ограниченным тиражом на платформе Mattel Creations».
На данный момент анонсировано девять моделей, за которыми последуют и другие. Линейка Hot Wheels поступит в продажу в июне этого года. Она также будет включать подлинно воссозданный экземпляр первого в истории игрушечного автомобиля Hot Wheels Ferrari: модель 312 P 1969 года выпуска. Выпущенная ограниченным тиражом, отлитая под давлением и окрашенная в серебристо-красный цвет Spectraflame, с колесными дисками Neo-Classics Redline, она входит в набор из двух автомобилей вместе с моделью 499P, также окрашенной в серебристо-красный цвет Spectraflame.