«Ferrari Challenge — это идеально организованный чемпионат, который дает возможность испытать себя в борьбе с крайне подготовленными с технической точки зрения соперниками и испытывает на прочность соревновательный дух каждого гонщика», — рассказывает о серии гонок Скудьери, дебютировавший в 2020 году под номером 101. «Гонки проводятся на очень красивых и захватывающих трассах, от Муджелло до Спа, от Имолы до Шпильберга, от Валенсии до Брно. Они, несомненно, являются одними из самых легендарных треков, настоящими храмами спортивной страсти». Помогают и автомобили, участвующие в чемпионате: «Вы не можете долго оставаться вдали от гоночной трассы, когда вашим компаньоном является такой невероятный и великолепный автомобиль, как 488 Challenge Evo».

Наконец, последний вопрос человеку, настолько тесно связанному с Ferrari как в профессиональном, так и в личном плане, возникает сам собой: «Какая из ваших Ferrari самая любимая?» Для Скудьери ответ на этот вопрос становится почти такой же сложной задачей, как участие в заезде чемпионата Challenge. «Трудно сказать, ведь все они покорили мое сердце», — уклончиво отвечает неаполитанец. Затем он меняет тему разговора. «Но я точно могу сказать, какая Ferrari была для меня первой. Модель Dino 208 GT4. Незабываемая. Я помню, что когда забрал этот автомобиль, его красный цвет словно ослепил меня».

