Формы истории

Эта книга намного больше, чем просто книга. Она объединяет историю и технологические достижения, искусство и ремесленное мастерство. Называется «Ferrari»: история участия в гонках на выносливость. Издание представляет собой том из 312 страниц — и это не случайное число. Это отсылка к легендарной модели 312 P. Книга рассказывает историю Ferrari в гонках на выносливость с 1940-х годов до триумфа Ferrari 499 P на гонке «24 часа Ле-Мана» в прошлом году.

