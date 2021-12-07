Я очень хорошо помню каждый момент, проведенный с Энцо Феррари. Встреча, состоявшаяся в его офисе, последовала за письмом, которое я написал ему, чтобы выразить восхищение его работой и рассказать о моей страстной увлеченности Ferrari. Я совершенно не ожидал ответа, и поэтому был очень удивлен, когда через несколько месяцев получил приглашение приехать в Маранелло.
Скудьери в боксах автодрома Рикардо Тормо в Валенсии в июне на своем Ferrari 488 Challenge Evo во время гонки Coppa Shell Am
Они поладили, и Феррари предложил Скудьери попробовать заключить несколько контрактов с «Гарцующим жеребцом». Так было положено начало сотрудничеству, в рамках которого компания Adler Plastic изготавливала комплектующие для автомобилей Ferrari, в том числе для недавно выпущенных Portofino, SF90 Stradale, 812 Superfast, Roma и совершенно новой модели 296 GTB. Другими словами, если вы — заказчик Ferrari, то, скорее всего, вы также являетесь клиентом компании Скудьери.
Скудьери и его сотрудники на заводе компании Tecno Tessile Adler недалеко от Неаполя
За последние четыре десятилетия компания Adler накопила непревзойденный опыт в сфере обработки пластмассы и созданных на ее основе материалов. Компания является ведущим итальянским производителем акустических систем и компонентов для обеспечения теплового комфорта в автомобилях и занимает второе место в мире среди производителей обивки, дверных панелей и ковровых покрытий для автомобильной отрасли.
Компания Adler Plastic расположена в Оттавиано, небольшом городке в 20 км к северо-востоку от Неаполя, буквально у подножия Везувия. Мы разговариваем в кабинете Скудьери. На стене позади него — фотографии старых и новых автомобилей Ferrari, включая новую модель Ferrari Monza SP2, которую приобрел предприниматель. «Это некоторые из автомобилей Ferrari, которые я собирал на протяжении многих лет», — с гордостью говорит Скудьери, добавляя, что недавно он заказал Ferrari Roma.
Скудьери позирует на своем частном треке с некоторыми автомобилями Ferrari из своей впечатляющей коллекции
Действительно, если в автомобильной промышленности существуют ситуации обоюдного выигрыша, то отношения между Скудьери как поставщиком и заводом в Маранелло как заказчиком являются их великолепным примером. Помимо прочих моделей, его впечатляющая коллекция включает в себя Ferrari 250 GT 2+2 1962 года, 512 BB 1977 года, LaFerrari 2014 года, GTC4Lusso 2017 года и 488 Challenge Evo, приобретенную в прошлом году.
Гонки чемпионата Challenge — это одно из последних спортивных увлечений Скудьери, захватившее его настолько, что его компания стала спонсором как Ferrari Challenge (соревнования в Европе, Северной Америке и Великобритании), так и Ferrari Competizioni GT.
В раздевалке на автодроме Рикардо Тормо
«Ferrari Challenge — это идеально организованный чемпионат, который дает возможность испытать себя в борьбе с крайне подготовленными с технической точки зрения соперниками и испытывает на прочность соревновательный дух каждого гонщика», — рассказывает о серии гонок Скудьери, дебютировавший в 2020 году под номером 101. «Гонки проводятся на очень красивых и захватывающих трассах, от Муджелло до Спа, от Имолы до Шпильберга, от Валенсии до Брно. Они, несомненно, являются одними из самых легендарных треков, настоящими храмами спортивной страсти». Помогают и автомобили, участвующие в чемпионате: «Вы не можете долго оставаться вдали от гоночной трассы, когда вашим компаньоном является такой невероятный и великолепный автомобиль, как 488 Challenge Evo».
Наконец, последний вопрос человеку, настолько тесно связанному с Ferrari как в профессиональном, так и в личном плане, возникает сам собой: «Какая из ваших Ferrari самая любимая?» Для Скудьери ответ на этот вопрос становится почти такой же сложной задачей, как участие в заезде чемпионата Challenge. «Трудно сказать, ведь все они покорили мое сердце», — уклончиво отвечает неаполитанец. Затем он меняет тему разговора. «Но я точно могу сказать, какая Ferrari была для меня первой. Модель Dino 208 GT4. Незабываемая. Я помню, что когда забрал этот автомобиль, его красный цвет словно ослепил меня».