Концепция уцелела и продолжала развиваться, а автомобили становились всё более инновационными и роскошными. Самым первым автомобилем Ferrari стала гоночная «barchetta» (маленькая лодка) 125 S, название и конструкция которой были воспроизведены в её первой гонке 24 часа Ле-Мана, которую Луиджи Чинетти выиграл в 1949 году на автомобиле 166 MM.

Ещё до того, как закончились сороковые годы, первый дорожный автомобиль 166 Inter GT обрёл версию Spider, разработанную производителем кузовов Stabilimenti Farina. После той знаменитой встречи на полпути между Моденой и Турином в 1951 году Энцо Феррари предоставил туринскому производителю кузовов эксклюзивные права на «стилизацию» своих автомобилей.

Первым результатом самого, как оказалось, плодотворного творческого сотрудничества в истории автомобилестроения, стал 212 Inter Cabriolet…