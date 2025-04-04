Страсть
Сделать всё возможное
В воскресенье 30 марта 10 000 человек, среди которых были и сотрудники Ferrari, приняли участие в пробеге, проходившем между городами Маранелло и Модена в рамках успешного спортивного мероприятия, которое впервые открыло для публики культовые места Ferrari.
Средства от итальянского полумарафона «Памяти Энцо Феррари», организованного ассоциацией Master Group Sport совместно со спортивным клубом ASD La Fratellanza 1874, также пойдут на финансирование спортивного проекта для местного сообщества.
Забег на дистанцию 21,0975 км стартовал в живописном месте недалеко от музея Ferrari в Маранелло в явно весеннюю погоду, а затем длинная вереница бегунов преодолела часть трассы Фьорано - культового места, до сих пор недоступного для публики.
Автомобили Ferrari, выставленные вдоль знаменитых поворотов трассы, в числе которых гиперкар 499P, одноместный болид Scuderia Ferrari Formula 1 и современные спортивные автомобили, сделали это мероприятие ещё более зрелищным. Участники забега также пробежали через исторический вход на завод Ferrari и по его центральной аллее - еще одному месту, впервые открытому для публики благодаря роли Ferrari в качестве партнера по проведению марафона.
Оттуда забег продолжился под прекрасным утренним солнцем через муниципалитет Формиджине, минуя по пути потрясающий средневековый замок.
После изнурительного часа и более 21 км, пройденных в основном по закрытым местным дорогам, на площади Рима в Модене появились первые финишировавшие участники.
Победу одержал 19-летний кенийский спортсмен Эммануэль Вафула, который финишировал с результатом 59 минут 20 секунд, на 47 секунд опередив занявшего второе место соотечественника Космаса Боя, которого он обнял на финише. Глэдис Чероп, еще одна известная кенийская бегунья, одержала впечатляющую победу в женской категории, прибыв в Модену через 1 час 8 минут и 23 секунды.
Паралимпийскую гонку выиграла адаптивная спортсменка Рита Куккуру, чемпионка из Маранелло, установившая свой личный рекорд со временем 53 мин 28 с.
Медали были изготовлены на заводах Ferrari с использованием той же технологии аддитивного производства, которая применяется в Формуле-1 и теперь дебютирует на дорожных автомобилях Ferrari в суперкаре F80. Победители также получили возможность посетить музеи Ferrari в Модене и Маранелло.
Местные жители тоже получат выгоду, поскольку средства, вырученные от полумарафона Италии пойдут на строительство новой многофункциональной спортивной площадки в спортивном парке Маранелло. В качестве партнера по поддержке, Ferrari пожертвует сумму, равную стоимости регистрации своих участвующих сотрудников.