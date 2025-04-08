«Горячие» модели в миниатюре

История компаний Hot Wheels и Ferrari началась в 1969 году, когда производитель моделей автомобилей, принадлежащий корпорации Mattel, воссоздал модель болида 312 P в дань уважения последнему прототипу Ле-Мана Ferrari до победы суперкара 499P в 2023 и 24 годах. По сей день эта модель остаётся настоящим предметом коллекционирования.

Теперь, впервые за более чем десять лет, компании Ferrari и Hot Wheels воссоединяются, чтобы выпустить коллекцию знаковых спортивных и гоночных автомобилей Ferrari, среди которых и отлитая под давлением Ferrari 499P Modificata ограниченной серии.

В коллекции Hot Wheels Ferrari, включающей в себя самые доступные модели в масштабе 1:64, подходящие для трехлетних детей, а также модели ограниченной серии, отлитые под давлением, найдется что-то для каждого. Есть даже модель SF90 Stradale с дистанционным управлением в масштабе 1:64, которая может делать петли на игровых треках Hot Wheels.