И это несмотря на то, что в итальянском алфавите нет буквы «y». В любом случае, обозначение предшествует самому автомобилю и уходит своими корнями в «фаэтон-паук», облегчённый тип конной повозки, используемый для спортивных или шоу-мероприятий, а не для туристических поездок, и обеспечивающий лишь элементарную защиту от непогоды. Наблюдатели заметили, что эти машины на своих веретенообразных колесах были похожи на пауков…
166 Inter стал первым дорожным автомобилем Ferrari с убирающейся крышей
Концепция уцелела и продолжала развиваться, а автомобили становились всё более инновационными и роскошными. Самым первым автомобилем Ferrari стала гоночная «barchetta» (маленькая лодка) 125 S, название и конструкция которой были воспроизведены в её первой гонке 24 часа Ле-Мана, которую Луиджи Чинетти выиграл в 1949 году на автомобиле 166 MM.
Ещё до того, как закончились сороковые годы, первый дорожный автомобиль 166 Inter GT обрёл версию Spider, разработанную производителем кузовов Stabilimenti Farina. После той знаменитой встречи на полпути между Моденой и Турином в 1951 году Энцо Феррари предоставил туринскому производителю кузовов эксклюзивные права на «стилизацию» своих автомобилей.
Первым результатом самого, как оказалось, плодотворного творческого сотрудничества в истории автомобилестроения, стал 212 Inter Cabriolet…
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За ним последуют многие другие, часто по просьбе богатых клиентов, любящих теплую погоду. Некоторые из них мало чем отличаются от стандартных Ferrari: вот разве только модели 400 и 410 Superamerica или более благочинные, как кабриолет 250 PF.
Самым известным спайдером Ferrari, пожалуй, является 250 GT California, созданный по просьбе близкого друга Энцо Феррари, живущего в США, Луиджи Чинетти и импортера компании с западного побережья Джона фон Неймана, которые хотели что-то определённо более спортивное. Соответственно появились две версии: автомобиль с более длинной колесной базой, основанный на Тур де Франс, и в 1960 году более короткий автомобиль, основанный на модели 250 GT passo corto.
Вместо того, чтобы убираться, на 308 GTS 1977 года использовалась съемная крыша, впервые увиденная на Dino 246 GTS 1972 года
В конце шестидесятых годов появился великолепный 365 GTS/4 Daytona Spyder с буквой «y», чей кузов был работой Леонардо Фиораванти из Pininfarina. Преобразование этой конфигурации, открывающей новую эру, потребовало значительных усилий от Ferrari и производителей Scaglietti: ему потребовалось множество новых панелей кузова, новая рама ветрового стекла и крышка багажника, а также усиление шасси, чтобы повысить жесткость кузова, утраченную при снятии крыши.
Между тем, стремление Ferrari к инновациям распространилось на внедрение съемной панели крыши на Dino 246 GTS 1972 года - продуманный способ подачи свежего воздуха в рамках ограничений конфигурации со средним расположением двигателя. Шасси было усилено по бокам и в передней части рамы двигателя, а также была добавлена дуга безопасности.
Убирающийся жесткий верх 812 GTS может сложиться при движущемся автомобиле на скорости до 45 км/ч
Аналогичный подход был применен к модели 308 GTS 1977 года, а в автомобиле Mondial Cabriolet 1983 года каким-то образом удалось поместить складную крышу и четыре сиденья, охватывая при этом обязательные конструктивные улучшения. 348 Spider появился в 1993 году, это был первый двухместный кабриолет Ferrari со времен автомобиля 365 GTS 1969 года. Его преемник F355 будет доступен в версиях берлинетта, GTS с крышей «targa» и спайдер, потеряв культовые задние контрфорсы GTB и получив гениально упакованную складную брезентовую крышу.
Преемник этого автомобиля был еще более продуманным. 360 Modena Spider стал первым полностью алюминиевым автомобилем Ferrari GT, а дизайн Pininfarina опирался на новую модернистскую эстетику. Крыша складывалась за 20 секунд в сложном механическом кессоне из панелей с тонколистовой обшивкой. Две дуги позади пассажиров подчеркивали важность безопасности вместе с обтекателями, которые также помогли определить форму задней части автомобиля. Затем появились минималистичные модели 550 Barchetta и 575 Superamerica, в которых использовалась необычная крыша Revochromic, запатентованная бывшим руководителем отдела дизайна Pininfarina Леонардо Фиораванти и разработанная совместно с итальянским производителем автомобильных стекол компанией Saint Gobain. Крыша поворачивается вокруг одной оси до 180 градусов и убирается вровень с багажником; Ferrari пошла еще дальше, дав владельцам возможность выбора из пяти разных степеней оттенка стеклянной панели размером квадратный метр, приводимой в действие регулятором на центральном тоннеле.
В 2008 году автомобиль стал ещё более усовершенствованным. Крыша California состояла уже не из трех, а из двух секций, которые складывались одна поверх другой, а затем исчезали под панелью багажника. Это был настоящий инженерный подвиг, улучшенный только для Portofino, смотря на который, можно поклясться, что это купе с закреплённым верхом, пока вы не увидите, как его крыша волшебным образом исчезает.
Конечно, спайдер сохранился по сей день под видом F8 Tributo, а модель 296 GTS вновь выпущена на рынок. Нужно также отметить автомобили ограниченной серии, такие как 599 SA Aperta 2010 года (80 экземпляров), вызывающий восхищение F60 America 2014 года (10 автомобилей) и Sergio того же года (всего шесть единиц), а также некоторые заслуживающие внимания редкостные экземпляры. LaFerrari Aperta следует за моделью F50, вызывая крайнюю степень сенсорного переполнения, в то время как версия спайдера SF90 является самой мощной «открытой» Ferrari из когда-либо созданных. Давайте не будем забывать и о модели Monza SP1/SP2, автомобиле, который вообще отказался от идеи крыши…