Канадский гонщик напоминал ему великого Тацио Нуволари, выступавшего в 1930-х годах в составе «Скудерии Феррари», которая в то время соревновалась на автомобилях Alfa Romeo.
Он был невысоким, быстрым, храбрым и страстно увлеченным гонками, точь-в-точь как Нуволари. Его товарищ по команде Ferrari Джоди Шектер, чемпион мира 1979 года, считал Вильнева самым быстрым гонщиком в истории автоспорта. О нем часто говорят как о величайшем герое Ferrari в «Формуле-1».
Жиль Вильнев был невысоким, быстрым, храбрым и страстно увлеченным гонками. Его величайшей победной гонкой стал последний триумф на Гран-при Испании 1981 года
Карьера Вильнева в «Формуле-1» была сравнительно недолгой, как и его жизнь. Он присоединился к «Скудерии» как новобранец в конце сезона 1977 года и вскоре стал самым перспективным молодым гонщиком поколения. Сезон 1979 года с небольшим отрывом выиграл Шектер, хотя Вильнев зачастую показывал более высокую скорость. Он принес Ferrari шесть побед на этапах гран-при, а его величайшей победной гонкой стал, пожалуй, последний триумф на Гран-при Испании 1981 года.
В том году Ferrari представила 126C — свой первый болид «Формулы-1», оснащенный двигателем V6 с турбонаддувом. Он был известен своей невероятной мощностью и скоростью прямолинейного движения, но в то же время сложность управления этим автомобилем пользовалась дурной славой. Турбояма была проблемой для всех ранних гоночных болидов, оснащенных двигателем с турбонаддувом, а 126C не хватало плавности управления, которой отличались его соперники.
Первая победа автомобиля в Монако стала неожиданностью. Трасса, где управляемость была невероятно важна, казалась неподходящей для новой машины. Несмотря на то что победа продемонстрировала перспективность нового мощного двигателя Ferrari с турбонаддувом, она была скорее свидетельством невероятного мастерства вождения Вильнева.
Посмотрите, как Жиль Вильнев выиграл Гран-при Испании. Никто не ожидал, что он одержит победу
Никто не ожидал, что он одержит победу и в следующей гонке — Гран-при Испании на узкой гоночной трассе Харама к северу от Мадрида. Британские автомобили Williams, McLaren, Lotus и Brabham отличались более плавной управляемостью и более эффективным сцеплением с дорогой.
Квалификация подтвердила прогнозы экспертов. Вильнев был седьмым на стартовой решетке, а его новый товарищ по команде француз Дидье Пирони находился на далекой 13-й позиции. В изнуряюще жаркий день на глазах короля Испании Вильнев поднялся с исходной позиции на третью. К 14-му кругу гонки, состоявшей из 80 кругов, он героически опережал соперников. Несмотря на вышедшие из строя шины, турбояму и плохую управляемость Вильнев упорно защищал свое положение. Водитель, известный своей экспансивностью и скоростью вождения, теперь продемонстрировал обратную сторону своих навыков: ум, несгибаемость духа и сосредоточенность.
Он неоднократно прибегал к своим знаменитым навыкам позднего торможения. Вильнев использовал мощность двигателя Ferrari с турбонаддувом, чтобы увеличить свое преимущество на главной прямой, прежде чем его снова настигали соперники на участке с поворотами, который составлял большую часть трассы. Это была блестяще спланированная тактическая победа. Водители позади него менялись местами, нападая на маленького канадца.
Еще до Гран-при Испании Вильнев провел отличный сезон. Его победа в Монако была свидетельством невероятного мастерства вождения Вильнева и продемонстрировала перспективность нового мощного двигателя Ferrari с турбонаддувом
Он пересек финишную черту во главе вереницы машин, преследовавшей его на протяжении большей части гонки. По итогам одной из самых ожесточенных схваток в истории «Формулы-1» первая пятерка автомобилей финишировала в пределах 1,24 секунды. Вильнев выигрывал гонки, демонстрируя значительное превосходство и, безусловно, большее мастерство. Однако большинство экспертов считает эту победу в Гран-при Испании самой великой.
Впоследствии болид 126C был усовершенствован и получил более надежный двигатель с турбонаддувом и значительно улучшенную управляемость, отчасти благодаря превосходной аэродинамике. Он принес Ferrari победу в Кубке конструкторов в 1982 и 1983 годах.
К сожалению, Вильневу не пришлась по душе модификация машины. После вызвавшего большую полемику Гран-при Сан-Марино 1982 года, когда Вильнев занял второе место, уступив товарищу по команде Пирони, он погиб в последней квалификации Гран-при Бельгии. Всегда готовый ринуться в бой, он гнался за поул-позицией, отчаянно пытаясь ехать быстрее. Ему было всего 32.
Сегодня автодром в Монреале, принимающий Гран-при Канады, носит имя Жиля Вильнева, а у входа на испытательный трек Ferrari во Фьорано установлен бронзовый бюст этого гонщика. Его сын Жак, которому на момент смерти отца было 11 лет, выиграл Чемпионат мира 1997 года.