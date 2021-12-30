Ее атмосферный двигатель V12, разработанный Аурелио Лампреди, позволил Ferrari, наконец, взять верх над непобедимой в то время Alfa Romeo, оснащенной двигателем с наддувом. И вот один из автомобилей официальной команды, принявший участие в знаковом Гран-при Великобритании 1951 года, снова оказался в центре внимания.
В это трудно поверить, но одна из машин Ferrari 375, выступавших в том легендарном соревновании, сохранилась — это экземпляр на шасси № 5, которым управлял знаменитый гонщик Альберто Аскари. Учитывая огромную роль, которую эта модель и этот гран-при сыграли в гоночной истории Ferrari, передача автомобиля подразделению Classiche завода в Маранелло для полной реставрации стала естественным шагом.
Несмотря на то, что большая часть оригинального шасси уцелела, новый кузов пришлось создать по архивным чертежам
Руководитель подразделения Classiche Андреа Модена возглавляет увлеченную своим делом команду, которая работала как над подробным историческим исследованием, так и над всесторонней реставрацией. Благодаря уникальным техническим архивам и самоотверженной работе историков, специалистов по сертификации и сотрудников мастерской подразделение Ferrari Classiche смогло отследить все изменения, внесенные в конструкцию автомобиля с момента его выпуска.
В конце сезона 1951 года частный гонщик Шико Ланди приобрел автомобиль и перекрасил его в желтый цвет, чтобы подчеркнуть свое бразильское происхождение. В 1952 году за рулем этой машины он участвовал в соревнованиях в Европе, в том числе в Сильверстоуне, а также в Монтевидео и в Гран-при д'Альби во Франции. В течение последующих двух лет он соревновался на трассах Интерлагоса, Боавишты и Буэнос-Айреса.
Посмотрите, как отдел Ferrari Classiche вдохнул жизнь в 375 F1
В 1955 году Ланди отправил автомобиль 375 обратно в Италию, чтобы в Scaglietti его оснастили спортивным кузовом в стиле 750 Monza; при этом было сохранено центральное положение руля. Два года спустя на его долю пришлась унизительная замена двигателя V12 на V8 Chevrolet, с которым он принял участие в гонках в Интерлагосе. В 1959–1960 годах кузов был еще раз модифицирован; считается, что последняя гонка автомобиля состоялась снова в Интерлагосе в 1964 году.
Коллекционер исторических гоночных автомобилей Колин Крэбб обладал уникальным талантом выискивать редкие и интересные экземпляры, и именно он приобрел остатки шасси № 5 в 1970-е годы, а затем доверил их своему британскому земляку и реставратору гоночных автомобилей Тони Меррику для полного восстановления. Оно включало в себя совершенно новый кузов, чем были не совсем довольны эксперты Ferrari Classiche более 40 лет спустя.
Знаменитая победа 1951 года была настолько важна для Ferrari, что было вполне уместно поручить полную реставрацию отделению сотрудников Ferrari Classiche в Маранелло
Специалисты подразделения Classiche начали разбирать автомобиль в сентябре 2019 года и вскоре поняли, что несущая система, на которую опирался кузов, была неправильной. «Ее конструкция была изменена с использованием труб не квадратного, а круглого сечения, как у 375 Indianapolis; форма также была неправильной, особенно в области топливного бака. Однако от перегородки моторного отсека к задней части автомобиля шасси осталось в неизменном виде — его номер «5» выбит в области кабины, — хотя передняя часть претерпела изменения, когда был установлен двигатель Chevy V8». Невероятно, но V12, установленный на шасси № 5 во время реставрации Тони Меррика в 1970-х годах, был оригинальным двигателем автомобиля и находился в неплохом состоянии.
Шарль Леклер выводит на трассу Сильверстоуна восстановленный Ferrari 375
С эстетической точки зрения, самой сложной частью реставрации стало изготовление совершенно нового кузова. Специалисты прибегли к оригинальным чертежам, чтобы воссоздать несущую конструкцию. Для получения необходимой формы кузова была выполнена модель в масштабе 1:3, которая дорабатывалась до точного соответствия. Затем специалисты использовали макет-основу из дерева, чтобы придать форму панелям, как это делалось в прежние времена.
Почти ровно семьдесят лет спустя с того дня, когда Гонсалес выиграл Гран-при Великобритании 1951 года за рулем модели 375, восстановленное шасси № 5 было представлено публике в Сильверстоуне гонщиком Ferrari Шарлем Леклером. Посмотрите захватывающее видео на официальном канале Ferrari на YouTube: услышав всего однажды раскатистое звучание двигателя V12 на ангарной прямой в Сильверстоуне, вы никогда не сможете его забыть.