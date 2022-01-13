Карьера Вильнева в «Формуле-1» была сравнительно недолгой, как и его жизнь. Он присоединился к «Скудерии» как новобранец в конце сезона 1977 года и вскоре стал самым перспективным молодым гонщиком поколения. Сезон 1979 года с небольшим отрывом выиграл Шектер, хотя Вильнев зачастую показывал более высокую скорость. Он принес Ferrari шесть побед на этапах гран-при, а его величайшей победной гонкой стал, пожалуй, последний триумф на Гран-при Испании 1981 года.

В том году Ferrari представила 126C — свой первый болид «Формулы-1», оснащенный двигателем V6 с турбонаддувом. Он был известен своей невероятной мощностью и скоростью прямолинейного движения, но в то же время сложность управления этим автомобилем пользовалась дурной славой. Турбояма была проблемой для всех ранних гоночных болидов, оснащенных двигателем с турбонаддувом, а 126C не хватало плавности управления, которой отличались его соперники.

Первая победа автомобиля в Монако стала неожиданностью. Трасса, где управляемость была невероятно важна, казалась неподходящей для новой машины. Несмотря на то что победа продемонстрировала перспективность нового мощного двигателя Ferrari с турбонаддувом, она была скорее свидетельством невероятного мастерства вождения Вильнева.