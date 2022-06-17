В ясный свободный от пробок день дорога из Милана до трассы Фьорано, где 75 лет назад развернулось смелое спортивное предприятие Энцо Феррари, занимает не более нескольких часов.
Однако для 80 болидов Ferrari Monza SP1 и SP2, которые на этой неделе сформировали первое в истории мероприятие Icona Cavalcade, пятидневное путешествие в сердце Ferrari Маранелло стало гораздо более захватывающим и историческим приключением.
Посмотрите, как первая в истории Icona Cavalcade любуется невероятными видами на пути из Милана в Маранелло.
В рамках мероприятия Icona Cavalcade была представлена самая большая в истории коллекция моделей Ferrari Monza. Владельцы автомобилей прибыли из более чем двадцати стран мира, чтобы принять участие в проездном шоу, которое началось на автодроме Монца и закончилось на частной трассе Ferrari Фьорано.
Представленные в 2019 году, модели Monza SP1 и SP2 являются предшественниками серии Ferrari Icona, которая теперь включает в себя V12 Ferrari Daytona SP3, среднемоторную модель, посвященную спортивным прототипам 1960-х годов.
Icona Cavalcade отпраздновала самую большую коллекцию Ferrari Monza, владельцы которой приехали из более чем двадцати стран, чтобы принять участие в передвижном шоу, которое началось на гоночной трассе в Монце
Болиды Monza SP1 и SP2 черпают вдохновение в гоночных "баркеттах", которые начались с Ferrari 166 MM 1948 года и совершенствовались по мере создания длинной линейки открытых спортивных гоночных автомобилей, которые выходили из ворот завода в Маранелло в пятидесятых и начале шестидесятых годов.
Модель Monza оснащена таким же двигателем без наддува V12, что и 812 Superfast, и может разогнать культовый Ferrari со старта до скорости 100 км/ч за 2,9 секунды, и не останавливаться, пока не достигнет 299 км/ч.
80 автомобилей Ferrari Monza SP1 и SP2 сформировали первую в истории Icona Cavalcade, пятидневную поездку из Милана в сердце Ferrari, Маранелло
Но эти цифры для другого дня. Впечатления от кавалькады, медленно пробирающейся по тихим средневековым улочкам вдоль сверкающих озер и вверх по извилистым горным перевалам, гораздо более обширные, и всегда с безошибочно узнаваемым саундтреком Ferrari V12.
Национальный автодром Монца длиной 5.793 км был первым постоянным автодромом, построенным в Европе. Несмотря на его 4,25 км скоростную овальную секцию виражей, которую Фил Хилл использовал, чтобы выиграть чемпионат мира Формулы-1 1961 года для себя и для Скудерии, с 1969 года он был заброшен. Тем не менее, с такой славной историей Ferrari, серо-зеленые бетонные насыпи, прорезанные нависающими деревьями, оказались идеальным фоном для кортежа, а вечером началась выставка автомобилей на вилле Реале в Монце.
Выпущенные в 2019 году модели Monza SP1 и SP2 являются предшественниками серии Ferrari Icona и черпают вдохновение из гоночной модели «barchetta», которая началась с Ferrari 166 MM 1948 года
В последующие дни кавалькада проехала по историческим площадям Бергамо, Кремоны и Стрезы, а затем растянулась вдоль чистых вод озера Маджоре (где находятся три Борромейских острова, ставших резиденцией для аристократической семьи Борромеев в XVII веке) и озера Варезе.
Оттуда мы отправились вверх по Апеннинским горам Реджано, по пути посетив места Пьетра-ди-Бисмантова и Куаттро-Кастелла, а затем прибыли на завод Ferrari в Маранелло.
Последний день стал празднованием 75-летия Ferrari: клиенты, коллекционеры и, конечно же, болиды Monza SP1 и SP2 выехали на знаменитую трассу Фьорано, символизирующую гоночный дух Гарцующей лошади , что стало достойным завершением кавалькады из 80 автомобилей, которая в течение пяти дней отмечала традиции Ferrari по всей Северной Италии.