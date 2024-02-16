Формы истории

Эта книга намного больше, чем просто книга. Она объединяет историю и технологические достижения, искусство и ремесленное мастерство. Называется «Ferrari»: история участия в гонках на выносливость. Издание представляет собой том из 312 страниц — и это не случайное число. Это отсылка к легендарной модели 312 P. Книга рассказывает историю Ferrari в гонках на выносливость с 1940-х годов до триумфа Ferrari 499 P на гонке «24 часа Ле-Мана» в прошлом году.
Она выпущена ограниченным тиражом (99 экземпляров) и содержит исторические фотографии великих гонщиков, принимавших участие в гонках до 1973 года, изображения автомобилей, добившихся самых громких успехов, воспоминания о годах побед в этом классе вплоть до триумфа экипажа под номером 51 в Ле-Мане на гонке, посвящённой столетнему юбилею. Кроме того, каждый экземпляр книги украшен автографами членов команд, участвовавших в грандиозном возвращении к прототипам.
В дополнение к содержанию, упаковка книги также станет вечным напоминанием о гонках на выносливость. Красная коробка сделана из карбона, как и современные автомобили, а алюминиевый переплет с заклепками представляет собой произведение высочайшего мастерства, выполненное вручную реставраторами Bacchelli & Villa в мастерских моденской деревушки Бастильи.
Командная работа. Каковой и должна быть история успеха.