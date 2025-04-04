В воскресенье 30 марта 10 000 человек, среди которых были и сотрудники Ferrari, приняли участие в пробеге, проходившем между городами Маранелло и Модена в рамках успешного спортивного мероприятия, которое впервые открыло для публики культовые места Ferrari.

Средства от итальянского полумарафона «Памяти Энцо Феррари», организованного ассоциацией Master Group Sport совместно со спортивным клубом ASD La Fratellanza 1874, также пойдут на финансирование спортивного проекта для местного сообщества.