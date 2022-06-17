В ясный свободный от пробок день дорога из Милана до трассы Фьорано, где 75 лет назад развернулось смелое спортивное предприятие Энцо Феррари, занимает не более нескольких часов.





Однако для 80 болидов Ferrari Monza SP1 и SP2, которые на этой неделе сформировали первое в истории мероприятие Icona Cavalcade, пятидневное путешествие в сердце Ferrari Маранелло стало гораздо более захватывающим и историческим приключением.