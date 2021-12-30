Ее атмосферный двигатель V12, разработанный Аурелио Лампреди, позволил Ferrari, наконец, взять верх над непобедимой в то время Alfa Romeo, оснащенной двигателем с наддувом. И вот один из автомобилей официальной команды, принявший участие в знаковом Гран-при Великобритании 1951 года, снова оказался в центре внимания.

В это трудно поверить, но одна из машин Ferrari 375, выступавших в том легендарном соревновании, сохранилась — это экземпляр на шасси № 5, которым управлял знаменитый гонщик Альберто Аскари. Учитывая огромную роль, которую эта модель и этот гран-при сыграли в гоночной истории Ferrari, передача автомобиля подразделению Classiche завода в Маранелло для полной реставрации стала естественным шагом.